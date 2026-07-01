Милан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келди
Италиянинг Милан клуби янги бош мураббий Рубен Аморим қўл остида илк йирик трансферини амалга оширди. Жамоа Пари Сен-Жермен ҳужумчиси, Португалия терма жамоаси аъзоси Гонкало Ramос билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу келашув клуб тарихидаги энг қиммат харид сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри берган маълумотларга кўра, Милан 25 ёшли форвард учун тахминан 70 миллион евро (60 миллион фунт) сарфлаган. Ramос клуб билан 2031-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чекди. Бу қадам Милан раҳбариятининг ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг жамоани қайта тиклаш ва юқори чўққиларга қайтариш борасидаги жиддий ниятини англатади.
Мазкур трансфер билан Россонери ўзининг аввалги рекордини янгилади. Шу пайтгача клубнинг энг қиммат хариди 2019-йилда Лилл жамоасидан 42 миллион фунт эвазига сотиб олинган Рафаел Леао бўлиб турган эди. Эндиликда Гонкало Ramос Милан тарихидаги энг қимматбаҳо футболчи мақомини қўлга киритди.
Янги ҳужумчининг тажрибаси ва ютуқлариГонкало Ramос жаҳон футболи оммасига 2022-йилги Жаҳон чемпионатида Швейцария дарвозасига урган ҳет-трики билан яхши таниш. Олҳаненсе ва Бенфика академиялари тарбияланувчиси бўлган ҳужумчи, Париждаги фаолияти давомида ҳам самарали ўйин кўрсатди. Пари Сен-Жермен сафида у 131 та учрашувда майдонга тушиб, 45 та гол уришга муваффақ бўлди.
Франциядаги фаолияти давомида Ramос уч марта Лига 1 чемпионлигини ва икки марта Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиб, ғолиблик менталитетига эга эканини исботлади. Эндиликда у ушбу тажрибасини А Серия баҳсларида қўллаши кутилмоқда.
Рубен Аморим ўтган ойда Милан билан икки йиллик шартнома имзолаган эди. Раҳбарият томонидан Ramос учун ажратилган катта маблағ, клуб эгалари собиқ Манчестер Юнайтед устози Аморимга тўлиқ ишонишини ва уни ресурслар билан таъминлашга тайёрлигини кўрсатмоқда. Етти карра Европа чемпионлари учун Ramос ҳужумдаги асосий кучга айланиши лозим.
Жисмоний бақувватлик ва техник маҳоратни ўзида мужассам этган португалиялик ҳужумчи Милан ҳужум чизиғини етаклашига умид қилинмоқда. Жамоанинг асосий мақсади — А Серияда етакчи ўринларни қайтариб олиш ва Европанинг энг нуфузли турнирларида яна ўз сўзини айтишдир.
…