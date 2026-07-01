Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?

·0·Спорт
Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?

Манчестер Сити ва Англия терма жамоасининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Фил Фоден сўнгги вақтларда ўз даражасидан анча паст ўйин намойиш этмоқда. Бир пайтлар дунёнинг энг яхши ёш футболчиларидан бири деб эътироф этилган ўйинчи бугунги кунда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган. Мутахассисларнинг фикрича, футболчининг фаолиятидаги бу турғунлик уни клубини алмаштиришга мажбур қилиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Собиқ футболчи Тони Каскарино Goal.com нашрига берган интервюсида Фил Фоден учун Астон Вилла жамоасига кўчиб ўтиш ажойиб имконият бўлишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Манчестер Сити таркибида захира ўриндиғига михланиб қолиш иқтидорли плеймейкернинг салоҳиятини сўндирмоқда. Бирмингем клуби эса айни дамда кучли ўсиш босқичида ва Фоден у ерда яна етакчига айланиши мумкин.

Астон Вилла жамоаси ўзининг ёш юлдузи Морган Рожерсни сотиш орқали катта маблағ ишлаб олишни режалаштирмоқда. Хабарларга кўра, Рожерснинг трансфер нархи 130 миллион фунт стерлинг этиб белгиланган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Унаи Эмерй ихтиёрида Фил Фоден каби юқори савияли ижодкор футболчини сотиб олиш учун етарли маблағ пайдо бўлади.

Фаолиятдаги турғунлик ва янги чақирув эҳтиёжи

Фил Фоден 2025-26 йилги мавсумда бор-йўғи 10 та гол уришга муваффақ бўлди, бу эса унинг даражасидаги футболчи учун кутилган натижа эмас. Энг ачинарлиси, ушбу пасайиш сабабли у Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун қайдномасидан ҳам четда қолди. Каскарино футболчининг ҳозирги ҳолатини "тескари йўналишдаги ҳаракат" деб атади.

"Фил Фоден фаолиятини ёш иқтидор сифатида бошлаб, аста-секин асосий таркибга кирган эди. Аммо ҳозир ҳаммаси тескарисига айланмоқда — у асосий таркиб ўйинчисидан захира вакилига айланиб қолди. Унинг ёшидаги футболчи учун ҳар ҳафта майдонга тушиш ва ўзини исботлаш жуда муҳим. Астон Вилла каби амбицияли клуб унга ўша иштиёқни қайтара олади", — дейди Каскарино.

Гарчи Фил Фоден учун ўзи вояга етган Манчестер Сити жамоасини тарк этиш ҳиссий жиҳатдан қийин бўлса-да, профессионал ўсиш учун бу заруратга айланиши мумкин. Янги мураббий қўл остида ҳам вазият ижобий томонга ўзгармаса, Англия Премер-лигасининг бошқа бир кучли жамоасига ўтиш унинг фаолиятини қайта жонлантириши тайин.

Ҳозирча Манчестер Сити раҳбарияти ёки футболчининг ўзи трансфер борасида расмий баёнот бергани йўқ. Бироқ, ижтимоий тармоқларда Астон Вилла мухлислари аллақачон Фоденнинг келишини муҳокама қила бошлашган. Агар барча молиявий ва спорт шартлари мос келса, ушбу трансфер келгуси ёзнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши мумкин.

Фил ФоденМанчестер СитиАстон ВиллаТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиЭрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиБугун, 17:14«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқда«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқдаБугун, 16:55Мексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиМексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиБугун, 16:48Милан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келдиМилан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келдиБугун, 16:32Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиЛиверпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиБугун, 16:11Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Бугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди