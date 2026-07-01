«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқда

·0·Спорт
«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқда

Мадриднинг «Реал» клуби ёзги трансфер ойнасида яна бир шов-шувли харидни амалга оширишни режалаштирмоқда. Испания матбуотига кўра, «қаймоқранглилар» Мюнхеннинг «Бавария» клуби етакчиси Майкл Олисе учун 200 миллион евродан ошиқ маблағ сарфлашга тайёр.

El Debate маълумотига кўра, таклифнинг асосий қисми 180 миллион еврони, турли бонуслар эса яна 33 миллион еврони ташкил қилиши мумкин. Шундай қилиб, битимнинг умумий қиймати 213 миллион еврогача етади.

Олисе футбол тарихидаги иккинчи энг қиммат ўйинчи бўлиши мумкин

Агар 213 миллион евролик трансфер амалга ошса, Майкл Олисе футбол тарихидаги энг қиммат иккинчи футболчига айланади.

Ҳозирги рекорд 2017 йилда «Барселона»дан ПСЖга 222 миллион евро эвазига ўтган Неймарга тегишли. Бироқ Олисе бўйича тарқалаётган рақамлар турли манбаларда фарқ қилмоқда.

Хусусан, SPORT нашрига таянган бошқа хабарларда «Реал» 190 миллион евро ва 33 миллион евролик бонуслардан иборат 223 миллион евролик таклиф тайёрлаётгани айтилган. Агар айнан шу сумма тасдиқланса, Олисе Неймарнинг рекордини янгилаши мумкин. Ҳозирча ҳар икки вариант ҳам расмий тасдиқланмаган трансфер маълумоти бўлиб қолмоқда.

Альварес варианти амалга ошмади

Хабарларга кўра, «Реал» дастлаб Мадриднинг бошқа клуби — «Атлетико» ҳужумчиси Хулиан Альваресни ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилган.

Бироқ бу йўналишда келишувга эришилмаганидан кейин клуб раҳбарияти асосий эътиборни Олисега қаратган. Франциялик футболчининг қанотдаги тезлиги, яккама-якка вазиятлардаги маҳорати ва голли узатмалар бериш қобилияти уни «Реал» учун асосий трансфер мақсадига айлантирган.

24 ёшли вингер 2024 йил ёзида «Кристал Пэлас»дан «Бавария»га ўтган. Унинг Мюнхен клуби билан амалдаги шартномаси 2029 йилнинг 30 июнига қадар давом этади.

«Бавария» Олисени сотишни истамаяпти

Трансфер йўлидаги энг катта тўсиқ — «Бавария»нинг қатъий позицияси бўлиб турибди.

Клуб президенти Герберт Хайнер Олисени сотиш режаси йўқлигини очиқ билдирган. Унинг айтишича, «Реал» раҳбарияти ҳам «Бавария» билан боғланиб, футболчи ёки унинг вакиллари билан музокара ўтказмаганини маълум қилган.

«Флорентино Перес таклиф тайёрлаётган бўлса, овора бўлмаслиги мумкин. Биз Майкл Олисени сотишни истамаймиз», — деган Хайнер.

Шу сабаб ҳатто 200 миллион евродан ошиқ таклиф ҳам Мюнхен клубини музокара столига ўтиришга мажбур қилиши кафолатланмаган.

Уч футболчи сотувга қўйилиши мумкин

El Debate хабарида «Реал» эҳтимолий улкан трансферни молиялаштириш учун таркибдаги бир нечта футболчи билан хайрлашишга тайёр экани ҳам айтилган.

Манба қуйидаги футболчиларни сотиш эҳтимоли борлигини қайд этмоқда:

  • Алваро Каррерас;

  • Дин Хёйсен;

  • Эдуардо Камавинга.

Мадридликлар ушбу уч футболчининг трансферидан жами 120 миллион евро атрофида даромад олишни режалаштираётгани айтилмоқда. Бироқ улар бўйича расмий таклифлар ёки клубнинг сотиш ҳақидаги баёноти ҳозирча эълон қилинмаган.

Айниқса, Камавинганинг сотилиши мухлислар учун кутилмаган қарор бўлиши мумкин. Франциялик ярим ҳимоячи бир нечта позицияда ҳаракат қила олиши ва ҳали ёш экани билан жамоа учун муҳим футболчи ҳисобланади.

«Реал» таркибни тубдан янгиламоқда

Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасида жамоани жиддий равишда қайта шакллантиришга киришган.

«Реал» расмий манбаларида Иброҳим Конате, Бернарду Силва ва Марк Кукурельянинг трансферлари эълон қилинган. Дензел Дюмфрис бўйича келишувга эришилгани ҳам Испания матбуотида хабар қилинган.

Шунингдек, Жозе Моуриньо «Реал» бош мураббийлигига қайтарилди. Португалиялик мутахассис билан 2029 йилнинг ёзига қадар шартнома тузилган ва у 13 июлдан жамоа билан иш бошлаши белгиланган.

Трансфер ҳали миш-миш даражасида

Олисе бўйича турли манбалар катта маблағларни тилга олаётган бўлса-да, ҳозирча «Реал» ёки «Бавария» расмий таклиф юборилганини тасдиқламаган.

Аксинча, Мюнхен клуби раҳбарияти футболчини сотмаслигини таъкидламоқда. Шу боис 213 ёки 223 миллион евролик трансфер ҳақидаги хабарларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим.

Бироқ «Реал» ҳақиқатан ҳам расмий таклиф билан чиқса, Майкл Олисе учун кураш ёзги трансфер ойнасининг энг катта воқеасига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиМексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиБугун, 16:48Милан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келдиМилан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келдиБугун, 16:32Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиЛиверпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиБугун, 16:11Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Бугун, 15:55Арсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқдаАрсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқдаБугун, 15:52Беҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақидаБеҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақидаБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди