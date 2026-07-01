Geely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақиб
Хитойнинг автосаноат гиганти ҳисобланган Geely компанияси ўзининг энг харидоргир моделларидан бири — ЭХ2 ихчам электромобилини Европа бозорига олиб чиқишга тайёрланмоқда. Жорий йилнинг август ойидан бошлаб Буюк Британияда сотувга чиқарилиши кутилаётган ушбу модел бренднинг минтақадаги учинчи электромобили бўлади. Аввалроқ компания ЭX5 ва Старрай каби моделлари билан халқаро майдонда ўз ўрнини мустаҳкамлай бошлаган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Geely ЭХ2 — беш кишилик ўриндиққа эга ихчам хатчбек бўлиб, у бозор сегментида яқинда тақдим этиладиган Hyundai Ioniq 3 ва Volkswagen ИД Поло каби моделлар билан тўғридан-тўғри рақобатлашади. Хитой ички бозорида Хингюан номи билан танилган ушбу автомобил ўтган йили 450 минг донадан ортиқ нусхада сотилиб, мутлоқ рекорд ўрнатган эди. Эндиликда ишлаб чиқарувчи ушбу муваффақиятни Ғарбий Европа йўлларида ҳам такрорлашни мақсад қилган.
Техник кўрсаткичлар ва қувват заҳирасиАвтомобил орқа ўққа ўрнатилган битта электр двигател билан жиҳозланган бўлиб, у харидор танловига кўра 78 ёки 114 от кучи қувватини тақдим этади. Аккумулятор масаласида ҳам икки хил вариант мавжуд: 30,1 кВ/соат ва 40,2 кВ/соат сиғимли литий-темир-фосфатли батареялар. Бу кўрсаткичлар Хитойнинг КLTC ўлчов тизими бўйича мос равишда 310 ва 410 километр (193-255 мил) масофани босиб ўтишга имкон беради.
Бироқ шуни таъкидлаш жоизки, Европада қўлланиладиган ВЛТП стандарти Хитойникидан кўра қатъийроқ ҳисобланади. Масалан, унинг асосий рақибларидан бири бўлган Renault 5 модели ВЛТП бўйича 310-400 километр, Volkswagen ИД Поло эса 330-450 километр масофа босиб ўтиши кутилмоқда. Шу сабабли, Geely экспорт вариантларида техник кўрсаткичларни бироз ошириши ёки рақобатчилардан сезиларли даражада арзонроқ нарх таклиф қилиш орқали устунликка эришиши мумкин.
Geely компаниясининг глобал стратегиясиGeely брендининг Британия ва Европа бозоридаги амбициялари жуда юқори. Компания 2029-йилга бориб ўз модел қаторини 10 тагача етказишни ва 2030-йилга келиб йиллик сотув ҳажмини 100 минг донага чиқаришни режалаштирмоқда. Таққослаш учун, Жанубий Кореянинг Kia брендига ушбу кўрсаткичга эришиш учун бир неча ўн йиллар керак бўлган эди.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Geely бренди мамлакатимизда расман фаолият юритади ва унинг моделлари маҳаллий ҳайдовчилар орасида оммалашиб бормоқда. ЭХ2 каби ихчам ва тежамкор электромобилларнинг глобал миқёсда кенгайиши келгусида Марказий Осиё бозорларида ҳам ҳамёнбоп электр транспорти сегменти ривожланишига туртки бўлиши мумкин.
Ҳозирча янги моделнинг аниқ нархлари эълон қилинмаган бўлса-да, таҳлилчилар унинг асосий қуроли нарх ва сифат мутаносиблиги бўлишини тахмин қилишмоқда. Автомобилнинг ихчам ўлчамлари ва замонавий дизайни уни шаҳар ичидаги ҳаракатланиш учун энг қулай вариантлардан бирига айлантиради.
…