Geely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақиб

·17·Авто
Geely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақиб

Хитойнинг автосаноат гиганти ҳисобланган Geely компанияси ўзининг энг харидоргир моделларидан бири — ЭХ2 ихчам электромобилини Европа бозорига олиб чиқишга тайёрланмоқда. Жорий йилнинг август ойидан бошлаб Буюк Британияда сотувга чиқарилиши кутилаётган ушбу модел бренднинг минтақадаги учинчи электромобили бўлади. Аввалроқ компания ЭX5 ва Старрай каби моделлари билан халқаро майдонда ўз ўрнини мустаҳкамлай бошлаган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Geely ЭХ2 — беш кишилик ўриндиққа эга ихчам хатчбек бўлиб, у бозор сегментида яқинда тақдим этиладиган Hyundai Ioniq 3 ва Volkswagen ИД Поло каби моделлар билан тўғридан-тўғри рақобатлашади. Хитой ички бозорида Хингюан номи билан танилган ушбу автомобил ўтган йили 450 минг донадан ортиқ нусхада сотилиб, мутлоқ рекорд ўрнатган эди. Эндиликда ишлаб чиқарувчи ушбу муваффақиятни Ғарбий Европа йўлларида ҳам такрорлашни мақсад қилган.

Техник кўрсаткичлар ва қувват заҳираси

Автомобил орқа ўққа ўрнатилган битта электр двигател билан жиҳозланган бўлиб, у харидор танловига кўра 78 ёки 114 от кучи қувватини тақдим этади. Аккумулятор масаласида ҳам икки хил вариант мавжуд: 30,1 кВ/соат ва 40,2 кВ/соат сиғимли литий-темир-фосфатли батареялар. Бу кўрсаткичлар Хитойнинг КLTC ўлчов тизими бўйича мос равишда 310 ва 410 километр (193-255 мил) масофани босиб ўтишга имкон беради.

Бироқ шуни таъкидлаш жоизки, Европада қўлланиладиган ВЛТП стандарти Хитойникидан кўра қатъийроқ ҳисобланади. Масалан, унинг асосий рақибларидан бири бўлган Renault 5 модели ВЛТП бўйича 310-400 километр, Volkswagen ИД Поло эса 330-450 километр масофа босиб ўтиши кутилмоқда. Шу сабабли, Geely экспорт вариантларида техник кўрсаткичларни бироз ошириши ёки рақобатчилардан сезиларли даражада арзонроқ нарх таклиф қилиш орқали устунликка эришиши мумкин.

Geely компаниясининг глобал стратегияси

Geely брендининг Британия ва Европа бозоридаги амбициялари жуда юқори. Компания 2029-йилга бориб ўз модел қаторини 10 тагача етказишни ва 2030-йилга келиб йиллик сотув ҳажмини 100 минг донага чиқаришни режалаштирмоқда. Таққослаш учун, Жанубий Кореянинг Kia брендига ушбу кўрсаткичга эришиш учун бир неча ўн йиллар керак бўлган эди.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Geely бренди мамлакатимизда расман фаолият юритади ва унинг моделлари маҳаллий ҳайдовчилар орасида оммалашиб бормоқда. ЭХ2 каби ихчам ва тежамкор электромобилларнинг глобал миқёсда кенгайиши келгусида Марказий Осиё бозорларида ҳам ҳамёнбоп электр транспорти сегменти ривожланишига туртки бўлиши мумкин.

Ҳозирча янги моделнинг аниқ нархлари эълон қилинмаган бўлса-да, таҳлилчилар унинг асосий қуроли нарх ва сифат мутаносиблиги бўлишини тахмин қилишмоқда. Автомобилнинг ихчам ўлчамлари ва замонавий дизайни уни шаҳар ичидаги ҳаракатланиш учун энг қулай вариантлардан бирига айлантиради.

GeelyЭлектромобилАвтосаноатХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Alfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилдиAlfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилдиБугун, 13:552026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилинди2026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилиндиБугун, 12:52Volkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуниVolkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуниБугун, 08:56Дизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиДизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиБугун, 07:52Дасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилдиДасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилдиБугун, 04:52Volkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўлVolkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўлБугун, 03:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди