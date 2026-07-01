Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”
Германиянинг Бавария ва Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Вилли Санёл замонавий футбол юлдузлари ҳақида кутилмаган баёнот билан чиқди. Унинг фикрича, ҳозирги кунда дунёнинг энг яхши футболчиси унвонига Лионель Месси ёки Криштиано Роналдо эмас, балки Мюнхен клубининг янги юлдузи Майкл Олисе лойиқдир. Санёлнинг бу эътирофи Европа спорт жамоатчилиги ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
БИЛД нашрига берган интервюсида Грузия терма жамоаси бош мураббийи Майкл Олисе бошқа барча ўйинчилардан сезиларли даражада олдинда эканлигини таъкидлади. Санёлнинг сўзларига кўра, агар 24 ёшли вингер мавсум якунида "Олтин тўп" (Баллон дъОр) совринини қўлга киритмаса, бу адолатсизликнинг энг юқори нуқтаси бўлади. У футболчини жамоавий ўйин борасида тенгсиз деб ҳисобламоқда.
Жамоавий руҳ ва афсоналар билан таққослашВилли Санёл Майкл Олисе услубини афсонавий Зинедине Зидане билан қиёслади. Унинг фикрича, Лионель Месси ва Криштиано Роналдо сўнгги 15 йил ичида футболни доминантлик қилган бўлса-да, улар кўпроқ ўз статистикаси ва шахсий натижалари учун ҳаракат қилишган. Олисе эса, аксинча, майдонда ўзини эмас, балки жамоа манфаатини биринчи ўринга қўяди.
“Олисе шунчаки жамоавий ўйинчи, у индивидуалист эмас. Унинг учун гол уриш ёки ассистентлик қилишнинг фарқи йўқ, асосийси жамоасига фойда келтириш. Бизнинг фарзандларимиз учун ниҳоят ҳақиқий ўрнак бўла оладиган футболчи пайдо бўлди”, — дея таъкидлади собиқ ҳимоячи. Унинг фикрича, замонавий футболда бундай фидойилик жуда кам учрайдиган ҳодисадир.
Шунингдек, Санёл Франция терма жамоасининг асосий юлдузи Килиан Мбаппе ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. У Мбаппени юксак маҳоратли футболчи деб тан олса-да, унинг кўпроқ ўз карьераси ва шахсий мақсадларига эътибор қаратишини танқид қилди. Санёлнинг фикрича, Майкл Олисе майдондаги нафосати ва кўриш қобилияти билан ҳатто Мбаппени ҳам ортда қолдирмоқда.
Трансфер бозоридаги шов-шувларGoal.com хабарига кўра, Майкл Олисе атрофидаги бундай ижобий фикрлар бежиз эмас. Айни дамда Мадриднинг Реал Мадрид клуби футболчи учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашга тайёрланмоқда. Испания гранди Олисени Килиан Мбаппе билан биргаликда ҳужум чизиғида кўрмоқчи. Бу эса футболчининг нафақат Бавария, балки жаҳон миқёсидаги нуфузи қанчалик баланд эканлигидан далолат беради.
Санёл интервю давомида Бавария ҳимоячиси Дайо Упамекано ҳақида ҳам илиқ фикрлар билдирди. У ҳимоячининг жисмоний ҳолати ва техник ўсишини юқори баҳолаб, уни Мюнхен клубининг ўтмишдаги афсонавий ҳимоячиларига қиёслади. Бироқ, суҳбатнинг асосий марказида барибир Майкл Олисе ва унинг "Олтин тўп"га бўлган даъвоси қолди.
Эслатиб ўтамиз, Майкл Олисе Франция терма жамоаси сафида ҳам ўзининг ёрқин ўйинлари билан мухлислар меҳрини қозониб улгурди. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва жамоа учун қилаётган меҳнатлари мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Санёлнинг фикрича, айнан шундай ўйинчилар футболнинг ҳақиқий қадриятларини сақлаб қолишади.
…