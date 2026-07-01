Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр: Нагельсманн кетиши мумкин

·0·Спорт
Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр: Нагельсманн кетиши мумкин

Ливерпул клубининг собиқ бош мураббийи Журген Клопп фаолиятини Германия миллий терма жамоасида давом эттириши мумкин. Германиянинг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштироки ва турнирни эрта тарк этиши ортидан, мамлакат футбол жамоатчилиги амалдаги мураббий Юлиан Нагельсманн ўрнига айнан Клопп номзодини асосий даъвогар сифатида кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Телеграпҳ нашри хабарига кўра, 59 ёшли мутахассис "Бундестим"ни бошқариш чорловига ижобий жавоб беришга тайёр. Германия терма жамоаси кутилмаганда Парагвайга имкониятни бой бериб, ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионатларидаги пеналтилар сериясида мағлуб бўлди. Ушбу шармандали чиқишдан сўнг, мамлакатда терма жамоа раҳбариятини бутунлай янгилаш борасидаги баҳслар авж олган.

Инқироз ва янги умидлар

Германия футболи сўнгги ўн йилликда чуқур инқирозни бошдан кечирмоқда. 2014-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабадан сўнг, жамоа кетма-кет учта йирик турнирда плей-офф босқичида бирорта ҳам ғалаба қозона олмади. Юлиан Нагельсманн билан шартнома 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, жамоанинг ўйини ва натижалари мутахассиснинг келажагини сўроқ остида қолдирмоқда.

Журген Клопп учун терма жамоани бошқариш фаолиятидаги сўнгги катта мақсадлардан бири ҳисобланади. Маълумотларга кўра, у айнан 2030-йилги Жаҳон чемпионатида зафар қучишни орзу қилади. Шунингдек, 2028-йилги Европа чемпионати Буюк Британия ва Ирландия майдонларида ўтиши ҳам Клоппни қизиқтириши мумкин, чунки у Англияда деярли ўн йил давомида самарали меҳнат қилган.

Клоппнинг ҳозирги ҳолати ва шартлари

Ҳозирда Журген Клопп Ред Булл тизимида глобал футбол бўлими раҳбари сифатида фаолият юритмоқда. У кундалик мураббийлик ишининг оғир тартибидан бироз чарчаганини яширмаган, бироқ терма жамоа билан ишлаш формати унга мос келиши мумкин. Goal.com нашрининг ёзишича, Клопп терма жамоада ишлаш учун мослашувчан шартларни талаб қилиши эҳтимоли юқори.

Айни пайтда МагентаТВ телеканалида эксперт сифатида ишлаётган Клопп ўзининг келажаги ҳақидаги саволларга эҳтиёткорлик билан жавоб бермоқда. У амалдаги мураббийга нисбатан ҳурмат сақлаган ҳолда, ҳозирча бор эътиборини Ред Булл тизимидаги ишига қаратганини таъкидлади.

"Мен бу ҳақда ҳали ўйлаб кўрмадим. Терма жамоа мураббийи масаласи муҳокама қилинганда исмим тилга олинишини тушунаман, лекин ҳозир бу ҳақда гапиришнинг мавриди эмас. Менда ўзимга ёқадиган иш бор ва билдирилаётган тахминлар ҳозирча фақат миш-миш," дея қўшимча қилди мутахассис.

Шунга қарамай, Германия футбол иттифоқи (ДФБ) Клоппни жамоага олиб келиш орқали мамлакат футболидаги инқирозга барҳам беришни кўзламоқда. Агар Нагельсманн истеъфога чиқарилса, Клопп ягона ва асосий номзод бўлиб қолади.

Журген КлоппГерманияФутболТрансферЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Олисе ЖЧ-2026да Пеленинг тарихий ассист рекордига яқинлашдиМайкл Олисе ЖЧ-2026да Пеленинг тарихий ассист рекордига яқинлашдиБугун, 13:02Алежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқдаАлежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқдаБугун, 12:55Ашлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо бердиАшлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо бердиБугун, 12:53Монтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиМонтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиБугун, 12:47Непомнящий Каннаваро ўрнига Кападзе қолиши кераклигини айтдиНепомнящий Каннаваро ўрнига Кападзе қолиши кераклигини айтдиБугун, 12:38Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"Бугун, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди