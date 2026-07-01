Милан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келди

·22·Спорт
Милан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келди

Италиянинг Милан клуби янги бош мураббий Рубен Аморим қўл остида илк йирик трансферини амалга оширди. Жамоа Пари Сен-Жермен ҳужумчиси, Португалия терма жамоаси аъзоси Гонкало Ramос билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу келашув клуб тарихидаги энг қиммат харид сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри берган маълумотларга кўра, Милан 25 ёшли форвард учун тахминан 70 миллион евро (60 миллион фунт) сарфлаган. Ramос клуб билан 2031-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чекди. Бу қадам Милан раҳбариятининг ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг жамоани қайта тиклаш ва юқори чўққиларга қайтариш борасидаги жиддий ниятини англатади.

Мазкур трансфер билан Россонери ўзининг аввалги рекордини янгилади. Шу пайтгача клубнинг энг қиммат хариди 2019-йилда Лилл жамоасидан 42 миллион фунт эвазига сотиб олинган Рафаел Леао бўлиб турган эди. Эндиликда Гонкало Ramос Милан тарихидаги энг қимматбаҳо футболчи мақомини қўлга киритди.

Янги ҳужумчининг тажрибаси ва ютуқлари

Гонкало Ramос жаҳон футболи оммасига 2022-йилги Жаҳон чемпионатида Швейцария дарвозасига урган ҳет-трики билан яхши таниш. Олҳаненсе ва Бенфика академиялари тарбияланувчиси бўлган ҳужумчи, Париждаги фаолияти давомида ҳам самарали ўйин кўрсатди. Пари Сен-Жермен сафида у 131 та учрашувда майдонга тушиб, 45 та гол уришга муваффақ бўлди.

Франциядаги фаолияти давомида Ramос уч марта Лига 1 чемпионлигини ва икки марта Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиб, ғолиблик менталитетига эга эканини исботлади. Эндиликда у ушбу тажрибасини А Серия баҳсларида қўллаши кутилмоқда.

Рубен Аморим ўтган ойда Милан билан икки йиллик шартнома имзолаган эди. Раҳбарият томонидан Ramос учун ажратилган катта маблағ, клуб эгалари собиқ Манчестер Юнайтед устози Аморимга тўлиқ ишонишини ва уни ресурслар билан таъминлашга тайёрлигини кўрсатмоқда. Етти карра Европа чемпионлари учун Ramос ҳужумдаги асосий кучга айланиши лозим.

Жисмоний бақувватлик ва техник маҳоратни ўзида мужассам этган португалиялик ҳужумчи Милан ҳужум чизиғини етаклашига умид қилинмоқда. Жамоанинг асосий мақсади — А Серияда етакчи ўринларни қайтариб олиш ва Европанинг энг нуфузли турнирларида яна ўз сўзини айтишдир.

МиланРубен АморимГонкало RamосТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқда«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқдаБугун, 16:55Мексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиМексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиБугун, 16:48Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиЛиверпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиБугун, 16:11Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Бугун, 15:55Арсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқдаАрсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқдаБугун, 15:52Беҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақидаБеҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақидаБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди