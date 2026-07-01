«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқда
Мадриднинг «Реал» клуби ёзги трансфер ойнасида яна бир шов-шувли харидни амалга оширишни режалаштирмоқда. Испания матбуотига кўра, «қаймоқранглилар» Мюнхеннинг «Бавария» клуби етакчиси Майкл Олисе учун 200 миллион евродан ошиқ маблағ сарфлашга тайёр.
El Debate маълумотига кўра, таклифнинг асосий қисми 180 миллион еврони, турли бонуслар эса яна 33 миллион еврони ташкил қилиши мумкин. Шундай қилиб, битимнинг умумий қиймати 213 миллион еврогача етади.
Олисе футбол тарихидаги иккинчи энг қиммат ўйинчи бўлиши мумкин
Агар 213 миллион евролик трансфер амалга ошса, Майкл Олисе футбол тарихидаги энг қиммат иккинчи футболчига айланади.
Ҳозирги рекорд 2017 йилда «Барселона»дан ПСЖга 222 миллион евро эвазига ўтган Неймарга тегишли. Бироқ Олисе бўйича тарқалаётган рақамлар турли манбаларда фарқ қилмоқда.
Хусусан, SPORT нашрига таянган бошқа хабарларда «Реал» 190 миллион евро ва 33 миллион евролик бонуслардан иборат 223 миллион евролик таклиф тайёрлаётгани айтилган. Агар айнан шу сумма тасдиқланса, Олисе Неймарнинг рекордини янгилаши мумкин. Ҳозирча ҳар икки вариант ҳам расмий тасдиқланмаган трансфер маълумоти бўлиб қолмоқда.
Альварес варианти амалга ошмади
Хабарларга кўра, «Реал» дастлаб Мадриднинг бошқа клуби — «Атлетико» ҳужумчиси Хулиан Альваресни ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилган.
Бироқ бу йўналишда келишувга эришилмаганидан кейин клуб раҳбарияти асосий эътиборни Олисега қаратган. Франциялик футболчининг қанотдаги тезлиги, яккама-якка вазиятлардаги маҳорати ва голли узатмалар бериш қобилияти уни «Реал» учун асосий трансфер мақсадига айлантирган.
24 ёшли вингер 2024 йил ёзида «Кристал Пэлас»дан «Бавария»га ўтган. Унинг Мюнхен клуби билан амалдаги шартномаси 2029 йилнинг 30 июнига қадар давом этади.
«Бавария» Олисени сотишни истамаяпти
Трансфер йўлидаги энг катта тўсиқ — «Бавария»нинг қатъий позицияси бўлиб турибди.
Клуб президенти Герберт Хайнер Олисени сотиш режаси йўқлигини очиқ билдирган. Унинг айтишича, «Реал» раҳбарияти ҳам «Бавария» билан боғланиб, футболчи ёки унинг вакиллари билан музокара ўтказмаганини маълум қилган.
«Флорентино Перес таклиф тайёрлаётган бўлса, овора бўлмаслиги мумкин. Биз Майкл Олисени сотишни истамаймиз», — деган Хайнер.
Шу сабаб ҳатто 200 миллион евродан ошиқ таклиф ҳам Мюнхен клубини музокара столига ўтиришга мажбур қилиши кафолатланмаган.
Уч футболчи сотувга қўйилиши мумкин
El Debate хабарида «Реал» эҳтимолий улкан трансферни молиялаштириш учун таркибдаги бир нечта футболчи билан хайрлашишга тайёр экани ҳам айтилган.
Манба қуйидаги футболчиларни сотиш эҳтимоли борлигини қайд этмоқда:
Алваро Каррерас;
Дин Хёйсен;
Эдуардо Камавинга.
Мадридликлар ушбу уч футболчининг трансферидан жами 120 миллион евро атрофида даромад олишни режалаштираётгани айтилмоқда. Бироқ улар бўйича расмий таклифлар ёки клубнинг сотиш ҳақидаги баёноти ҳозирча эълон қилинмаган.
Айниқса, Камавинганинг сотилиши мухлислар учун кутилмаган қарор бўлиши мумкин. Франциялик ярим ҳимоячи бир нечта позицияда ҳаракат қила олиши ва ҳали ёш экани билан жамоа учун муҳим футболчи ҳисобланади.
«Реал» таркибни тубдан янгиламоқда
Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасида жамоани жиддий равишда қайта шакллантиришга киришган.
«Реал» расмий манбаларида Иброҳим Конате, Бернарду Силва ва Марк Кукурельянинг трансферлари эълон қилинган. Дензел Дюмфрис бўйича келишувга эришилгани ҳам Испания матбуотида хабар қилинган.
Шунингдек, Жозе Моуриньо «Реал» бош мураббийлигига қайтарилди. Португалиялик мутахассис билан 2029 йилнинг ёзига қадар шартнома тузилган ва у 13 июлдан жамоа билан иш бошлаши белгиланган.
Трансфер ҳали миш-миш даражасида
Олисе бўйича турли манбалар катта маблағларни тилга олаётган бўлса-да, ҳозирча «Реал» ёки «Бавария» расмий таклиф юборилганини тасдиқламаган.
Аксинча, Мюнхен клуби раҳбарияти футболчини сотмаслигини таъкидламоқда. Шу боис 213 ёки 223 миллион евролик трансфер ҳақидаги хабарларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим.
Бироқ «Реал» ҳақиқатан ҳам расмий таклиф билан чиқса, Майкл Олисе учун кураш ёзги трансфер ойнасининг энг катта воқеасига айланиши мумкин.
…