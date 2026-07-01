Xiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатди

·0·Техно
Xiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатди

Хитойнинг Xiaomi техногиганти ўзининг илк тармоқ хотира омбори (NAS) билан маълумотларни сақлаш қурилмалари бозорида ҳақиқий шов-шув кўтарди. Компания томонидан тақдим этилган янги маҳсулот ўзининг нархи ва техник имкониятлари билан нафақат оддий фойдаланувчиларни, балки соҳа мутахассисларини ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, қурилманинг сотув кўрсаткичлари кутилганидан бир неча баробар юқори бўлиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги NAS қурилмасининг энг ҳайратланарли жиҳати унинг нарх сиёсатида намоён бўлади. 4 TB ҳажмли хотирага эга версия бозорда 2299 юан (тахминан 338 доллар) нархда таклиф этилмоқда. Ушбу комплект таркибида ҳар бири 2 TB сиғимга эга бўлган иккита Western Digital Ред Plus қаттиқ диски (HDD) мавжуд. Энг қизиғи шундаки, ушбу дискларнинг чакана бозордаги умумий нархи қурилманинг ўзидан қимматроққа тушиши мумкин.

Нархлар жанги: Қурилма фойдаланувчига текинга тушмоқда

Таҳлилчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, битта 2 TB ҳажмли Western Digital Ред Plus дискининг ҳозирги бозор нархи тахминан 1159 юанни ташкил этади. Демак, иккита дискнинг ўзиёқ 2300 юандан ошади. Бу шуни англатадики, Xiaomi мижозлари қаттиқ дискларнинг ўз нархига бутун бошли NAS тизимини, унинг процессори, корпуси ва дастурий таъминотини амалда бепул қўлга киритишмоқда.

Вазият 8 TB ва 16 TB ҳажмли юқори моделлар билан янада қизиқроқ тус олган. Ушбу версияларда ҳам Western Digital Ред сериясидаги профессионал дисклар ўрнатилган бўлиб, уларни алоҳида сотиб олиш бутун тизим нархидан сезиларли даражада қимматга тушади. Бундай агрессив маркетинг стратегияси Xiaomi брендига янги сегментга шиддат билан кириб бориш имконини берди.

Мисли кўрилмаган талаб ва келажакдаги режалар

Истеъмолчиларнинг бундай манфаатли таклифга муносабати ўзини узоқ куттирмади. Xiaomi Малл платформасида маблағ йиғиш (кровдфундинг) бошлангач, бор-йўғи 3 дақиқа ичида 7 миллион юан (1 миллион доллар) миқдорида маблағ тўпланди. Бир неча соат ўтиб эса бу кўрсаткич 13 миллион юандан ошиб кетди. Бу кўрсаткичлар шахсий булутли сақлаш тизимларига бўлган талаб қанчалик юқори эканини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам маълумотларни хавфсиз сақлаш ва шахсий серверларга бўлган қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, Xiaomi маҳсулоти маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам жозибадор бўлиши тайин. Ҳозирча қурилма асосан ички бозор учун мўлжалланган бўлса-да, унинг глобал версияси чиқиши рақобатни янада кучайтириши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Xiaomi ўзининг анъанавий услубига содиқ қолган ҳолда, юқори технологияли маҳсулотни минимал фойда эвазига тақдим этмоқда. Бу эса Synology ёки QNAP каби бозордаги йирик ўйинчиларни ўз нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.

XiaomiNASТехнологияWestern DigitalГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этдиGMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 13:23Ер юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаБугун, 12:53Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқNeuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқБугун, 12:26NASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқдаNASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқдаБугун, 11:55Xiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатдиXiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:26iPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирдиiPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирдиБугун, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди