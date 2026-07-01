Xiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатди
Хитойнинг Xiaomi техногиганти ўзининг илк тармоқ хотира омбори (NAS) билан маълумотларни сақлаш қурилмалари бозорида ҳақиқий шов-шув кўтарди. Компания томонидан тақдим этилган янги маҳсулот ўзининг нархи ва техник имкониятлари билан нафақат оддий фойдаланувчиларни, балки соҳа мутахассисларини ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, қурилманинг сотув кўрсаткичлари кутилганидан бир неча баробар юқори бўлиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги NAS қурилмасининг энг ҳайратланарли жиҳати унинг нарх сиёсатида намоён бўлади. 4 TB ҳажмли хотирага эга версия бозорда 2299 юан (тахминан 338 доллар) нархда таклиф этилмоқда. Ушбу комплект таркибида ҳар бири 2 TB сиғимга эга бўлган иккита Western Digital Ред Plus қаттиқ диски (HDD) мавжуд. Энг қизиғи шундаки, ушбу дискларнинг чакана бозордаги умумий нархи қурилманинг ўзидан қимматроққа тушиши мумкин.
Нархлар жанги: Қурилма фойдаланувчига текинга тушмоқдаТаҳлилчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, битта 2 TB ҳажмли Western Digital Ред Plus дискининг ҳозирги бозор нархи тахминан 1159 юанни ташкил этади. Демак, иккита дискнинг ўзиёқ 2300 юандан ошади. Бу шуни англатадики, Xiaomi мижозлари қаттиқ дискларнинг ўз нархига бутун бошли NAS тизимини, унинг процессори, корпуси ва дастурий таъминотини амалда бепул қўлга киритишмоқда.
Вазият 8 TB ва 16 TB ҳажмли юқори моделлар билан янада қизиқроқ тус олган. Ушбу версияларда ҳам Western Digital Ред сериясидаги профессионал дисклар ўрнатилган бўлиб, уларни алоҳида сотиб олиш бутун тизим нархидан сезиларли даражада қимматга тушади. Бундай агрессив маркетинг стратегияси Xiaomi брендига янги сегментга шиддат билан кириб бориш имконини берди.
Мисли кўрилмаган талаб ва келажакдаги режаларИстеъмолчиларнинг бундай манфаатли таклифга муносабати ўзини узоқ куттирмади. Xiaomi Малл платформасида маблағ йиғиш (кровдфундинг) бошлангач, бор-йўғи 3 дақиқа ичида 7 миллион юан (1 миллион доллар) миқдорида маблағ тўпланди. Бир неча соат ўтиб эса бу кўрсаткич 13 миллион юандан ошиб кетди. Бу кўрсаткичлар шахсий булутли сақлаш тизимларига бўлган талаб қанчалик юқори эканини кўрсатмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам маълумотларни хавфсиз сақлаш ва шахсий серверларга бўлган қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, Xiaomi маҳсулоти маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам жозибадор бўлиши тайин. Ҳозирча қурилма асосан ички бозор учун мўлжалланган бўлса-да, унинг глобал версияси чиқиши рақобатни янада кучайтириши мумкин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Xiaomi ўзининг анъанавий услубига содиқ қолган ҳолда, юқори технологияли маҳсулотни минимал фойда эвазига тақдим этмоқда. Бу эса Synology ёки QNAP каби бозордаги йирик ўйинчиларни ўз нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.
…