Ўзбекистонда автомобиллар сони рекорд даражага етгани маълум бўлди

·1·Ўзбекистон
Ўзбекистонда автомобиллар сони рекорд даражага етгани маълум бўлди

Ўзбекистонда аҳоли тасарруфидаги автотранспорт воситалари сони йил сайин ортиб бормоқда. Миллий статистика қўмитаси эълон қилган сўнгги маълумотларга кўра, мамлакатда жисмоний шахсларга тегишли автомобиллар сони қарийб 5 миллионга яқинлашган.

2026 йил 1 апрель ҳолатига кўра, фуқаролар номида рўйхатдан ўтган автотранспорт воситалари сони 4 миллион 903 мингдан ошган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 344,6 мингтага кўпайган.

Статистикага кўра, автотранспорт воситаларининг мутлақ кўпчилигини енгил автомобиллар ташкил этади. Уларнинг умумий улуши 92,8 фоизга тенг бўлиб, сони 4 миллион 552,3 минг донани ташкил қилган.

Шунингдек, аҳоли тасарруфидаги транспорт воситалари қуйидагича тақсимланган:

  • енгил автомобиллар — 4 млн 552,3 минг дона;

  • юк автомобиллари — 330,3 минг дона;

  • микроавтобуслар — 7,5 минг дона;

  • махсус транспорт воситалари — 7,2 минг дона;

  • автобуслар — 5,8 минг дона.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди: фарқ қаердан чиқди?Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди: фарқ қаердан чиқди?Бугун, 13:22Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??Бугун, 03:48Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилдиСаида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилдиКеча, 22:12Шавкат Мирзиёев ота-оналарни фарзанд тарбиясида огоҳликка чақирдиШавкат Мирзиёев ота-оналарни фарзанд тарбиясида огоҳликка чақирдиКеча, 16:30Бу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсияларБу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсияларКеча, 16:23АТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиАТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиКеча, 15:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Самарқанд олий таълим тизимида ислоҳот: 4 та ОТМ қайта ташкил этилади
Самарқанд олий таълим тизимида ислоҳот: 4 та ОТМ қайта ташкил этилади