Yandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашди

·1·Техно
Yandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашди

Yandex компанияси ўзининг хариталаш хизматлари — Yandex Карталар ва Навигаторда муҳим янгиланишни амалга оширди. Эндиликда ушбу платформаларда ерусти ўтиш жойлари ва зинапояларнинг батафсил 3D-моделлари акс эта бошлади. Бу ўзгариш нафақат визуал кўринишни яхшилайди, балки пиёдалар ва ҳайдовчилар учун маршрутларни режалаштиришда янги даражадаги қулайликни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги функция фойдаланувчиларга кўприклар, йўл ўтказгичлари ва чорраҳалардаги зинапояларнинг ташқи кўриниши, узунлиги ҳамда қиялигини олдиндан баҳолаш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янгиланиш Yandex матбуот хизмати томонидан расман тасдиқланган. Эндиликда харита интерфейсида зинапоялар шунчаки чизиқ эмас, балки ҳажмли объект сифатида кўринади.

Маршрутлаш алгоритмларидаги ўзгаришлар

Янгиланиш фақат визуализация билан чекланиб қолмаган. Дастурчилар маршрут қуриш алгоритмларини ҳам қайта кўриб чиқишди. Энди сервис йўлни бевосита зинапоялар орқали ўтказади ва ҳаракат йўналишини — қаерда юқорига кўтарилиш, қаерда эса пастга тушиш кераклигини аниқ кўрсатади. Бу, айниқса, мураккаб инфратузилмага эга бўлган ҳудудларда адашиб қолмасликка ёрдам беради.

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, 3D-моделлар барча тоифадаги фойдаланувчилар, жумладан, болалар коляскаси билан ҳаракатланаётган ота-оналар, оғир юк ташувчи сайёҳлар ва ҳаракати чекланган фуқаролар учун навигацияни сезиларли даражада соддалаштиради. Зинапоянинг қиялиги ва баландлигини олдиндан билиш фойдаланувчига ўзи учун энг қулай йўлни танлаш имконини беради.

Ҳозирги босқичда ҳажмли объектлар Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Қозон ва Минск каби йирик шаҳарларда мавжуд. Улар автомобил, пиёда ва велосипед маршрутларини тузишда автоматик равишда акс этади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга, чунки Yandex хизматлари минтақамизда оммабоп бўлиб, келгусида бундай деталлаштириш Тошкент ва бошқа йирик шаҳарлар хариталарига ҳам татбиқ этилиши кутилмоқда.

Келажакдаги режалар

Yandex ўз хариталарини юқори даражада деталлаштириш стратегиясини давом эттирмоқда. Келажакда сервисга қуйидаги объектларнинг уч ўлчамли моделлари қўшилиши режалаштирилган:

  • Ерости ўтиш жойлари ва уларнинг зинапоялари;
  • Истироҳат боғлари ҳудудидаги зинапоялар;
  • Темир йўл вокзаллари ва аэропортлардаги мураккаб ўтиш йўлаклари.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Yandex Карталар тизимига мураккаб йўл айриклари, кўприклар ва биноларнинг 3D-кўринишлари қўшилган эди. Бу каби технологик ечимлар рақамли хариталарни реал дунёга максимал даражада яқинлаштиришга хизмат қилади.

YandexТехнологияНавигация3Д-ХаритаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширдиЭлектромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширдиБугун, 14:21Xiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатдиXiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатдиБугун, 13:50GMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этдиGMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 13:23Ер юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаБугун, 12:53Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқNeuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқБугун, 12:26NASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқдаNASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқдаБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди