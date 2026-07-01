Yandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашди
Yandex компанияси ўзининг хариталаш хизматлари — Yandex Карталар ва Навигаторда муҳим янгиланишни амалга оширди. Эндиликда ушбу платформаларда ерусти ўтиш жойлари ва зинапояларнинг батафсил 3D-моделлари акс эта бошлади. Бу ўзгариш нафақат визуал кўринишни яхшилайди, балки пиёдалар ва ҳайдовчилар учун маршрутларни режалаштиришда янги даражадаги қулайликни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги функция фойдаланувчиларга кўприклар, йўл ўтказгичлари ва чорраҳалардаги зинапояларнинг ташқи кўриниши, узунлиги ҳамда қиялигини олдиндан баҳолаш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янгиланиш Yandex матбуот хизмати томонидан расман тасдиқланган. Эндиликда харита интерфейсида зинапоялар шунчаки чизиқ эмас, балки ҳажмли объект сифатида кўринади.
Маршрутлаш алгоритмларидаги ўзгаришларЯнгиланиш фақат визуализация билан чекланиб қолмаган. Дастурчилар маршрут қуриш алгоритмларини ҳам қайта кўриб чиқишди. Энди сервис йўлни бевосита зинапоялар орқали ўтказади ва ҳаракат йўналишини — қаерда юқорига кўтарилиш, қаерда эса пастга тушиш кераклигини аниқ кўрсатади. Бу, айниқса, мураккаб инфратузилмага эга бўлган ҳудудларда адашиб қолмасликка ёрдам беради.
Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, 3D-моделлар барча тоифадаги фойдаланувчилар, жумладан, болалар коляскаси билан ҳаракатланаётган ота-оналар, оғир юк ташувчи сайёҳлар ва ҳаракати чекланган фуқаролар учун навигацияни сезиларли даражада соддалаштиради. Зинапоянинг қиялиги ва баландлигини олдиндан билиш фойдаланувчига ўзи учун энг қулай йўлни танлаш имконини беради.
Ҳозирги босқичда ҳажмли объектлар Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Қозон ва Минск каби йирик шаҳарларда мавжуд. Улар автомобил, пиёда ва велосипед маршрутларини тузишда автоматик равишда акс этади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга, чунки Yandex хизматлари минтақамизда оммабоп бўлиб, келгусида бундай деталлаштириш Тошкент ва бошқа йирик шаҳарлар хариталарига ҳам татбиқ этилиши кутилмоқда.
Келажакдаги режаларYandex ўз хариталарини юқори даражада деталлаштириш стратегиясини давом эттирмоқда. Келажакда сервисга қуйидаги объектларнинг уч ўлчамли моделлари қўшилиши режалаштирилган:
- Ерости ўтиш жойлари ва уларнинг зинапоялари;
- Истироҳат боғлари ҳудудидаги зинапоялар;
- Темир йўл вокзаллари ва аэропортлардаги мураккаб ўтиш йўлаклари.
…