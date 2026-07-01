Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди

·0·Техно
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди

Робототехника оламида улкан бурилиш содир бўлди: Убтеч компанияси ўзининг янги авлод гипершахсий роботларини намойиш этди. U1 сериясидаги ушбу қурилмалар нафақат сунъий интеллект ёрдамида мулоқот қилиш, балки инсон анатомиясини энг майда деталларигача такрорлаши билан диққатни тортмоқда. Мазкур технология роботларни шунчаки машина эмас, балки ҳиссий ҳамроҳга айлантириш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг ташқи кўринишидадир. Убтеч бренд-директори Тан Миннинг сўзларига кўра, U1 Pro моделининг териси остида ҳатто майда капилляр томирлари ҳам кўриниб туради. Бу каби юқори даражадаги реализм робот билан юзма-юз мулоқот қилганда "водий эффекти" (унканнй валлей) тўсиғини енгиб ўтишга ва фойдаланувчида табиий яқинлик ҳиссини уйғотишга хизмат қилади.

Бозордаги мислсиз муваффақият

Янги маҳсулотга бўлган талаб кутилганидан анча юқори бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, сотувларнинг биринчи кунидаёқ 13 361 дан ортиқ буюртма қабул қилинган. Умумий савдо ҳажми 300 миллион доллардан ошиб кетди, бу эса компаниянинг бутун 2025-йил давомидаги даромадидан кўпроқдир. Бу кўрсаткич истеъмолчиларнинг уй шароитида фойдаланиладиган антропоморф роботларга бўлган катта қизиқишини тасдиқлайди.

Тақдимот давомида сериянинг энг қиммат талқини — U1 Ultra саҳнада лотинча рақсларни ижро этиб берди. Бироқ, кузатувчилар роботнинг ҳаракатлари ҳали мукаммал эмаслигини қайд этишди. Унинг ҳаракатлари бироз қотиб қолган ва қўғирчоқсимон кўринишда бўлса-да, технологиянинг ривожланиш суръати келажакда янада силлиқ кинематикага умид бермоқда.

Моделлар қатори ва рақамли ҳамроҳлик

Ҳозирда харидорлар учун икки хил танлов таклиф этилмоқда: фақат бош қисми ҳаракатланадиган U1 Lite ҳамда тўлиқ функционал U1 Pro версиялари. Серияли ишлаб чиқариш ва етказиб бериш бошлангунга қадар фойдаланувчилар махсус мобил илова орқали роботнинг рақамли нусхаси билан мулоқот қилишлари мумкин.

Компания раҳбариятининг таъкидлашича, робот харидорнинг уйига етиб келганида, у фойдаланувчини худди "эски қадрдонидек" танийди. Бу илова орқали тўпланган маълумотлар ва сунъий интеллектнинг ўзаро боғлиқлиги натижасида амалга оширилади. Ўзбекистон технология бозорида ҳам бундай инновациялар келажакда кексалар учун ёрдамчи ёки ёш болалар учун интеллектуал энага сифатида катта истиқболга эга бўлиши мумкин.

УбтечРобототехникаСунъий IntelлектТехнологияU1 Pro
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкинGoogle оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкинБугун, 16:24Темир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқдаТемир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқдаБугун, 15:57Европа Ойни ўзга давлатлар хариталари ёрдамида забт этмоқчиЕвропа Ойни ўзга давлатлар хариталари ёрдамида забт этмоқчиБугун, 15:24Yandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиYandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиБугун, 14:56Электромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширдиЭлектромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширдиБугун, 14:21Xiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатдиXiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатдиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди