«Манчестер Сити» Тонали учун 110 миллион евро тайёрлади

·46·Спорт
«Манчестер Сити» Тонали учун 110 миллион евро тайёрлади

«Манчестер Сити» ёзги трансфер ойнасида яна бир шов-шувли харидни амалга оширишга тайёрланмоқда. Испаниянинг Marca нашрига кўра, «шаҳарликлар» «Ньюкасл» ярим ҳимоячиси Сандро Тонали учун 110 миллион евродан ортиқ маблағ таклиф қилиши мумкин.

Манчестер клуби яқинда «Ноттингем Форест» билан Эллиот Андерсон трансфери бўйича 116 миллион фунтлик келишувга эришган эди. Энди жамоа марказий чизиқни яна бир қимматбаҳо футболчи билан кучайтиришни режалаштирмоқда.

Тонали учун 110 миллион евролик таклиф тайёрланмоқда

Marca хабарига кўра, «Манчестер Сити» раҳбарияти Сандро Тоналини ёзги трансфер кампаниясининг навбатдаги асосий мақсади сифатида белгилаган.

Манба «шаҳарликлар» 26 ёшли италиялик футболчи учун 110 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлашга тайёрлигини билдирган. Агар трансфер амалга ошса, Тонали тарихдаги энг қиммат италиялик футболчилардан бирига айланади.

Бироқ ҳозирча «Манчестер Сити» ёки «Ньюкасл» томонидан расмий таклиф ва музокаралар ҳақида баёнот берилмаган. Шу сабаб хабарни якунланган трансфер эмас, музокаралар олдидан тарқалган маълумот сифатида қабул қилиш лозим.

Тонали учун бошқа клублар ҳам курашмоқда

Италиялик ярим ҳимоячига қизиқиш билдираётган ягона клуб «Манчестер Сити» эмас. «Тоттенхэм» Тонали учун аввалроқ катта таклиф юборгани, аммо «Ньюкасл» уни рад этгани хабар қилинди.

Турли манбаларга кўра, Лондон клуби 80 миллион фунт атрофидаги таклиф билан чиққан. «Ньюкасл» эса футболчисини 100 миллион фунтдан ортиқ суммага баҳоламоқда. «Арсенал» ҳам вазиятни кузатаётган клублар қаторида тилга олинган.

Бу ҳолат Тонали учун Англиянинг етакчи клублари ўртасида жиддий трансфер кураши бошланиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

«Сити» марказий чизиқни тубдан янгиламоқда

«Манчестер Сити» Эллиот Андерсон трансфери бўйича «Ноттингем Форест» билан 116 миллион фунтга келишиб олди. Ушбу сумма клуб тарихидаги энг йирик харидлардан бирига айланиши кутилмоқда.

Андерсондан кейин Тоналининг ҳам харид қилиниши «шаҳарликлар» марказий чизиқни жиддий равишда қайта қуришга киришганини англатади.

Италиялик футболчи таянч ярим ҳимоячиси сифатида ҳам, ҳужумларни бошловчи марказий ўйинчи сифатида ҳам ҳаракат қила олади. Унинг жисмоний курашлардаги фаоллиги, узатмалар сифати ва майдон марказидаги интизоми «Сити»нинг ўйин услубига мос тушиши мумкин.

Тоналининг шартномаси 2029 йилгача

Сандро Тонали 2023 йил ёзида «Милан»дан «Ньюкасл»га ўтган. Англия клуби трансфер суммасини расман ошкор қилмаган, аммо у тахминан 55–60 миллион фунт атрофида баҳоланган эди.

Футболчининг дастлабки шартномаси 2028 йилгача тузилган бўлса-да, кейинчалик келишув узайтирилган. Амалдаги шартнома 2029 йил ёзигача мўлжалланган ва уни яна бир мавсумга узайтириш имконияти мавжуд.

Бу ҳолат «Ньюкасл»га музокараларда кучли позиция беради. Клуб футболчини сотишга мажбур эмас ва фақат жуда катта таклиф келган тақдирдагина трансферни кўриб чиқиши мумкин.

Трансфер ҳали расман тасдиқланмаган

Ҳозирча Тоналининг «Манчестер Сити»га ўтиши бўйича клублар ўртасида келишув мавжуд эмас. Marca хабари бошқа айрим манбаларда ҳам тарқалган бўлса-да, расмий таклиф юборилгани тасдиқланмади.

Шунингдек, «Тоттенхэм»нинг футболчи учун фаол курашаётгани ва «Ньюкасл» талаб қилаётган сумма ҳам трансфер жараёнини мураккаблаштириши мумкин.

Агар «Манчестер Сити» 110 миллион евролик таклиф билан чиқса, Тонали ёзги трансфер ойнасининг энг катта курашларидан бири марказида қолиши кутилмоқда.

Манчестер СитиСандро ТоналиНьюкаслТоттенхэмАрсенал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиҲаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиБугун, 14:37Гари Невилл Франция ҳужумини мундиалнинг асосий даҳшати деб атадиГари Невилл Франция ҳужумини мундиалнинг асосий даҳшати деб атадиБугун, 14:33Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзодКлопп Германия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзодБугун, 14:27Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)Бугун, 14:16Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Бугун, 13:20Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр: Нагельсманн кетиши мумкинЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр: Нагельсманн кетиши мумкинБугун, 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди