Беҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақида

·54·Спорт
Беҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақида

Ўзбекистон миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлаб, юртимизга қайтиб келди. Футболчиларни кутиб олиш маросимида терма жамоанинг ёш ҳимоячиси Беҳруз Каримов ОАВ вакилларига мундиалдан олган сабоқлари ҳамда келажак режалари ҳақида гапирди.

Каримовга кўра, турнир ўзбекистонлик футболчиларга халқаро даражадаги ҳақиқий имкониятларини баҳолашга ёрдам берди. Шунингдек, у Европа топ-чемпионатлари ва бошқа лигалар клублари томонидан қизиқишлар борлигини маълум қилди.

«Ўз даражамизни билиб олдик»

Беҳруз Каримов жаҳон чемпионати Ўзбекистон миллий жамоаси учун жуда муҳим тажриба бўлганини таъкидлади.

«Жаҳон чемпионати биз учун муҳим турнир бўлди. Ўз даражамизни билиб олдик. Бундан кейинги турнирларда янада яхшироқ қатнашиб, муносиб ўринларни эгаллашга ҳаракат қиламиз», — деди футболчи.

Ёш ҳимоячининг фикрича, мундиалдаги учрашувлар жамоага кучли рақибларга қарши қайси жиҳатларни яхшилаш кераклигини кўрсатиб берди.

Мухлислар ва Президентга миннатдорлик билдирди

Каримов миллий жамоани жаҳон чемпионати давомида қўллаб-қувватлаган барча мухлисларга миннатдорлик билдирди.

«Бизга ишонган мухлисларимизга ва Президентимизга раҳмат айтамиз», — деди терма жамоа аъзоси.

Ўзбекистон ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионатининг финал босқичида қатнашди. Натижалар кутилганидек бўлмаганига қарамай, мундиал футболчилар учун катта тажриба ва халқаро саҳнада ўзини кўрсатиш имкониятига айланди.

Топ-5 чемпионатларидан қизиқиш бор

Беҳруз Каримовга кўра, айни пайтда унинг хизматларига Европанинг топ-5 чемпионатлари ва бошқа лигалардан қизиқиш мавжуд.

«Ҳозирча топ-5 чемпионатлари ва бошқа лигалардан қизиқиш бор. Биз уларни ўрганиб чиқиб, бир қарорга келамиз», — деди Каримов.

Аввалроқ Англия Премьер-лигаси, Германия Бундеслигаси ва Франция Лига 1 клублари ёш футболчини кузатаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ трансфер бозоридаги рақобат туфайли клублар номи очиқланмаган.

Ҳозирча расмий таклиф ёки якуний келишув ҳақида маълумот йўқ. Шу сабаб футболчининг кейинги клуби барча вариантлар ўрганиб чиқилганидан сўнг маълум бўлиши кутилмоқда.

Энг катта орзу — «Реал»да ўйнаш

Каримов келажакда Мадриднинг «Реал» клуби сафида тўп тепишни орзу қилишини яширмади. Бироқ у бундай даражага босқичма-босқич етиб бориш зарурлигини яхши тушунишини айтди.

«Орзуим — “Реал”да тўп тепиш. Бироқ у ерга ҳозир тўғридан тўғри бориб бўлмайди. Бошқа лигаларда ўйнаб, шу мақсадга эришмоқчиман», — деди футболчи.

Ёш ҳимоячининг бу сўзлари унинг катта мақсадлари билан бирга, фаолиятини босқичма-босқич ривожлантиришга тайёрлигини ҳам кўрсатади.

Мундиал Каримов учун катта эшик очди

Беҳруз Каримов жаҳон чемпионатидаги ҳаракатлари билан халқаро мутахассислар ва клублар эътиборини тортди. Хусусан, унинг ҳимоядаги хотиржамлиги, жисмоний имкониятлари ва тўп билан ишлаш маҳорати ижобий баҳоланди.

Энди футболчи ва унинг вакиллари келиб тушаётган вариантларни таҳлил қилиб, мунтазам ўйин амалиёти ва ривожланиш учун энг муносиб йўлни танлаши керак бўлади.

«Реал» ҳозирча орзу бўлиши мумкин. Аммо жаҳон чемпионатида ўзини кўрсатган Беҳруз Каримов учун Европа футболи сари дастлабки эшиклар аллақачон очила бошлади.

Беҳруз КаримовРеал МадридЎзбекистонБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиЛиверпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиБугун, 16:11Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Бугун, 15:55Арсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқдаАрсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқдаБугун, 15:52Ал-Аҳли Муҳаммад Салах трансфери учун ҳаракат бошлади: Марез ўрнига мисрлик юлдузАл-Аҳли Муҳаммад Салах трансфери учун ҳаракат бошлади: Марез ўрнига мисрлик юлдузБугун, 15:15Ламине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардимЛамине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардимБугун, 14:58Ҳаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиҲаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди