Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”

·31·Спорт
Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”

Германиянинг Бавария ва Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Вилли Санёл замонавий футбол юлдузлари ҳақида кутилмаган баёнот билан чиқди. Унинг фикрича, ҳозирги кунда дунёнинг энг яхши футболчиси унвонига Лионель Месси ёки Криштиано Роналдо эмас, балки Мюнхен клубининг янги юлдузи Майкл Олисе лойиқдир. Санёлнинг бу эътирофи Европа спорт жамоатчилиги ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

БИЛД нашрига берган интервюсида Грузия терма жамоаси бош мураббийи Майкл Олисе бошқа барча ўйинчилардан сезиларли даражада олдинда эканлигини таъкидлади. Санёлнинг сўзларига кўра, агар 24 ёшли вингер мавсум якунида "Олтин тўп" (Баллон дъОр) совринини қўлга киритмаса, бу адолатсизликнинг энг юқори нуқтаси бўлади. У футболчини жамоавий ўйин борасида тенгсиз деб ҳисобламоқда.

Жамоавий руҳ ва афсоналар билан таққослаш

Вилли Санёл Майкл Олисе услубини афсонавий Зинедине Зидане билан қиёслади. Унинг фикрича, Лионель Месси ва Криштиано Роналдо сўнгги 15 йил ичида футболни доминантлик қилган бўлса-да, улар кўпроқ ўз статистикаси ва шахсий натижалари учун ҳаракат қилишган. Олисе эса, аксинча, майдонда ўзини эмас, балки жамоа манфаатини биринчи ўринга қўяди.

“Олисе шунчаки жамоавий ўйинчи, у индивидуалист эмас. Унинг учун гол уриш ёки ассистентлик қилишнинг фарқи йўқ, асосийси жамоасига фойда келтириш. Бизнинг фарзандларимиз учун ниҳоят ҳақиқий ўрнак бўла оладиган футболчи пайдо бўлди”, — дея таъкидлади собиқ ҳимоячи. Унинг фикрича, замонавий футболда бундай фидойилик жуда кам учрайдиган ҳодисадир.

Шунингдек, Санёл Франция терма жамоасининг асосий юлдузи Килиан Мбаппе ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. У Мбаппени юксак маҳоратли футболчи деб тан олса-да, унинг кўпроқ ўз карьераси ва шахсий мақсадларига эътибор қаратишини танқид қилди. Санёлнинг фикрича, Майкл Олисе майдондаги нафосати ва кўриш қобилияти билан ҳатто Мбаппени ҳам ортда қолдирмоқда.

Трансфер бозоридаги шов-шувлар

Goal.com хабарига кўра, Майкл Олисе атрофидаги бундай ижобий фикрлар бежиз эмас. Айни дамда Мадриднинг Реал Мадрид клуби футболчи учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашга тайёрланмоқда. Испания гранди Олисени Килиан Мбаппе билан биргаликда ҳужум чизиғида кўрмоқчи. Бу эса футболчининг нафақат Бавария, балки жаҳон миқёсидаги нуфузи қанчалик баланд эканлигидан далолат беради.

Санёл интервю давомида Бавария ҳимоячиси Дайо Упамекано ҳақида ҳам илиқ фикрлар билдирди. У ҳимоячининг жисмоний ҳолати ва техник ўсишини юқори баҳолаб, уни Мюнхен клубининг ўтмишдаги афсонавий ҳимоячиларига қиёслади. Бироқ, суҳбатнинг асосий марказида барибир Майкл Олисе ва унинг "Олтин тўп"га бўлган даъвоси қолди.

Эслатиб ўтамиз, Майкл Олисе Франция терма жамоаси сафида ҳам ўзининг ёрқин ўйинлари билан мухлислар меҳрини қозониб улгурди. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва жамоа учун қилаётган меҳнатлари мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Санёлнинг фикрича, айнан шундай ўйинчилар футболнинг ҳақиқий қадриятларини сақлаб қолишади.

БаварияМайкл ОлисеРеал МадридОлтин ТўпФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиЛиверпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиБугун, 16:11Арсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқдаАрсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқдаБугун, 15:52Беҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақидаБеҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақидаБугун, 15:52Ал-Аҳли Муҳаммад Салах трансфери учун ҳаракат бошлади: Марез ўрнига мисрлик юлдузАл-Аҳли Муҳаммад Салах трансфери учун ҳаракат бошлади: Марез ўрнига мисрлик юлдузБугун, 15:15Ламине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардимЛамине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардимБугун, 14:58Ҳаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиҲаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди