Ўзбекистонда автомобиллар сони рекорд даражага етгани маълум бўлди
Ўзбекистонда аҳоли тасарруфидаги автотранспорт воситалари сони йил сайин ортиб бормоқда. Миллий статистика қўмитаси эълон қилган сўнгги маълумотларга кўра, мамлакатда жисмоний шахсларга тегишли автомобиллар сони қарийб 5 миллионга яқинлашган.
2026 йил 1 апрель ҳолатига кўра, фуқаролар номида рўйхатдан ўтган автотранспорт воситалари сони 4 миллион 903 мингдан ошган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 344,6 мингтага кўпайган.
Статистикага кўра, автотранспорт воситаларининг мутлақ кўпчилигини енгил автомобиллар ташкил этади. Уларнинг умумий улуши 92,8 фоизга тенг бўлиб, сони 4 миллион 552,3 минг донани ташкил қилган.
Шунингдек, аҳоли тасарруфидаги транспорт воситалари қуйидагича тақсимланган:
енгил автомобиллар — 4 млн 552,3 минг дона;
юк автомобиллари — 330,3 минг дона;
микроавтобуслар — 7,5 минг дона;
махсус транспорт воситалари — 7,2 минг дона;
автобуслар — 5,8 минг дона.
…