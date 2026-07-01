Мексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетди

·48·Спорт
Мексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетди

Эквадор миллий терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатидан чиқиб кетганидан кейин бош мураббий Себастьян Беккасесе ўз лавозимини тарк этганини эълон қилди.

45 ёшли аргентиналик мутахассис бу қарорини Мексикага қарши 1/16 финал баҳсидаги 0:2 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг маълум қилди. Унинг терма жамоа билан шартномаси мундиал якунланиши билан тугади ва ҳамкорлик узайтирилмади.

Мексика Эквадорнинг йўлини тўсди

Эквадор плей-оффнинг дастлабки босқичида мусобақа мезбонларидан бири Мексикага қарши майдонга тушди.

Хулиан Киньонес ва Рауль Хименеснинг биринчи бўлимда урган голлари мексикаликларга 2:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди. Эквадор учрашув якунида Пьеро Инкапьенинг четлатилишидан кейин баҳсни ўн киши бўлиб якунлади.

Беккасесе қарорини ўзи эълон қилди

Учрашувдан кейин ўтказилган матбуот анжуманида Беккасесе Эквадор миллий жамоасидаги фаолияти якунланганини тасдиқлади.

Мутахассис терма жамоада ишлашни давом эттиришни истаганини, бироқ жаҳон чемпионатида кўзланган асосий мақсадга эриша олмаганини тан олди. У футболчилар ва мураббийлар штабига биргаликдаги меҳнат учун миннатдорлик билдирди.

Эквадор гуруҳдан учинчи ўрин билан чиққанди

Эквадор терма жамоаси жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида тўрт очко жамғарди.

Жамоа Кот-д’Ивуарга мағлуб бўлди, Кюрасао билан дуранг ўйнади ва Германияни 2:1 ҳисобида енгди. Ушбу натижалар Эквадорга энг яхши учинчи ўрин эгаларидан бири сифатида плей-оффга чиқиш имконини берди.

Бироқ жамоа 1/16 финалда Мексика ҳимоясини ёриб ўта олмади ва мусобақадаги иштирокини якунлади.

Икки йиллик фаолият якунланди

Себастьян Беккасесе Эквадор миллий жамоасини 2024 йилнинг август ойида қабул қилиб олган эди.

Унинг раҳбарлигида жамоа 24 та учрашув ўтказиб, тўққизта ғалаба ва 12 та дуранг қайд этди. Эквадор мазкур даврда бор-йўғи уч марта мағлубиятга учраган бўлса-да, ҳужумдаги паст самарадорлик мутахассиснинг асосий муаммоларидан бири бўлиб қолди.

Энди Эквадор футбол федерацияси терма жамоани кейинги мусобақаларга тайёрлайдиган янги бош мураббийни танлаши кутилмоқда.

Себастьян БеккасесеЭквадорМексикаХулиан КиньонесРауль Хименес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиЭрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиБугун, 17:14Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Бугун, 17:13«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқда«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқдаБугун, 16:55Милан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келдиМилан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келдиБугун, 16:32Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиЛиверпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиБугун, 16:11Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Бугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди