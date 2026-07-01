Эрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳолади

·0·Спорт
Эрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳолади

Футбол оламида шов-шув кўтараётган Норвегия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичига йўл олди. Бироқ жамоанинг асосий юлдузи Эрлинг Холанд навбатдаги рақиб — Бразилия билан бўладиган тўқнашув олдидан кутилмаган даражада эҳтиёткорлик билан фикр билдирди. Манчестер Сити ҳужумчиси ўз жамоасининг кейинги босқичга чиқиш имкониятларини ўта паст деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Норвегия терма жамоаси 1/32 финал босқичида Кот-дъИвуар устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирдаги юришини давом эттирадиган бўлди. Учрашувнинг 86-дақиқасида айнан Эрлинг Холанд Патрикк Бергнинг узатмасидан сўнг ҳал қилувчи голни уриб, скандинавияликларга ғалаба келтирди. Бу ғалаба Норвегиянинг турнирдаги тўртта ўйиндан учтасида ғалаба қозонганини англатади, аммо олдинда уларни ҳақиқий синов кутиб турибди.

Ўйиндан сўнг берган интервюсида Эрлинг Холанд бўлажак рақибнинг савиясига алоҳида тўхталди. Goal.com нашри хабарига кўра, ҳужумчи Бразилияга қарши баҳсда Норвегиянинг имкониятлари ҳақидаги саволга қисқа ва лўнда қилиб: "Жуда кам", дея жавоб берган. Унинг сўзларига кўра, жамоа нимчорак финалга чиққанидан хурсанд, бироқ реалистик қарашни сақлаб қолиш лозим.

Рекордлар ва тўпурарлар пойгаси

Эрлинг Холанд ушбу турнирда ўзининг юқори формасида эканлигини яна бир бор исботламоқда. Кот-дъИвуар дарвозасига урилган гол унинг чемпионатдаги бешинчи голи бўлди. Айни дамда у "Олтин бутса" учун курашда Лионель Месси ва Килиан Мбаппе каби юлдузлардан бор-йўғи битта гол ортда қолмоқда. Бу натижа Холанднинг халқаро майдондаги дебют турнири учун ҳайратланарли кўрсаткичдир.

Статистик маълумотларга кўра, Эрлинг Холанд халқаро футболда камдан-кам учрайдиган самарадорликни намойиш этмоқда. У Норвегия либосида ўтказган 53 та ўйинида 60 та гол уришга муваффақ бўлди. Таққослаш учун, Килиан Мбаппе 60 та гол маррасига етиш учун 100 та ўйин, Лионель Месси эса 122 та учрашув ўтказишига тўғри келган. Бу кўрсаткич Холанднинг нақадар хавфли ҳужумчи эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Сардорнинг оптимистик қараши

Жамоа ҳужумчиси эҳтиёткорлик қилса-да, Норвегия терма жамоаси сардори Мартин Одегаард бироз бошқача кайфиятда. Арсенал плеймейкери ғалабадан сўнг мухлислар билан бирга анъанавий "Викинг қарсаклари"ни ижро этиб, жамоада руҳий ҳолат аъло даражада эканлигини кўрсатди. У футбол кутилмаган ҳодисаларга бой эканлигини ва ҳар қандай рақибни мағлуб этиш мумкинлигини таъкидлади.

"Бу жуда қийин ўйин бўлади, аммо футболда ҳамма нарсанинг иложи бор. Биз орзу қилишда ва ўйиндан завқ олишда давом этмоқчимиз. Келинг, ҳаракат қилиб кўрамиз. Яхши тайёргарлик кўриб, ушбу лаҳзалардан баҳра олишимиз керак", — деди Мартин Одегаард журналистлар билан суҳбатда. Унинг фикрича, аутсайдер мақомида бўлиш жамоага қўшимча босиmsиз ўйнаш имконини беради.

Норвегия ва Бразилия ўртасидаги нимчорак финал баҳси бутун дунё футбол жамоатчилиги эътиборида бўлиши аниқ. Скандинавияликларнинг интизомли ўйини ва Холанднинг индивидуал маҳорати "пентакампеонлар"нинг юлдузли таркибига қарши қанчалик доц. бера олиши турнирнинг энг асосий саволларидан бирига айланмоқда. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам ушбу қарама-қаршиликни катта қизиқиш билан кутишмоқда.

Эрлинг ХоландНорвегияБразилияЖаҳон ЧемпионатиМартин Одегаард
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Бугун, 17:13«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқда«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқдаБугун, 16:55Мексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиМексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиБугун, 16:48Милан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келдиМилан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келдиБугун, 16:32Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиЛиверпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиБугун, 16:11Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Бугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди