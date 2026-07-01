Европа Ойни ўзга давлатлар хариталари ёрдамида забт этмоқчи

·0·Техно
Европа Ойни ўзга давлатлар хариталари ёрдамида забт этмоқчи

Европа космик агентлиги (ESA) ўзининг истиқболли Аргонаут юк кемасини Ой юзасига қўндириш учун зарур бўлган шахсий топографик маълумотларга эга эмаслигини тан олди. Шу сабабли, лойиҳалаш босқичида ва эҳтимол, биринчи миссия давомида Европа бошқа давлатлар томонидан яратилган Ой хариталаридан фойдаланишга мажбур бўлади. Бу ҳолат минтақанинг коинотни тадқиқ қилишдаги мустақиллиги масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аргонаут лойиҳаси илк бор 2022-йилда Парижда ўтказилган ESA вазирлар конференциясида таклиф этилган эди. Дастурнинг якуний тасдиқланиши эса 2025-йилда агентликка аъзо мамлакатлар вазирларининг учрашувида амалга оширилди. Ушбу аппарат АҚШнинг Artemis ой дастурига Европанинг ҳиссаси бўлиши, шу билан бирга қитъага Ер йўлдоши юзасига мустақил чиқиш имкониятини таъминлаши керак.

Халқаро ҳамкорлик ва маълумотлар танқислиги

Ойни хавфсиз ўрганиш ва аппаратларни муваффақиятли қўндириш учун ўта аниқ топографик хариталар талаб этилади. Сўнгги йигирма йил ичида АҚШ, Ҳиндистон ва Хитой каби давлатлар ўзларининг миллий дастурлари доирасида бундай маълумотларни фаол равишда тўплаб келишмоқда. Европа эса ҳозирча Ой юзасини хариталашнинг мустақил тизимини ярата олмаган.

ESAнинг учувчисиз ва роботлаштирилган тадқиқотлар дастури директори Даниел Неуенсчвандер агентлик кенгашининг 17-июндаги йиғилишидан сўнг, Аргонаут лойиҳаси учун мавжуд маълумотлар ташқи етказиб берувчилардан сотиб олинишини маълум қилди. Гарчи агентлик аниқ ҳамкорларни очиқламаган бўлса-да, асосий манбалар сифатида АҚШ, Ҳиндистон ва Хитой кўрилмоқда.

Ҳозирда коинотда мавжуд бўлган энг аниқ маълумотлар қуйидаги қурилмаларга тегишли:

  • АҚШнинг Лунар Реконнаиссансе Орбитер аппарати (2009-йилдан буён ишлайди, айрим ҳудудларни 0,5 метр аниқликда суратга олган);
  • Ҳиндистоннинг Chandraяан-2 орбитал аппарати (25 сантиметргача бўлган юқори аниқликдаги тасвирларни тақдим эта олади);
  • Хитойнинг Чанғэ-1 миссиясидан бошланган кенг кўламли маълумотлар базаси.

Келажакдаги режалар ва мустақиллик сари қадам

ESA топографик маълумотларни сотиб олиш учун қанча маблағ сарфланишини ошкор қилмаяпти. Бироқ агентлик аллақачон ўзининг хариталаш тизими устида иш бошлаган. Даниел Неуенсчвандернинг сўзларига кўра, айни дамда бир нечта кичик ой миссиялари ишлаб чиқилмоқда. Улардан иккитаси айнан Ойнинг жанубий қутби ҳудудини ўрганишга ихтисослашади — айнан шу ҳудудга Европа аппарати қўниши режалаштирилган.

Аргонаут юк кемаси Ой юзасига 1500 килограммгача фойдали юк етказиб бериш имкониятига эга бўлади. Режага кўра, илк парвоз 2030-йилда амалга оширилади, кейинги миссиялар эса ҳар икки-уч йилда бир марта такрорланади. Бу лойиҳа Европанинг коинот пойгасидаги ўрнини мустаҳкамлаш учун стратегик аҳамиятга эга, бироқ ҳозирча бу йўлда хорижий технологияларга таяниб туришга тўғри келади.

ESAАргонаутОйКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиYandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиБугун, 14:56Электромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширдиЭлектромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширдиБугун, 14:21Xiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатдиXiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатдиБугун, 13:50GMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этдиGMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 13:23Ер юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаБугун, 12:53Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқNeuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқБугун, 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди