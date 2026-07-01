Fiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда
Италиянинг Fiat автоконцерни ўзининг энг харидоргир модели — Панда автомобилининг ҳам электр, ҳам ички ёнув двигателли (ИЁД) версияларини ишлаб чиқаришда давом этиш ниятида. Компания раҳбарияти бозорнинг турли сегментлари, айниқса, электромобилларга ўтиш жараёни секин кечаётган ҳудудлар эҳтиёжини ҳисобга олган ҳолда шундай қарорга келди. Бу ҳақда Autocar нашри Fiat брендининг Европадаги раҳбари Гаэтано Торел берган маълумотларга таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирда Fiat бренди нархи 15 000 фунт стерлингдан (тахминан 19 000 доллар) паст бўлган ҳамёнбоп шаҳар электромобили устида иш олиб бормоқда. Ушбу лойиҳа Stellantis гуруҳига кирувчи Цитроэн брендининг янги 2КВ модели билан бир хил платформада қурилади. Янги электромобил Fiat қаторида Тополино ва Мультиплина моделларидан юқорироқ поғонани эгаллаб, бренднинг электр сегментидаги энг асосий кириш нуқтаси бўлиши кутилмоқда.
Гаэтано Торелнинг таъкидлашича, компания янги электромобилга Панда номини бериш борасида ҳали якуний қарорга келмаган. Бунинг асосий сабаби — амалдаги Панда моделининг Италия бозоридаги мислсиз муваффақиятидир. Ўтган йили Fiat савдоларининг 70 фоиздан ортиғи айнан шу модел ҳиссасига тўғри келган ва у Италияда энг кўп сотиладиган автомобил мақомини сақлаб қолган.
Стратегик ёндашув ва бозор талабиШимолий Европадан фарқли ўлароқ, Италияда электромобилларга бўлган талаб ҳали ҳам паст даражада қолмоқда. Шу сабабли, Fiat раҳбарияти ўз мижозларини танловсиз қолдирмоқчи эмас. "Бизнинг Италиядаги миллионлаб Панда эгалари олдида бурчимиз бор. Биз уларга фақатгина қатъий қоидаларга асосланган эмас, балки уларнинг реал эҳтиёжларига жавоб берадиган ечимни таклиф қилишимиз керак", — дейди Торел.
Компания келажакда Панда номини ҳам электр, ҳам бензинли моделлар учун параллел равишда ишлатиши мумкин. Бундай тажриба аввалроқ Fiat 500 моделида қўлланилган эди, ўшанда техник жиҳатдан бир-бирига боғлиқ бўлмаган электр ва ёнилғи версиялари бир хил ном остида сотувга чиқарилган. Ҳозирча Fiat мавжуд моделни янгилаш ёки бутунлай янги ИЁД платформасини яратиш борасида аниқ тўхтамга келмаган.
Stellantis концерни янги авлод автомобилларини Италиядаги Помиглиано заводида ишлаб чиқариш мажбуриятини олган. Бу қарор Италия автомобил саноати учун стратегик аҳамиятга эга, чунки кичик ҳажмли ихчам автомобиллар анъанавий равишда Италия бозорининг асоси ҳисобланади. Заводнинг фаолияти сақлаб қолиниши маҳаллий иқтисодиёт ва иш ўринлари учун ҳам муҳим кафолатдир.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Fiat брендининг "кўп энергияли" (мульти-энергй) ёндашуви брендга глобал электрификация шароитида ўзининг анъанавий мижозлари базасини сақлаб қолиш имконини беради. Панда каби халқчил моделларнинг бензинли версиялари сақлаб қолиниши, айниқса, инфратузилма тўлиқ тайёр бўлмаган ҳудудларда бренд барқарорлигини таъминлайди.
…