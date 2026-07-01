2 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 96,26 сўмга арзонлаб, 13 591,91 сўмга тушди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 2 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 75,03 сўмга арзонлаб, 11 934,24 сўмга тушди.
• Евро 96,26 сўмга арзонлаб, 13 591,91 сўмга тушди.
• Россия рубли 0,77 сўмга арзонлаб, 152,98 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 87,38 сўмга арзонлаб, 15 809,29 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,66 сўмга арзонлаб, 73,34 сўмга тушди.
• Швейцария франки 109,04 сўмга арзонлаб, 14 724,54 сўмга тушди.
• Хитой юани 13,38 сўмга арзонлаб, 1 756,46 сўмга тушди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…