Ал-Аҳли Муҳаммад Салах трансфери учун ҳаракат бошлади: Марез ўрнига мисрлик юлдуз
Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик битимни амалга оширишга жиддий киришди. Жидда шаҳри жамоаси Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салахни ўз сафига қўшиб олишни асосий мақсад қилиб белгилаган. Ушбу ҳаракат Саудия Pro лигасининг дунё футболи элитасини ўзига жалб қилиш стратегиясининг навбатдаги босқичи сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Свитзерланд ва Goal.com нашрлари хабарига кўра, Ал-Аҳли раҳбарияти аллақачон мисрлик ҳужумчининг трансфер шартлари бўйича дастлабки сўровларни юборган. Клуб Салахни қўлга киритиш учун зарур бўлган молиявий ва спорт талабларини батафсил ўрганмоқда. Гарчи Муҳаммад Салах сўнгги йилларда бир неча бор Яқин Шарқ клублари қизиқишлари марказида бўлган бўлса-да, бу галги таклиф аввалгиларидан кўра жиддийроқ кўриниш олмоқда.
Рияд Марез кетиши ва янги етакчи эҳтиёжиАл-Аҳли таркибида юзага келган бўшлиқни тўлдириш учун айнан Муҳаммад Салах варианти танлангани бежиз эмас. Жамоанинг асосий юлдузларидан бири бўлган жазоирлик Рияд Марез кутилмаганда клубни тарк этди. Томонлар ўзаро келишувга кўра шартномани муддатидан олдин бекор қилишган. Маълумотларга кўра, ушбу битимни бекор қилиш Ал-Аҳли учун тахминан 14,5 миллион еврога тушган ва Марез эркин агентга айланган.
Бир африкалик қанот ҳужумчисининг кетиши ортидан жамоа унинг ўрнига ундан кам бўлмаган, балки ундан ҳам юқори нуфузга эга бўлган футболчини олиб келишни режалаштирмоқда. Муҳаммад Салах нафақат майдондаги маҳорати, балки бутун араб дунёсидаги улкан нуфузи туфайли ҳам Саудия клуби учун идеал номзод ҳисобланади.
Трансфер стратегияси ва муқобил вариантларАл-Аҳли раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа номзодларни ҳам кўриб чиқмоқда. Хусусан, Боруссия Дортмунд аъзоси Карим Адееми клуб кузатувида бўлиб турибди. Бироқ, клуб қарор қабул қилувчилари учун Салах мутлақо бошқа даражадаги фигура саналади. Мисрлик футболчи нафақат спортчи, балки лига учун улкан тижорий ва маданий лойиҳа сифатида кўрилмоқда.
Гарчи Карим Адееми каби ёш иқтидорлар келажак учун фойдали кўринса-да, Ал-Аҳли иерархиясида Муҳаммад Салах устувор вазифа бўлиб қолмоқда. 32 ёшли ҳужумчи ҳамон Европа футболида энг самарали ва барқарор ўйинчилардан бири бўлиб келаётгани унинг трансфер қийматини янада оширади.
Ливерпул ҳозирча ўз етакчисининг эҳтимолий кетиши борасида расмий баёнот берганича йўқ. Аммо Саудия Арабистони клубларининг молиявий қудрати ва Салахнинг шартномаси якунланиб бораётгани ушбу трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини юқори даражада ушлаб турибди. Агар битим амалга ошса, бу Саудия Pro лигаси учун навбатдаги катта ғалаба бўлади.
…