Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?
Манчестер Сити ва Англия терма жамоасининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Фил Фоден сўнгги вақтларда ўз даражасидан анча паст ўйин намойиш этмоқда. Бир пайтлар дунёнинг энг яхши ёш футболчиларидан бири деб эътироф этилган ўйинчи бугунги кунда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган. Мутахассисларнинг фикрича, футболчининг фаолиятидаги бу турғунлик уни клубини алмаштиришга мажбур қилиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Собиқ футболчи Тони Каскарино Goal.com нашрига берган интервюсида Фил Фоден учун Астон Вилла жамоасига кўчиб ўтиш ажойиб имконият бўлишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Манчестер Сити таркибида захира ўриндиғига михланиб қолиш иқтидорли плеймейкернинг салоҳиятини сўндирмоқда. Бирмингем клуби эса айни дамда кучли ўсиш босқичида ва Фоден у ерда яна етакчига айланиши мумкин.
Астон Вилла жамоаси ўзининг ёш юлдузи Морган Рожерсни сотиш орқали катта маблағ ишлаб олишни режалаштирмоқда. Хабарларга кўра, Рожерснинг трансфер нархи 130 миллион фунт стерлинг этиб белгиланган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Унаи Эмерй ихтиёрида Фил Фоден каби юқори савияли ижодкор футболчини сотиб олиш учун етарли маблағ пайдо бўлади.
Фаолиятдаги турғунлик ва янги чақирув эҳтиёжиФил Фоден 2025-26 йилги мавсумда бор-йўғи 10 та гол уришга муваффақ бўлди, бу эса унинг даражасидаги футболчи учун кутилган натижа эмас. Энг ачинарлиси, ушбу пасайиш сабабли у Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун қайдномасидан ҳам четда қолди. Каскарино футболчининг ҳозирги ҳолатини "тескари йўналишдаги ҳаракат" деб атади.
"Фил Фоден фаолиятини ёш иқтидор сифатида бошлаб, аста-секин асосий таркибга кирган эди. Аммо ҳозир ҳаммаси тескарисига айланмоқда — у асосий таркиб ўйинчисидан захира вакилига айланиб қолди. Унинг ёшидаги футболчи учун ҳар ҳафта майдонга тушиш ва ўзини исботлаш жуда муҳим. Астон Вилла каби амбицияли клуб унга ўша иштиёқни қайтара олади", — дейди Каскарино.
Гарчи Фил Фоден учун ўзи вояга етган Манчестер Сити жамоасини тарк этиш ҳиссий жиҳатдан қийин бўлса-да, профессионал ўсиш учун бу заруратга айланиши мумкин. Янги мураббий қўл остида ҳам вазият ижобий томонга ўзгармаса, Англия Премер-лигасининг бошқа бир кучли жамоасига ўтиш унинг фаолиятини қайта жонлантириши тайин.
Ҳозирча Манчестер Сити раҳбарияти ёки футболчининг ўзи трансфер борасида расмий баёнот бергани йўқ. Бироқ, ижтимоий тармоқларда Астон Вилла мухлислари аллақачон Фоденнинг келишини муҳокама қила бошлашган. Агар барча молиявий ва спорт шартлари мос келса, ушбу трансфер келгуси ёзнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши мумкин.
…