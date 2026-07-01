Ал-Аҳли Муҳаммад Салах трансфери учун ҳаракат бошлади: Марез ўрнига мисрлик юлдуз

·0·Спорт
Ал-Аҳли Муҳаммад Салах трансфери учун ҳаракат бошлади: Марез ўрнига мисрлик юлдуз

Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик битимни амалга оширишга жиддий киришди. Жидда шаҳри жамоаси Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салахни ўз сафига қўшиб олишни асосий мақсад қилиб белгилаган. Ушбу ҳаракат Саудия Pro лигасининг дунё футболи элитасини ўзига жалб қилиш стратегиясининг навбатдаги босқичи сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Свитзерланд ва Goal.com нашрлари хабарига кўра, Ал-Аҳли раҳбарияти аллақачон мисрлик ҳужумчининг трансфер шартлари бўйича дастлабки сўровларни юборган. Клуб Салахни қўлга киритиш учун зарур бўлган молиявий ва спорт талабларини батафсил ўрганмоқда. Гарчи Муҳаммад Салах сўнгги йилларда бир неча бор Яқин Шарқ клублари қизиқишлари марказида бўлган бўлса-да, бу галги таклиф аввалгиларидан кўра жиддийроқ кўриниш олмоқда.

Рияд Марез кетиши ва янги етакчи эҳтиёжи

Ал-Аҳли таркибида юзага келган бўшлиқни тўлдириш учун айнан Муҳаммад Салах варианти танлангани бежиз эмас. Жамоанинг асосий юлдузларидан бири бўлган жазоирлик Рияд Марез кутилмаганда клубни тарк этди. Томонлар ўзаро келишувга кўра шартномани муддатидан олдин бекор қилишган. Маълумотларга кўра, ушбу битимни бекор қилиш Ал-Аҳли учун тахминан 14,5 миллион еврога тушган ва Марез эркин агентга айланган.

Бир африкалик қанот ҳужумчисининг кетиши ортидан жамоа унинг ўрнига ундан кам бўлмаган, балки ундан ҳам юқори нуфузга эга бўлган футболчини олиб келишни режалаштирмоқда. Муҳаммад Салах нафақат майдондаги маҳорати, балки бутун араб дунёсидаги улкан нуфузи туфайли ҳам Саудия клуби учун идеал номзод ҳисобланади.

Трансфер стратегияси ва муқобил вариантлар

Ал-Аҳли раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа номзодларни ҳам кўриб чиқмоқда. Хусусан, Боруссия Дортмунд аъзоси Карим Адееми клуб кузатувида бўлиб турибди. Бироқ, клуб қарор қабул қилувчилари учун Салах мутлақо бошқа даражадаги фигура саналади. Мисрлик футболчи нафақат спортчи, балки лига учун улкан тижорий ва маданий лойиҳа сифатида кўрилмоқда.

Гарчи Карим Адееми каби ёш иқтидорлар келажак учун фойдали кўринса-да, Ал-Аҳли иерархиясида Муҳаммад Салах устувор вазифа бўлиб қолмоқда. 32 ёшли ҳужумчи ҳамон Европа футболида энг самарали ва барқарор ўйинчилардан бири бўлиб келаётгани унинг трансфер қийматини янада оширади.

Ливерпул ҳозирча ўз етакчисининг эҳтимолий кетиши борасида расмий баёнот берганича йўқ. Аммо Саудия Арабистони клубларининг молиявий қудрати ва Салахнинг шартномаси якунланиб бораётгани ушбу трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини юқори даражада ушлаб турибди. Агар битим амалга ошса, бу Саудия Pro лигаси учун навбатдаги катта ғалаба бўлади.

Муҳаммад СалахАл-АҳлиЛиверпулТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардимЛамине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардимБугун, 14:58Ҳаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиҲаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиБугун, 14:37Гари Невилл Франция ҳужумини мундиалнинг асосий даҳшати деб атадиГари Невилл Франция ҳужумини мундиалнинг асосий даҳшати деб атадиБугун, 14:33Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзодКлопп Германия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзодБугун, 14:27«Манчестер Сити» Тонали учун 110 миллион евро тайёрлади«Манчестер Сити» Тонали учун 110 миллион евро тайёрладиБугун, 14:18Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)Бугун, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди