Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилинди
Англиянинг Ливерпул клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли келишувлардан бирини якунлади. Мерсисайдликлар Франциянинг Ренн клуби ҳимоячиси Жеремй Жакқует трансферини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Англия Премер-лигаси гиганти учун нафақат таркибни ёшартириш, балки келажакдаги ҳимоя қўрғонини мустаҳкамлаш йўлидаги стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, трансфернинг умумий қиймати 60 миллион фунт стерлингни (тахминан 80 миллион доллар) ташкил этади. Ливерпул дастлаб 55 миллион фунт тўлайди, қолган 5 миллион фунт эса футболчининг кўрсаткичларига қараб бонус кўринишида берилади. 20 ёшли иқтидорли ҳимоячи Анфиелдда беш йиллик шартномага имзо чекди, шунингдек, келишувда муддатни яна бир йилга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган.
Жеремй Жакқует учун курашда Ливерпул Европанинг бир қатор гранд жамоаларини, жумладан, Бавария ва Челси каби клубларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Футболчининг ўзи мерсисайдликларни танлашига сабаб сифатида клубдаги аниқ лойиҳа ва шахсий ривожланиш имкониятини кўрсатди. Унинг сўзларига кўра, Челси таркибида рақобат ҳаддан ташқари юқори ва футболчилар сони кўплиги унинг қарорига таъсир қилган.
Виргил ван Дижкдан ўрганиш имкониятиЁш ҳимоячи Ливерпулга ўтишини "катта орзу" деб атади. У айниқса жамоа сардори Виргил ван Дижк билан бирга тўп тепиш имкониятини юқори баҳоламоқда. "Виргил ван Дижк фаолиятининг якунига яқинлашаётган бўлса-да, у билан бирга машғулот ўтказиш мен учун улкан тажриба бўлади. У менга кўп нарсани ўргатиши мумкин. Бундай даражадаги усталар билан ишлашдан яхшироқ нарса йўқ", — дея таъкидлади Жакқует клуб расмий сайтига берган интервюсида.
Таъкидлаш жоизки, ушбу трансфер бўйича дастлабки келишув январ ойида амалга оширилган эди. Бироқ, Франция ёшлар терма жамоаси аъзоси елкасидан жиддий жароҳат олгани сабабли, расмий жараёнлар бироз кечикди. Ҳозирда футболчи реабилитация жараёнини тўлиқ якунлаб, янги мавсумолди тайёргарликларига қўшилишга тайёр ҳолатга келган.
Янги бош мураббий Андони Ираола қўл остида Жеремй Жакқует асосий таркиб учун Джо Гомес ва яна бир ёш иқтидор Гиованни Леони билан рақобатлашади. Ливерпулнинг ушбу хариди жамоанинг ҳимоя чизиғидаги муаммоларни ҳал қилиш ва узоқ муддатли барқарорликни таъминлашга қаратилган. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, боиси Ливерпулнинг ўйин услуби ва янги ёш юлдузларнинг шаклланиши доимо диққат марказида бўлиб келган.
…