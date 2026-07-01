Эрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳолади
Футбол оламида шов-шув кўтараётган Норвегия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичига йўл олди. Бироқ жамоанинг асосий юлдузи Эрлинг Холанд навбатдаги рақиб — Бразилия билан бўладиган тўқнашув олдидан кутилмаган даражада эҳтиёткорлик билан фикр билдирди. Манчестер Сити ҳужумчиси ўз жамоасининг кейинги босқичга чиқиш имкониятларини ўта паст деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Норвегия терма жамоаси 1/32 финал босқичида Кот-дъИвуар устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирдаги юришини давом эттирадиган бўлди. Учрашувнинг 86-дақиқасида айнан Эрлинг Холанд Патрикк Бергнинг узатмасидан сўнг ҳал қилувчи голни уриб, скандинавияликларга ғалаба келтирди. Бу ғалаба Норвегиянинг турнирдаги тўртта ўйиндан учтасида ғалаба қозонганини англатади, аммо олдинда уларни ҳақиқий синов кутиб турибди.
Ўйиндан сўнг берган интервюсида Эрлинг Холанд бўлажак рақибнинг савиясига алоҳида тўхталди. Goal.com нашри хабарига кўра, ҳужумчи Бразилияга қарши баҳсда Норвегиянинг имкониятлари ҳақидаги саволга қисқа ва лўнда қилиб: "Жуда кам", дея жавоб берган. Унинг сўзларига кўра, жамоа нимчорак финалга чиққанидан хурсанд, бироқ реалистик қарашни сақлаб қолиш лозим.
Рекордлар ва тўпурарлар пойгасиЭрлинг Холанд ушбу турнирда ўзининг юқори формасида эканлигини яна бир бор исботламоқда. Кот-дъИвуар дарвозасига урилган гол унинг чемпионатдаги бешинчи голи бўлди. Айни дамда у "Олтин бутса" учун курашда Лионель Месси ва Килиан Мбаппе каби юлдузлардан бор-йўғи битта гол ортда қолмоқда. Бу натижа Холанднинг халқаро майдондаги дебют турнири учун ҳайратланарли кўрсаткичдир.
Статистик маълумотларга кўра, Эрлинг Холанд халқаро футболда камдан-кам учрайдиган самарадорликни намойиш этмоқда. У Норвегия либосида ўтказган 53 та ўйинида 60 та гол уришга муваффақ бўлди. Таққослаш учун, Килиан Мбаппе 60 та гол маррасига етиш учун 100 та ўйин, Лионель Месси эса 122 та учрашув ўтказишига тўғри келган. Бу кўрсаткич Холанднинг нақадар хавфли ҳужумчи эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.
Сардорнинг оптимистик қарашиЖамоа ҳужумчиси эҳтиёткорлик қилса-да, Норвегия терма жамоаси сардори Мартин Одегаард бироз бошқача кайфиятда. Арсенал плеймейкери ғалабадан сўнг мухлислар билан бирга анъанавий "Викинг қарсаклари"ни ижро этиб, жамоада руҳий ҳолат аъло даражада эканлигини кўрсатди. У футбол кутилмаган ҳодисаларга бой эканлигини ва ҳар қандай рақибни мағлуб этиш мумкинлигини таъкидлади.
"Бу жуда қийин ўйин бўлади, аммо футболда ҳамма нарсанинг иложи бор. Биз орзу қилишда ва ўйиндан завқ олишда давом этмоқчимиз. Келинг, ҳаракат қилиб кўрамиз. Яхши тайёргарлик кўриб, ушбу лаҳзалардан баҳра олишимиз керак", — деди Мартин Одегаард журналистлар билан суҳбатда. Унинг фикрича, аутсайдер мақомида бўлиш жамоага қўшимча босиmsиз ўйнаш имконини беради.
Норвегия ва Бразилия ўртасидаги нимчорак финал баҳси бутун дунё футбол жамоатчилиги эътиборида бўлиши аниқ. Скандинавияликларнинг интизомли ўйини ва Холанднинг индивидуал маҳорати "пентакампеонлар"нинг юлдузли таркибига қарши қанчалик доц. бера олиши турнирнинг энг асосий саволларидан бирига айланмоқда. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам ушбу қарама-қаршиликни катта қизиқиш билан кутишмоқда.
…