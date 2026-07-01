Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Робототехника оламида улкан бурилиш содир бўлди: Убтеч компанияси ўзининг янги авлод гипершахсий роботларини намойиш этди. U1 сериясидаги ушбу қурилмалар нафақат сунъий интеллект ёрдамида мулоқот қилиш, балки инсон анатомиясини энг майда деталларигача такрорлаши билан диққатни тортмоқда. Мазкур технология роботларни шунчаки машина эмас, балки ҳиссий ҳамроҳга айлантириш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг ташқи кўринишидадир. Убтеч бренд-директори Тан Миннинг сўзларига кўра, U1 Pro моделининг териси остида ҳатто майда капилляр томирлари ҳам кўриниб туради. Бу каби юқори даражадаги реализм робот билан юзма-юз мулоқот қилганда "водий эффекти" (унканнй валлей) тўсиғини енгиб ўтишга ва фойдаланувчида табиий яқинлик ҳиссини уйғотишга хизмат қилади.
Бозордаги мислсиз муваффақиятЯнги маҳсулотга бўлган талаб кутилганидан анча юқори бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, сотувларнинг биринчи кунидаёқ 13 361 дан ортиқ буюртма қабул қилинган. Умумий савдо ҳажми 300 миллион доллардан ошиб кетди, бу эса компаниянинг бутун 2025-йил давомидаги даромадидан кўпроқдир. Бу кўрсаткич истеъмолчиларнинг уй шароитида фойдаланиладиган антропоморф роботларга бўлган катта қизиқишини тасдиқлайди.
Тақдимот давомида сериянинг энг қиммат талқини — U1 Ultra саҳнада лотинча рақсларни ижро этиб берди. Бироқ, кузатувчилар роботнинг ҳаракатлари ҳали мукаммал эмаслигини қайд этишди. Унинг ҳаракатлари бироз қотиб қолган ва қўғирчоқсимон кўринишда бўлса-да, технологиянинг ривожланиш суръати келажакда янада силлиқ кинематикага умид бермоқда.
Моделлар қатори ва рақамли ҳамроҳликҲозирда харидорлар учун икки хил танлов таклиф этилмоқда: фақат бош қисми ҳаракатланадиган U1 Lite ҳамда тўлиқ функционал U1 Pro версиялари. Серияли ишлаб чиқариш ва етказиб бериш бошлангунга қадар фойдаланувчилар махсус мобил илова орқали роботнинг рақамли нусхаси билан мулоқот қилишлари мумкин.
Компания раҳбариятининг таъкидлашича, робот харидорнинг уйига етиб келганида, у фойдаланувчини худди "эски қадрдонидек" танийди. Бу илова орқали тўпланган маълумотлар ва сунъий интеллектнинг ўзаро боғлиқлиги натижасида амалга оширилади. Ўзбекистон технология бозорида ҳам бундай инновациялар келажакда кексалар учун ёрдамчи ёки ёш болалар учун интеллектуал энага сифатида катта истиқболга эга бўлиши мумкин.
…