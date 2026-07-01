Ламине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардим

·0·Спорт
Ламине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардим

Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал Мадриднинг Атлетико Мадрид жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альвареснинг Каталония пойтахтига кўчиб ўтиши борасидаги миш-мишларга муносабат билдирди. Испаниялик иқтидор эгаси аргентиналик футболчини дунёнинг энг яхши клубида кутаётганини таъкидлаб, ушбу трансфер амалга ошишига умид билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги вақтларда Хулиан Альварес ва Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне ўртасидаги муносабатлар совуқлашгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Goal.com нашри маълумотига кўра, жаҳон чемпиони Мадридни тарк этиб, ўзини янги чорловларда синаб кўрмоқчи. Ламине Ямал эса Эл Ларгуеро нашрига берган интервюсида ушбу эҳтимолий трансферни қўллаб-қувватлашини яширмади.

"Ҳозирча бу ҳақда кўп ўйлаётганим йўқ, лекин у ажойиб футболчи бўлгани учун ҳам келишига умид қиламан. Агар у келса, биз уни қучоқ очиб кутиб оламиз. Менимча, у дунёнинг энг яхши клубига, энг зўр мухлислар ва энг гўзал шаҳарга келган бўлар эди. Шундай экан, мен унинг ўрнида бўлганимда, бу трансферга дарҳол рози бўлардим", — деди Ямал.

Каталониядаги янги лойиҳа ва молиявий тўсиқлар

Барселона раҳбарияти Хулиан Альваресни Роберт Левандовски учун муносиб ворис ва жамоа ҳужум чизиғининг келажакдаги етакчиси сифатида кўрмоқда. Аввалроқ жамоанинг яна бир етакчиси Педри ҳам клубда ҳар доим энг кучли футболчилар ўйнаши кераклигини айтиб, Альвареснинг трансферига хайрихоҳлик билдирган эди. Бироқ, бу келишувни амалга ошириш осон кечмайди.

Каталонияликлар жиддий молиявий муаммоларни бошдан кечирмоқда ва Атлетико Мадрид ўзининг тўғридан-тўғри рақобатчисига футболчи сотишда катта миқдорда товон пули талаб қилиши аниқ. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти аргентиналик форвард учун катта таклиф тайёрлаётгани айтилмоқда.

Хулиан Альварес Манчестер Сити сафидан Атлетико Мадридга ўтганидан сўнг, ўз ўйин услубига мос келадиган ва ҳужумда асосий фигура бўла оладиган жамоа изламоқда. Диего Симеоне билан юзага келган тушунмовчиликлар унинг Мадридни тарк этиш қарорини янада қатъийлаштирган. Агар Барселона молиявий масалаларни ҳал қила олса, Ла Лига доирасида ёзнинг энг шов-шувли трансферларидан бири амалга ошиши мумкин.

БарселонаХулиан АльваресЛамине ЯмалАтлетико МадридТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиҲаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиБугун, 14:37Гари Невилл Франция ҳужумини мундиалнинг асосий даҳшати деб атадиГари Невилл Франция ҳужумини мундиалнинг асосий даҳшати деб атадиБугун, 14:33Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзодКлопп Германия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзодБугун, 14:27«Манчестер Сити» Тонали учун 110 миллион евро тайёрлади«Манчестер Сити» Тонали учун 110 миллион евро тайёрладиБугун, 14:18Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)Бугун, 14:16Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Бугун, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди