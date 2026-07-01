Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзод
Германия миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги кутилмаган мағлубияти мураббийлар штабида катта ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Германия футбол иттифоқи Юлиан Нагельсманнинг келажагини муҳокама қилаётган бир пайтда, унинг эҳтимолий вориси сифатида Юрген Клопп номи тилга олинмоқда.
Sky Sport Germany маълумотига кўра, «Ливерпуль»нинг собиқ бош мураббийи Германия футбол иттифоқидан расмий таклиф келиб тушса, миллий жамоани бошқариш имкониятини кўриб чиқишга тайёр. Бироқ ҳозирча томонлар ўртасида якуний келишув йўқ.
Клопп асосий номзодга айланмоқда
Германия терма жамоасининг мундиални 1/16 финал босқичида тарк этиши Нагельсманга бўлган босимни кескин оширди.
Sky Germany журналисти Флориан Плеттенберг тарқатган маълумотга кўра, Германия футбол иттифоқи раҳбариятида амалдаги мураббий билан ҳамкорликни тўхтатиш варианти жиддий муҳокама қилинмоқда. Клопп эса бўшаши мумкин бўлган лавозим учун энг асосий номзодлардан бири сифатида кўрилмоқда.
Хабарларда Клоппга расмий мурожаат қилинса, у таклифни қабул қилишга тайёр экани айтилмоқда. Шунга қарамай, 59 ёшли мутахассис ҳозирча бу масала бўйича очиқ ва қатъий қарорини эълон қилгани йўқ.
Нагельсман истеъфога чиқмоқчи эмас
Юлиан Нагельсманнинг Германия футбол иттифоқи билан шартномаси 2028 йилги Европа чемпионатига қадар амал қилади.
Мураббий Парагвайга қарши мағлубиятдан кейин ўз хоҳиши билан лавозимидан кетмаслигини маълум қилди. У федерация ҳамкорликни давом эттиришни истаса, жамоани кейинги мусобақаларга тайёрлашга тайёрлигини айтган.
Бироқ Германия футбол иттифоқи раҳбариятининг Нагельсманга бўлган ишончи пасайгани хабар қилинмоқда. Терма жамоа олдига камида 1/8 финалга чиқиш вазифаси қўйилган, аммо бу мақсад бажарилмади.
Парагвай Германияни сенсацион тарзда тўхтатди
Германия жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Парагвай билан тўқнаш келди. Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланди.
Пенальтилар сериясида Парагвай 4:3 ҳисобида ғалаба қозонди. Кай Хаверц, Ник Вольтемаде ва Жонатан Таҳ ўз зарбаларини голга айлантира олмади. Бу Германиянинг жаҳон чемпионатлари тарихида пенальтилар сериясидаги илк мағлубияти бўлди.
Шу тариқа, тўрт карра жаҳон чемпиони мусобақани кутилганидан анча эрта якунлади.
Клопп Германия футболини ўзгартира оладими?
Юрген Клопп мураббийлик фаолияти давомида Дортмунднинг «Боруссия» ва Англиянинг «Ливерпуль» клубларида катта муваффақиятларга эришган.
У юқори босим, тезкор ҳужумлар ва футболчиларни руҳлантира олиш қобилияти билан машҳур. Шу сабаб Германия футбол жамоатчилигида Клопп терма жамоани инқироздан олиб чиқа оладиган асосий мутахассис сифатида кўрилмоқда.
Клопп аввалроқ Германия терма жамоасини бошқариш эҳтимоли ҳақидаги саволга ҳозир бу мавзуни муҳокама қилиш вақти эмаслигини айтган эди. Демак, у бу вариантни тўлиқ рад этмаган, аммо ҳали расмий музокаралар бошлангани тасдиқланмаган.
Якуний қарор ҳали қабул қилинмади
Айни пайтда Нагельсман Германия миллий жамоасининг амалдаги бош мураббийи бўлиб қолмоқда. Уни истеъфога чиқариш ёки Клопп билан музокара бошлаш бўйича расмий баёнот берилмаган.
Шу боис Клоппнинг терма жамоага келиши ҳозирча эҳтимолий сценарий ҳисобланади. Бироқ Германиянинг мундиалдаги навбатдаги муваффақиятсизлиги федерация раҳбариятини кескин қарор қабул қилишга мажбур этиши мумкин.
…