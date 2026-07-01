Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг бир гуруҳ футболчилари 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштирокдан сўнг Тошкентга қайтиб келди. Уларни пойтахтда яқинлари, футбол мутасаддилари ва кўплаб мухлислар илиқ кутиб олди.
Кутиб олиш маросимида терма жамоа сардори Элдор Шомуродов йиғилганлар қаршисида сўзга чиқиб, футболчилар мундиалда бор имкониятини ишга солганини таъкидлади. Шунингдек, у қониқарсиз натижалар учун мухлислардан узр сўради.
Футболчилар Истанбул орқали Тошкентга қайтди
Терма жамоа аъзолари Истанбул — Тошкент йўналишидаги авиарейс билан юртимизга етиб келди.
Қайтган футболчилар орасида:
Абдувоҳид Неъматов;
Авазбек Ўлмасалиев;
Рустам Ашурматов;
Одил Ҳамробеков;
Азиз Ғаниев;
Жасур Жалолиддинов;
Достон Ҳамдамов;
Азизбек Амонов;
Элдор Шомуродов бор.
Аэропортдан кейин ташкил этилган кутиб олиш маросимида футболчиларни уларнинг оила аъзолари, мухлислар ва ўзбек футболи вакиллари қарши олди.
Шомуродов минбардан мухлисларга мурожаат қилди
Видеолавҳада Элдор Шомуродов очиқ майдонда ўтказилган тадбирда махсус минбарга чиқиб, йиғилганларга мурожаат қилаётганини кўриш мумкин.
Терма жамоа сардори футболчиларнинг жаҳон чемпионатидаги ҳаракатларига баҳо бериб, жамоанинг ҳар бир аъзоси майдонда бор кучини сарфлаганини айтди.
«Барча футболчилар жаҳон чемпионатида борини бериб ўйнашди, шуни айта оламан. Ёмон натижаларга қарамай, бундан Ўзбекистон футболи ва бутун Ўзбекистон ютди, деб ўйлайман», — деди Шомуродов.
«Футбол бутун Ўзбекистонни бирлаштирди»
Шомуродовнинг таъкидлашича, терма жамоанинг жаҳон чемпионатидаги иштироки мамлакатдаги миллионлаб инсонларни бир мақсад атрофида бирлаштира олди.
Сардор натижалар кутилганидек бўлмаганига қарамай, мундиал ўзбек футболи учун катта тажриба ва муҳим қадам бўлганини қайд этди.
«Футбол орқали шунча одамларни бирлаштира олдик. Бунинг ўзи бизнинг фахрланишимизга арзийди, деб ўйлайман. Ёмон натижалар учун барчадан узр сўрайман», — деди футболчи.
Мухлислар футболчиларни илиқ қарши олди
Кутиб олиш маросимида турли ёшдаги футбол мухлислари иштирок этди. Айримлар футболчиларни телефонларига тасвирга олган бўлса, бошқалар терма жамоа аъзоларини яқиндан кўриш учун тадбир майдонига тўпланди.
Мундиалдаги натижалар жамоатчилик орасида турли баҳсларга сабаб бўлганига қарамай, юртга қайтган футболчилар илиқ муҳитда қарши олинди.
Тарихий мундиалдан кейин янги босқич бошланади
Ўзбекистон миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки мамлакат футболи тарихида алоҳида ўрин эгаллайди. Терма жамоа кутилган натижага эриша олмаган бўлса-да, дунёнинг энг йирик футбол мусобақасида орттирилган тажриба келгуси турнирлар учун муҳим сабоқ бўлади.
Энди футболчиларни қисқа дам олиш ва ўз клублари билан янги мавсумга тайёргарлик жараёни кутмоқда. Миллий жамоа олдида эса мундиалдаги хатоларни таҳлил қилиш ва кейинги мусобақалар учун янада кучли таркиб шакллантириш вазифаси турибди.
…