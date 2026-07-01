Беҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақида
Ўзбекистон миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлаб, юртимизга қайтиб келди. Футболчиларни кутиб олиш маросимида терма жамоанинг ёш ҳимоячиси Беҳруз Каримов ОАВ вакилларига мундиалдан олган сабоқлари ҳамда келажак режалари ҳақида гапирди.
Каримовга кўра, турнир ўзбекистонлик футболчиларга халқаро даражадаги ҳақиқий имкониятларини баҳолашга ёрдам берди. Шунингдек, у Европа топ-чемпионатлари ва бошқа лигалар клублари томонидан қизиқишлар борлигини маълум қилди.
«Ўз даражамизни билиб олдик»
Беҳруз Каримов жаҳон чемпионати Ўзбекистон миллий жамоаси учун жуда муҳим тажриба бўлганини таъкидлади.
«Жаҳон чемпионати биз учун муҳим турнир бўлди. Ўз даражамизни билиб олдик. Бундан кейинги турнирларда янада яхшироқ қатнашиб, муносиб ўринларни эгаллашга ҳаракат қиламиз», — деди футболчи.
Ёш ҳимоячининг фикрича, мундиалдаги учрашувлар жамоага кучли рақибларга қарши қайси жиҳатларни яхшилаш кераклигини кўрсатиб берди.
Мухлислар ва Президентга миннатдорлик билдирди
Каримов миллий жамоани жаҳон чемпионати давомида қўллаб-қувватлаган барча мухлисларга миннатдорлик билдирди.
«Бизга ишонган мухлисларимизга ва Президентимизга раҳмат айтамиз», — деди терма жамоа аъзоси.
Ўзбекистон ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионатининг финал босқичида қатнашди. Натижалар кутилганидек бўлмаганига қарамай, мундиал футболчилар учун катта тажриба ва халқаро саҳнада ўзини кўрсатиш имкониятига айланди.
Топ-5 чемпионатларидан қизиқиш бор
Беҳруз Каримовга кўра, айни пайтда унинг хизматларига Европанинг топ-5 чемпионатлари ва бошқа лигалардан қизиқиш мавжуд.
«Ҳозирча топ-5 чемпионатлари ва бошқа лигалардан қизиқиш бор. Биз уларни ўрганиб чиқиб, бир қарорга келамиз», — деди Каримов.
Аввалроқ Англия Премьер-лигаси, Германия Бундеслигаси ва Франция Лига 1 клублари ёш футболчини кузатаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ трансфер бозоридаги рақобат туфайли клублар номи очиқланмаган.
Ҳозирча расмий таклиф ёки якуний келишув ҳақида маълумот йўқ. Шу сабаб футболчининг кейинги клуби барча вариантлар ўрганиб чиқилганидан сўнг маълум бўлиши кутилмоқда.
Энг катта орзу — «Реал»да ўйнаш
Каримов келажакда Мадриднинг «Реал» клуби сафида тўп тепишни орзу қилишини яширмади. Бироқ у бундай даражага босқичма-босқич етиб бориш зарурлигини яхши тушунишини айтди.
«Орзуим — “Реал”да тўп тепиш. Бироқ у ерга ҳозир тўғридан тўғри бориб бўлмайди. Бошқа лигаларда ўйнаб, шу мақсадга эришмоқчиман», — деди футболчи.
Ёш ҳимоячининг бу сўзлари унинг катта мақсадлари билан бирга, фаолиятини босқичма-босқич ривожлантиришга тайёрлигини ҳам кўрсатади.
Мундиал Каримов учун катта эшик очди
Беҳруз Каримов жаҳон чемпионатидаги ҳаракатлари билан халқаро мутахассислар ва клублар эътиборини тортди. Хусусан, унинг ҳимоядаги хотиржамлиги, жисмоний имкониятлари ва тўп билан ишлаш маҳорати ижобий баҳоланди.
Энди футболчи ва унинг вакиллари келиб тушаётган вариантларни таҳлил қилиб, мунтазам ўйин амалиёти ва ривожланиш учун энг муносиб йўлни танлаши керак бўлади.
«Реал» ҳозирча орзу бўлиши мумкин. Аммо жаҳон чемпионатида ўзини кўрсатган Беҳруз Каримов учун Европа футболи сари дастлабки эшиклар аллақачон очила бошлади.
…