Ҳаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атади
Германия миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кутилмаган тарзда чиқиб кетиши кескин танқидларга сабаб бўлди. «Бавария» ва Германия терма жамоасининг собиқ футболчиси Дитмар Ҳаманн омадсизлик учун асосий жавобгар сифатида бош мураббий Юлиан Нагельсманни кўрсатди.
Ҳаманннинг фикрича, 38 ёшли мутахассис рақибларни ва миллий жамоага номзод футболчиларни етарли даражада кузатмаган. Собиқ ярим ҳимоячи Нагельсманн жамоада бирдамлик муҳитини ҳам шакллантира олмаганини таъкидлади.
«Асосий муаммо — бош мураббийда»
RTE Sport эфирида Германиянинг Парагвайга қарши мағлубиятини таҳлил қилган Ҳаманн муаммони футболчилардан кўра кўпроқ мураббийлар штаби фаолияти билан боғлади.
«Асосий муаммо мураббийда. Бу йигит ўйинларни жуда кам томоша қилади. Эҳтимол, ойига Бундеслиганинг бир ёки иккита учрашувини кўрар», — деди Ҳаманн.
Унинг таъкидлашича, миллий жамоа мураббийи клублардаги футболчиларнинг ҳолати, уларнинг ривожланиши ва таркибга жалб қилиниши мумкин бўлган янги номзодларни мунтазам кузатиб бориши шарт.
Африка кубогига бормагани ҳам танқид қилинди
Ҳаманн Нагельсманн эҳтимолий рақибларни ўрганиш учун мавжуд имкониятлардан ҳам унумли фойдаланмаганини айтди.
Собиқ футболчи мисол сифатида январь ойида ўтказилган Африка миллатлар кубогини келтирди. Унинг фикрича, Германия мураббийлар штаби Кот-д’Ивуар ва бошқа эҳтимолий рақибларни жойида кузатиши мумкин эди.
«Январь ойида Африка кубоги бўлиб ўтди. У Кот-д’Ивуар ёки бошқа эҳтимолий рақибларни кузатиш имкониятига эга эди. Аммо у бормади», — деди Ҳаманн.
Шунингдек, Нагельсманн Германия терма жамоасига чақирилиши мумкин бўлган айрим футболчиларнинг клублардаги ўйинларини ҳам бевосита томоша қилмагани танқид қилинди.
Ҳаманн жамоада бирдамлик кўрмаган
Дитмар Ҳаманн Германиянинг фақат тактик эмас, балки руҳий жиҳатдан ҳам муаммоларга дуч келганини таъкидлади.
Унинг фикрича, футболчилар майдонда ягона жамоа сифатида ҳаракат қилмаган. Бундай вазиятда жамоавий муҳитни шакллантириш ва футболчиларни бир мақсад атрофида бирлаштириш бош мураббийнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.
«Мен бу жамоанинг ҳақиқатан ҳам бирлашганига ҳеч қачон ишонмаганман. Футболчиларни бирлаштириш эса мураббийнинг вазифаси», — деди у.
Ҳаманн Германиянинг эрта мағлубияти тасодиф эмаслигини ва жамоа кўрсатган ўйини билан айнан шундай натижага лойиқ бўлганини ҳам кескин тарзда билдирди.
Парагвай немисларни пенальтиларда тўхтатди
Германия миллий жамоаси жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Парагвай билан куч синашди.
Парагвай биринчи бўлимда ҳисобни очди, Германия эса танаффусдан кейин Кай Ҳаверцнинг голи орқали мувозанатни тиклади. Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланди.
Пенальтилар сериясида Парагвай 4:3 ҳисобида ғалаба қозонди. Германия футболчиларидан Кай Ҳаверц, Ник Вольтемаде ва Жонатан Та ўз зарбаларини голга айлантира олмади. Бу Германиянинг жаҳон чемпионатлари тарихида пенальтилар сериясидаги илк мағлубияти бўлди.
Нагельсманн истеъфо беришдан бош тортди
Мундиалдаги омадсизлик ва кучайган танқидларга қарамай, Юлиан Нагельсманн ўз хоҳиши билан лавозимини тарк этмоқчи эмас.
Мураббий Германия футбол иттифоқи уни қўллаб-қувватласа, 2028 йилги Европа чемпионати ва Миллатлар лигасига тайёргарликни давом эттиришга тайёрлигини маълум қилди.
«Мен қочиб кетадиган инсон эмасман. Агар федерация мен билан давом этишни истаса, жамоани кейинги мусобақаларга тайёрлашга тайёрман», — деди Нагельсманн.
Шу билан бирга, Германия футбол иттифоқи раҳбарияти унинг келажаги бўйича ҳали якуний қарор қабул қилмаган. Жамоанинг 1/16 финалдаёқ мусобақани тарк этиши мураббийнинг лавозимига жиддий хавф солмоқда.
Германия футболида катта ўзгаришлар кутилмоқда
Германия сўнгги учта жаҳон чемпионатида ҳам кутилган натижани кўрсата олмади. 2018 ва 2022 йилларда жамоа гуруҳ босқичидан ўта олмаган бўлса, 2026 йилда 1/16 финалда мусобақани тарк этди.
Ҳаманннинг кескин баёноти Нагельсманн атрофидаги босимни янада оширди. Энди Германия футбол иттифоқи мураббийни лавозимида қолдириш ёки миллий жамоани янги мутахассисга топшириш бўйича муҳим қарор қабул қилиши кутилмоқда.
…