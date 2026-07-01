Мексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетди
Эквадор миллий терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатидан чиқиб кетганидан кейин бош мураббий Себастьян Беккасесе ўз лавозимини тарк этганини эълон қилди.
45 ёшли аргентиналик мутахассис бу қарорини Мексикага қарши 1/16 финал баҳсидаги 0:2 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг маълум қилди. Унинг терма жамоа билан шартномаси мундиал якунланиши билан тугади ва ҳамкорлик узайтирилмади.
Мексика Эквадорнинг йўлини тўсди
Эквадор плей-оффнинг дастлабки босқичида мусобақа мезбонларидан бири Мексикага қарши майдонга тушди.
Хулиан Киньонес ва Рауль Хименеснинг биринчи бўлимда урган голлари мексикаликларга 2:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди. Эквадор учрашув якунида Пьеро Инкапьенинг четлатилишидан кейин баҳсни ўн киши бўлиб якунлади.
Беккасесе қарорини ўзи эълон қилди
Учрашувдан кейин ўтказилган матбуот анжуманида Беккасесе Эквадор миллий жамоасидаги фаолияти якунланганини тасдиқлади.
Мутахассис терма жамоада ишлашни давом эттиришни истаганини, бироқ жаҳон чемпионатида кўзланган асосий мақсадга эриша олмаганини тан олди. У футболчилар ва мураббийлар штабига биргаликдаги меҳнат учун миннатдорлик билдирди.
Эквадор гуруҳдан учинчи ўрин билан чиққанди
Эквадор терма жамоаси жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида тўрт очко жамғарди.
Жамоа Кот-д’Ивуарга мағлуб бўлди, Кюрасао билан дуранг ўйнади ва Германияни 2:1 ҳисобида енгди. Ушбу натижалар Эквадорга энг яхши учинчи ўрин эгаларидан бири сифатида плей-оффга чиқиш имконини берди.
Бироқ жамоа 1/16 финалда Мексика ҳимоясини ёриб ўта олмади ва мусобақадаги иштирокини якунлади.
Икки йиллик фаолият якунланди
Себастьян Беккасесе Эквадор миллий жамоасини 2024 йилнинг август ойида қабул қилиб олган эди.
Унинг раҳбарлигида жамоа 24 та учрашув ўтказиб, тўққизта ғалаба ва 12 та дуранг қайд этди. Эквадор мазкур даврда бор-йўғи уч марта мағлубиятга учраган бўлса-да, ҳужумдаги паст самарадорлик мутахассиснинг асосий муаммоларидан бири бўлиб қолди.
Энди Эквадор футбол федерацияси терма жамоани кейинги мусобақаларга тайёрлайдиган янги бош мураббийни танлаши кутилмоқда.
…