Fiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда

·0·Авто
Fiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда

Италиянинг Fiat автоконцерни ўзининг энг харидоргир модели — Панда автомобилининг ҳам электр, ҳам ички ёнув двигателли (ИЁД) версияларини ишлаб чиқаришда давом этиш ниятида. Компания раҳбарияти бозорнинг турли сегментлари, айниқса, электромобилларга ўтиш жараёни секин кечаётган ҳудудлар эҳтиёжини ҳисобга олган ҳолда шундай қарорга келди. Бу ҳақда Autocar нашри Fiat брендининг Европадаги раҳбари Гаэтано Торел берган маълумотларга таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирда Fiat бренди нархи 15 000 фунт стерлингдан (тахминан 19 000 доллар) паст бўлган ҳамёнбоп шаҳар электромобили устида иш олиб бормоқда. Ушбу лойиҳа Stellantis гуруҳига кирувчи Цитроэн брендининг янги 2КВ модели билан бир хил платформада қурилади. Янги электромобил Fiat қаторида Тополино ва Мультиплина моделларидан юқорироқ поғонани эгаллаб, бренднинг электр сегментидаги энг асосий кириш нуқтаси бўлиши кутилмоқда.

Гаэтано Торелнинг таъкидлашича, компания янги электромобилга Панда номини бериш борасида ҳали якуний қарорга келмаган. Бунинг асосий сабаби — амалдаги Панда моделининг Италия бозоридаги мислсиз муваффақиятидир. Ўтган йили Fiat савдоларининг 70 фоиздан ортиғи айнан шу модел ҳиссасига тўғри келган ва у Италияда энг кўп сотиладиган автомобил мақомини сақлаб қолган.

Стратегик ёндашув ва бозор талаби

Шимолий Европадан фарқли ўлароқ, Италияда электромобилларга бўлган талаб ҳали ҳам паст даражада қолмоқда. Шу сабабли, Fiat раҳбарияти ўз мижозларини танловсиз қолдирмоқчи эмас. "Бизнинг Италиядаги миллионлаб Панда эгалари олдида бурчимиз бор. Биз уларга фақатгина қатъий қоидаларга асосланган эмас, балки уларнинг реал эҳтиёжларига жавоб берадиган ечимни таклиф қилишимиз керак", — дейди Торел.

Компания келажакда Панда номини ҳам электр, ҳам бензинли моделлар учун параллел равишда ишлатиши мумкин. Бундай тажриба аввалроқ Fiat 500 моделида қўлланилган эди, ўшанда техник жиҳатдан бир-бирига боғлиқ бўлмаган электр ва ёнилғи версиялари бир хил ном остида сотувга чиқарилган. Ҳозирча Fiat мавжуд моделни янгилаш ёки бутунлай янги ИЁД платформасини яратиш борасида аниқ тўхтамга келмаган.

Stellantis концерни янги авлод автомобилларини Италиядаги Помиглиано заводида ишлаб чиқариш мажбуриятини олган. Бу қарор Италия автомобил саноати учун стратегик аҳамиятга эга, чунки кичик ҳажмли ихчам автомобиллар анъанавий равишда Италия бозорининг асоси ҳисобланади. Заводнинг фаолияти сақлаб қолиниши маҳаллий иқтисодиёт ва иш ўринлари учун ҳам муҳим кафолатдир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Fiat брендининг "кўп энергияли" (мульти-энергй) ёндашуви брендга глобал электрификация шароитида ўзининг анъанавий мижозлари базасини сақлаб қолиш имконини беради. Панда каби халқчил моделларнинг бензинли версиялари сақлаб қолиниши, айниқса, инфратузилма тўлиқ тайёр бўлмаган ҳудудларда бренд барқарорлигини таъминлайди.

FiatПандаStellantisАвтомобилИталия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этдиLamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этдиБугун, 15:54Geely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақибGeely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақибБугун, 14:57Alfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилдиAlfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилдиБугун, 13:552026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилинди2026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилиндиБугун, 12:52Volkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуниVolkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуниБугун, 08:56Дизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиДизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиБугун, 07:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди