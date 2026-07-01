Ламине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардим
Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал Мадриднинг Атлетико Мадрид жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альвареснинг Каталония пойтахтига кўчиб ўтиши борасидаги миш-мишларга муносабат билдирди. Испаниялик иқтидор эгаси аргентиналик футболчини дунёнинг энг яхши клубида кутаётганини таъкидлаб, ушбу трансфер амалга ошишига умид билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги вақтларда Хулиан Альварес ва Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне ўртасидаги муносабатлар совуқлашгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Goal.com нашри маълумотига кўра, жаҳон чемпиони Мадридни тарк этиб, ўзини янги чорловларда синаб кўрмоқчи. Ламине Ямал эса Эл Ларгуеро нашрига берган интервюсида ушбу эҳтимолий трансферни қўллаб-қувватлашини яширмади.
"Ҳозирча бу ҳақда кўп ўйлаётганим йўқ, лекин у ажойиб футболчи бўлгани учун ҳам келишига умид қиламан. Агар у келса, биз уни қучоқ очиб кутиб оламиз. Менимча, у дунёнинг энг яхши клубига, энг зўр мухлислар ва энг гўзал шаҳарга келган бўлар эди. Шундай экан, мен унинг ўрнида бўлганимда, бу трансферга дарҳол рози бўлардим", — деди Ямал.
Каталониядаги янги лойиҳа ва молиявий тўсиқларБарселона раҳбарияти Хулиан Альваресни Роберт Левандовски учун муносиб ворис ва жамоа ҳужум чизиғининг келажакдаги етакчиси сифатида кўрмоқда. Аввалроқ жамоанинг яна бир етакчиси Педри ҳам клубда ҳар доим энг кучли футболчилар ўйнаши кераклигини айтиб, Альвареснинг трансферига хайрихоҳлик билдирган эди. Бироқ, бу келишувни амалга ошириш осон кечмайди.
Каталонияликлар жиддий молиявий муаммоларни бошдан кечирмоқда ва Атлетико Мадрид ўзининг тўғридан-тўғри рақобатчисига футболчи сотишда катта миқдорда товон пули талаб қилиши аниқ. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти аргентиналик форвард учун катта таклиф тайёрлаётгани айтилмоқда.
Хулиан Альварес Манчестер Сити сафидан Атлетико Мадридга ўтганидан сўнг, ўз ўйин услубига мос келадиган ва ҳужумда асосий фигура бўла оладиган жамоа изламоқда. Диего Симеоне билан юзага келган тушунмовчиликлар унинг Мадридни тарк этиш қарорини янада қатъийлаштирган. Агар Барселона молиявий масалаларни ҳал қила олса, Ла Лига доирасида ёзнинг энг шов-шувли трансферларидан бири амалга ошиши мумкин.
…