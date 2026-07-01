Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилинди

·0·Спорт
Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилинди

Англиянинг Ливерпул клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли келишувлардан бирини якунлади. Мерсисайдликлар Франциянинг Ренн клуби ҳимоячиси Жеремй Жакқует трансферини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Англия Премер-лигаси гиганти учун нафақат таркибни ёшартириш, балки келажакдаги ҳимоя қўрғонини мустаҳкамлаш йўлидаги стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, трансфернинг умумий қиймати 60 миллион фунт стерлингни (тахминан 80 миллион доллар) ташкил этади. Ливерпул дастлаб 55 миллион фунт тўлайди, қолган 5 миллион фунт эса футболчининг кўрсаткичларига қараб бонус кўринишида берилади. 20 ёшли иқтидорли ҳимоячи Анфиелдда беш йиллик шартномага имзо чекди, шунингдек, келишувда муддатни яна бир йилга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган.

Жеремй Жакқует учун курашда Ливерпул Европанинг бир қатор гранд жамоаларини, жумладан, Бавария ва Челси каби клубларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Футболчининг ўзи мерсисайдликларни танлашига сабаб сифатида клубдаги аниқ лойиҳа ва шахсий ривожланиш имкониятини кўрсатди. Унинг сўзларига кўра, Челси таркибида рақобат ҳаддан ташқари юқори ва футболчилар сони кўплиги унинг қарорига таъсир қилган.

Виргил ван Дижкдан ўрганиш имконияти

Ёш ҳимоячи Ливерпулга ўтишини "катта орзу" деб атади. У айниқса жамоа сардори Виргил ван Дижк билан бирга тўп тепиш имкониятини юқори баҳоламоқда. "Виргил ван Дижк фаолиятининг якунига яқинлашаётган бўлса-да, у билан бирга машғулот ўтказиш мен учун улкан тажриба бўлади. У менга кўп нарсани ўргатиши мумкин. Бундай даражадаги усталар билан ишлашдан яхшироқ нарса йўқ", — дея таъкидлади Жакқует клуб расмий сайтига берган интервюсида.

Таъкидлаш жоизки, ушбу трансфер бўйича дастлабки келишув январ ойида амалга оширилган эди. Бироқ, Франция ёшлар терма жамоаси аъзоси елкасидан жиддий жароҳат олгани сабабли, расмий жараёнлар бироз кечикди. Ҳозирда футболчи реабилитация жараёнини тўлиқ якунлаб, янги мавсумолди тайёргарликларига қўшилишга тайёр ҳолатга келган.

Янги бош мураббий Андони Ираола қўл остида Жеремй Жакқует асосий таркиб учун Джо Гомес ва яна бир ёш иқтидор Гиованни Леони билан рақобатлашади. Ливерпулнинг ушбу хариди жамоанинг ҳимоя чизиғидаги муаммоларни ҳал қилиш ва узоқ муддатли барқарорликни таъминлашга қаратилган. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, боиси Ливерпулнинг ўйин услуби ва янги ёш юлдузларнинг шаклланиши доимо диққат марказида бўлиб келган.

ЛиверпулТрансферЖеремй ЖакқуетАнглия Премер-лигасиФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Бугун, 15:55Арсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқдаАрсенал юлдузи Деклан Рисе дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга даъвогарлик қилмоқдаБугун, 15:52Беҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақидаБеҳруз Каримов Европа таклифлари ва «Реал» орзуси ҳақидаБугун, 15:52Ал-Аҳли Муҳаммад Салах трансфери учун ҳаракат бошлади: Марез ўрнига мисрлик юлдузАл-Аҳли Муҳаммад Салах трансфери учун ҳаракат бошлади: Марез ўрнига мисрлик юлдузБугун, 15:15Ламине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардимЛамине Ямал Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши ҳақида: Мен унинг ўрнида бўлсам келардимБугун, 14:58Ҳаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиҲаманн Германия фожиасида Нагельсманни асосий айбдор деб атадиБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди