Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзод

·38·Спорт
Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзод

Германия миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги кутилмаган мағлубияти мураббийлар штабида катта ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Германия футбол иттифоқи Юлиан Нагельсманнинг келажагини муҳокама қилаётган бир пайтда, унинг эҳтимолий вориси сифатида Юрген Клопп номи тилга олинмоқда.

Sky Sport Germany маълумотига кўра, «Ливерпуль»нинг собиқ бош мураббийи Германия футбол иттифоқидан расмий таклиф келиб тушса, миллий жамоани бошқариш имкониятини кўриб чиқишга тайёр. Бироқ ҳозирча томонлар ўртасида якуний келишув йўқ.

Клопп асосий номзодга айланмоқда

Германия терма жамоасининг мундиални 1/16 финал босқичида тарк этиши Нагельсманга бўлган босимни кескин оширди.

Sky Germany журналисти Флориан Плеттенберг тарқатган маълумотга кўра, Германия футбол иттифоқи раҳбариятида амалдаги мураббий билан ҳамкорликни тўхтатиш варианти жиддий муҳокама қилинмоқда. Клопп эса бўшаши мумкин бўлган лавозим учун энг асосий номзодлардан бири сифатида кўрилмоқда.

Хабарларда Клоппга расмий мурожаат қилинса, у таклифни қабул қилишга тайёр экани айтилмоқда. Шунга қарамай, 59 ёшли мутахассис ҳозирча бу масала бўйича очиқ ва қатъий қарорини эълон қилгани йўқ.

Нагельсман истеъфога чиқмоқчи эмас

Юлиан Нагельсманнинг Германия футбол иттифоқи билан шартномаси 2028 йилги Европа чемпионатига қадар амал қилади.

Мураббий Парагвайга қарши мағлубиятдан кейин ўз хоҳиши билан лавозимидан кетмаслигини маълум қилди. У федерация ҳамкорликни давом эттиришни истаса, жамоани кейинги мусобақаларга тайёрлашга тайёрлигини айтган.

Бироқ Германия футбол иттифоқи раҳбариятининг Нагельсманга бўлган ишончи пасайгани хабар қилинмоқда. Терма жамоа олдига камида 1/8 финалга чиқиш вазифаси қўйилган, аммо бу мақсад бажарилмади.

Парагвай Германияни сенсацион тарзда тўхтатди

Германия жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Парагвай билан тўқнаш келди. Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланди.

Пенальтилар сериясида Парагвай 4:3 ҳисобида ғалаба қозонди. Кай Хаверц, Ник Вольтемаде ва Жонатан Таҳ ўз зарбаларини голга айлантира олмади. Бу Германиянинг жаҳон чемпионатлари тарихида пенальтилар сериясидаги илк мағлубияти бўлди.

Шу тариқа, тўрт карра жаҳон чемпиони мусобақани кутилганидан анча эрта якунлади.

Клопп Германия футболини ўзгартира оладими?

Юрген Клопп мураббийлик фаолияти давомида Дортмунднинг «Боруссия» ва Англиянинг «Ливерпуль» клубларида катта муваффақиятларга эришган.

У юқори босим, тезкор ҳужумлар ва футболчиларни руҳлантира олиш қобилияти билан машҳур. Шу сабаб Германия футбол жамоатчилигида Клопп терма жамоани инқироздан олиб чиқа оладиган асосий мутахассис сифатида кўрилмоқда.

Клопп аввалроқ Германия терма жамоасини бошқариш эҳтимоли ҳақидаги саволга ҳозир бу мавзуни муҳокама қилиш вақти эмаслигини айтган эди. Демак, у бу вариантни тўлиқ рад этмаган, аммо ҳали расмий музокаралар бошлангани тасдиқланмаган.

Якуний қарор ҳали қабул қилинмади

Айни пайтда Нагельсман Германия миллий жамоасининг амалдаги бош мураббийи бўлиб қолмоқда. Уни истеъфога чиқариш ёки Клопп билан музокара бошлаш бўйича расмий баёнот берилмаган.

Шу боис Клоппнинг терма жамоага келиши ҳозирча эҳтимолий сценарий ҳисобланади. Бироқ Германиянинг мундиалдаги навбатдаги муваффақиятсизлиги федерация раҳбариятини кескин қарор қабул қилишга мажбур этиши мумкин.

Юрген КлоппЮлиан НагельсманГерманияЛиверпульПарагвай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардимЛамине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардимБугун, 14:58Ҳаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиҲаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиБугун, 14:37Гари Невилл Франция ҳужумини мундиалнинг асосий даҳшати деб атадиГари Невилл Франция ҳужумини мундиалнинг асосий даҳшати деб атадиБугун, 14:33«Манчестер Сити» Тонали учун 110 миллион евро тайёрлади«Манчестер Сити» Тонали учун 110 миллион евро тайёрладиБугун, 14:18Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)Бугун, 14:16Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Бугун, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди