Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр: Нагельсманн кетиши мумкин
Ливерпул клубининг собиқ бош мураббийи Журген Клопп фаолиятини Германия миллий терма жамоасида давом эттириши мумкин. Германиянинг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштироки ва турнирни эрта тарк этиши ортидан, мамлакат футбол жамоатчилиги амалдаги мураббий Юлиан Нагельсманн ўрнига айнан Клопп номзодини асосий даъвогар сифатида кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Телеграпҳ нашри хабарига кўра, 59 ёшли мутахассис "Бундестим"ни бошқариш чорловига ижобий жавоб беришга тайёр. Германия терма жамоаси кутилмаганда Парагвайга имкониятни бой бериб, ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионатларидаги пеналтилар сериясида мағлуб бўлди. Ушбу шармандали чиқишдан сўнг, мамлакатда терма жамоа раҳбариятини бутунлай янгилаш борасидаги баҳслар авж олган.
Инқироз ва янги умидларГермания футболи сўнгги ўн йилликда чуқур инқирозни бошдан кечирмоқда. 2014-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабадан сўнг, жамоа кетма-кет учта йирик турнирда плей-офф босқичида бирорта ҳам ғалаба қозона олмади. Юлиан Нагельсманн билан шартнома 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, жамоанинг ўйини ва натижалари мутахассиснинг келажагини сўроқ остида қолдирмоқда.
Журген Клопп учун терма жамоани бошқариш фаолиятидаги сўнгги катта мақсадлардан бири ҳисобланади. Маълумотларга кўра, у айнан 2030-йилги Жаҳон чемпионатида зафар қучишни орзу қилади. Шунингдек, 2028-йилги Европа чемпионати Буюк Британия ва Ирландия майдонларида ўтиши ҳам Клоппни қизиқтириши мумкин, чунки у Англияда деярли ўн йил давомида самарали меҳнат қилган.
Клоппнинг ҳозирги ҳолати ва шартлариҲозирда Журген Клопп Ред Булл тизимида глобал футбол бўлими раҳбари сифатида фаолият юритмоқда. У кундалик мураббийлик ишининг оғир тартибидан бироз чарчаганини яширмаган, бироқ терма жамоа билан ишлаш формати унга мос келиши мумкин. Goal.com нашрининг ёзишича, Клопп терма жамоада ишлаш учун мослашувчан шартларни талаб қилиши эҳтимоли юқори.
Айни пайтда МагентаТВ телеканалида эксперт сифатида ишлаётган Клопп ўзининг келажаги ҳақидаги саволларга эҳтиёткорлик билан жавоб бермоқда. У амалдаги мураббийга нисбатан ҳурмат сақлаган ҳолда, ҳозирча бор эътиборини Ред Булл тизимидаги ишига қаратганини таъкидлади.
"Мен бу ҳақда ҳали ўйлаб кўрмадим. Терма жамоа мураббийи масаласи муҳокама қилинганда исмим тилга олинишини тушунаман, лекин ҳозир бу ҳақда гапиришнинг мавриди эмас. Менда ўзимга ёқадиган иш бор ва билдирилаётган тахминлар ҳозирча фақат миш-миш," дея қўшимча қилди мутахассис.
Шунга қарамай, Германия футбол иттифоқи (ДФБ) Клоппни жамоага олиб келиш орқали мамлакат футболидаги инқирозга барҳам беришни кўзламоқда. Агар Нагельсманн истеъфога чиқарилса, Клопп ягона ва асосий номзод бўлиб қолади.
…