«Манчестер Сити» Тонали учун 110 миллион евро тайёрлади
«Манчестер Сити» ёзги трансфер ойнасида яна бир шов-шувли харидни амалга оширишга тайёрланмоқда. Испаниянинг Marca нашрига кўра, «шаҳарликлар» «Ньюкасл» ярим ҳимоячиси Сандро Тонали учун 110 миллион евродан ортиқ маблағ таклиф қилиши мумкин.
Манчестер клуби яқинда «Ноттингем Форест» билан Эллиот Андерсон трансфери бўйича 116 миллион фунтлик келишувга эришган эди. Энди жамоа марказий чизиқни яна бир қимматбаҳо футболчи билан кучайтиришни режалаштирмоқда.
Тонали учун 110 миллион евролик таклиф тайёрланмоқда
Marca хабарига кўра, «Манчестер Сити» раҳбарияти Сандро Тоналини ёзги трансфер кампаниясининг навбатдаги асосий мақсади сифатида белгилаган.
Манба «шаҳарликлар» 26 ёшли италиялик футболчи учун 110 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлашга тайёрлигини билдирган. Агар трансфер амалга ошса, Тонали тарихдаги энг қиммат италиялик футболчилардан бирига айланади.
Бироқ ҳозирча «Манчестер Сити» ёки «Ньюкасл» томонидан расмий таклиф ва музокаралар ҳақида баёнот берилмаган. Шу сабаб хабарни якунланган трансфер эмас, музокаралар олдидан тарқалган маълумот сифатида қабул қилиш лозим.
Тонали учун бошқа клублар ҳам курашмоқда
Италиялик ярим ҳимоячига қизиқиш билдираётган ягона клуб «Манчестер Сити» эмас. «Тоттенхэм» Тонали учун аввалроқ катта таклиф юборгани, аммо «Ньюкасл» уни рад этгани хабар қилинди.
Турли манбаларга кўра, Лондон клуби 80 миллион фунт атрофидаги таклиф билан чиққан. «Ньюкасл» эса футболчисини 100 миллион фунтдан ортиқ суммага баҳоламоқда. «Арсенал» ҳам вазиятни кузатаётган клублар қаторида тилга олинган.
Бу ҳолат Тонали учун Англиянинг етакчи клублари ўртасида жиддий трансфер кураши бошланиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
«Сити» марказий чизиқни тубдан янгиламоқда
«Манчестер Сити» Эллиот Андерсон трансфери бўйича «Ноттингем Форест» билан 116 миллион фунтга келишиб олди. Ушбу сумма клуб тарихидаги энг йирик харидлардан бирига айланиши кутилмоқда.
Андерсондан кейин Тоналининг ҳам харид қилиниши «шаҳарликлар» марказий чизиқни жиддий равишда қайта қуришга киришганини англатади.
Италиялик футболчи таянч ярим ҳимоячиси сифатида ҳам, ҳужумларни бошловчи марказий ўйинчи сифатида ҳам ҳаракат қила олади. Унинг жисмоний курашлардаги фаоллиги, узатмалар сифати ва майдон марказидаги интизоми «Сити»нинг ўйин услубига мос тушиши мумкин.
Тоналининг шартномаси 2029 йилгача
Сандро Тонали 2023 йил ёзида «Милан»дан «Ньюкасл»га ўтган. Англия клуби трансфер суммасини расман ошкор қилмаган, аммо у тахминан 55–60 миллион фунт атрофида баҳоланган эди.
Футболчининг дастлабки шартномаси 2028 йилгача тузилган бўлса-да, кейинчалик келишув узайтирилган. Амалдаги шартнома 2029 йил ёзигача мўлжалланган ва уни яна бир мавсумга узайтириш имконияти мавжуд.
Бу ҳолат «Ньюкасл»га музокараларда кучли позиция беради. Клуб футболчини сотишга мажбур эмас ва фақат жуда катта таклиф келган тақдирдагина трансферни кўриб чиқиши мумкин.
Трансфер ҳали расман тасдиқланмаган
Ҳозирча Тоналининг «Манчестер Сити»га ўтиши бўйича клублар ўртасида келишув мавжуд эмас. Marca хабари бошқа айрим манбаларда ҳам тарқалган бўлса-да, расмий таклиф юборилгани тасдиқланмади.
Шунингдек, «Тоттенхэм»нинг футболчи учун фаол курашаётгани ва «Ньюкасл» талаб қилаётган сумма ҳам трансфер жараёнини мураккаблаштириши мумкин.
Агар «Манчестер Сити» 110 миллион евролик таклиф билан чиқса, Тонали ёзги трансфер ойнасининг энг катта курашларидан бири марказида қолиши кутилмоқда.
…