Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)

·0·Спорт
Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг бир гуруҳ футболчилари 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштирокдан сўнг Тошкентга қайтиб келди. Уларни пойтахтда яқинлари, футбол мутасаддилари ва кўплаб мухлислар илиқ кутиб олди.

Кутиб олиш маросимида терма жамоа сардори Элдор Шомуродов йиғилганлар қаршисида сўзга чиқиб, футболчилар мундиалда бор имкониятини ишга солганини таъкидлади. Шунингдек, у қониқарсиз натижалар учун мухлислардан узр сўради.

Футболчилар Истанбул орқали Тошкентга қайтди

Терма жамоа аъзолари Истанбул — Тошкент йўналишидаги авиарейс билан юртимизга етиб келди.

Қайтган футболчилар орасида:

  • Абдувоҳид Неъматов;

  • Авазбек Ўлмасалиев;

  • Рустам Ашурматов;

  • Одил Ҳамробеков;

  • Азиз Ғаниев;

  • Жасур Жалолиддинов;

  • Достон Ҳамдамов;

  • Азизбек Амонов;

  • Элдор Шомуродов бор.

Аэропортдан кейин ташкил этилган кутиб олиш маросимида футболчиларни уларнинг оила аъзолари, мухлислар ва ўзбек футболи вакиллари қарши олди.

Шомуродов минбардан мухлисларга мурожаат қилди

Видеолавҳада Элдор Шомуродов очиқ майдонда ўтказилган тадбирда махсус минбарга чиқиб, йиғилганларга мурожаат қилаётганини кўриш мумкин.

Терма жамоа сардори футболчиларнинг жаҳон чемпионатидаги ҳаракатларига баҳо бериб, жамоанинг ҳар бир аъзоси майдонда бор кучини сарфлаганини айтди.

«Барча футболчилар жаҳон чемпионатида борини бериб ўйнашди, шуни айта оламан. Ёмон натижаларга қарамай, бундан Ўзбекистон футболи ва бутун Ўзбекистон ютди, деб ўйлайман», — деди Шомуродов.

«Футбол бутун Ўзбекистонни бирлаштирди»

Шомуродовнинг таъкидлашича, терма жамоанинг жаҳон чемпионатидаги иштироки мамлакатдаги миллионлаб инсонларни бир мақсад атрофида бирлаштира олди.

Сардор натижалар кутилганидек бўлмаганига қарамай, мундиал ўзбек футболи учун катта тажриба ва муҳим қадам бўлганини қайд этди.

«Футбол орқали шунча одамларни бирлаштира олдик. Бунинг ўзи бизнинг фахрланишимизга арзийди, деб ўйлайман. Ёмон натижалар учун барчадан узр сўрайман», — деди футболчи.

Мухлислар футболчиларни илиқ қарши олди

Кутиб олиш маросимида турли ёшдаги футбол мухлислари иштирок этди. Айримлар футболчиларни телефонларига тасвирга олган бўлса, бошқалар терма жамоа аъзоларини яқиндан кўриш учун тадбир майдонига тўпланди.

Мундиалдаги натижалар жамоатчилик орасида турли баҳсларга сабаб бўлганига қарамай, юртга қайтган футболчилар илиқ муҳитда қарши олинди.

Тарихий мундиалдан кейин янги босқич бошланади

Ўзбекистон миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки мамлакат футболи тарихида алоҳида ўрин эгаллайди. Терма жамоа кутилган натижага эриша олмаган бўлса-да, дунёнинг энг йирик футбол мусобақасида орттирилган тажриба келгуси турнирлар учун муҳим сабоқ бўлади.

Энди футболчиларни қисқа дам олиш ва ўз клублари билан янги мавсумга тайёргарлик жараёни кутмоқда. Миллий жамоа олдида эса мундиалдаги хатоларни таҳлил қилиш ва кейинги мусобақалар учун янада кучли таркиб шакллантириш вазифаси турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Бугун, 13:20Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр: Нагельсманн кетиши мумкинЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр: Нагельсманн кетиши мумкинБугун, 13:18Майкл Олисе ЖЧ-2026да Пеленинг тарихий ассист рекордига яқинлашдиМайкл Олисе ЖЧ-2026да Пеленинг тарихий ассист рекордига яқинлашдиБугун, 13:02Алежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқдаАлежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқдаБугун, 12:55Ашлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо бердиАшлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо бердиБугун, 12:53Монтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиМонтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиБугун, 12:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди