Google оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкин

·23·Техно
Google оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкин

Дунёнинг энг йирик ГИФ-анимациялар платформаси ҳисобланган Тенор хизмати ўзининг оммавий API тизимини ёпишини эълон қилди. Google компаниясига тегишли бўлган ушбу сервис 2026-йилнинг 30-июнидан бошлаб ташқи иловалар ва ботлар учун маълумотлар алмашинувини тўлиқ тўхтатади. Бу қарор миллионлаб фойдаланувчилар учун мессенжер ва ижтимоий тармоқларда одатий ГИФ-тасвирларни қидириш ва юбориш имкониятини чеклаб қўяди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги API калитларини рўйхатдан ўтказиш ва Тенор билан интеграция қилиш жараёни аллақачон, яни 2026-йил 13-январдан тўхтатилган. Белгиланган муддатдан сўнг Тенор API тизимига юборилган ҳар қандай сўров хатолик билан якунланади. Бу эса мазкур платформадан фойдаланадиган барча ташқи сервислар ишига жиддий таъсир кўрсатади.

Йирик платформалар учун кутилмаган зарба

Ушбу ўзгаришлар натижасида Discord, Telegram ва Х (собиқ Twitter) каби глобал платформалар Тенор кутубхонасидан фойдаланиш имкониятидан маҳрум бўлади. Хусусан, Telegram фойдаланувчилари орасида жуда машҳур бўлган ва Тенор API асосида ишлайдиган @гиф расмий боти ҳам ўз фаолиятини тўхтатади. Бу эса ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам мессенжер ичида тезкор анимациялар қидиришда ноқулайликлар келтириб чиқариши мумкин.

API тизимининг ўчирилиши билан бир қаторда, Тенор орқали реклама кўрсатиш бўйича барча амалдаги келишувлар ҳам бекор қилинади. Ташқи сервислар нафақат бой анимациялар базасидан, балки ўз интеграциялари орқали келадиган реклама даромадларидан ҳам айрилади. Бу Google компаниясининг ўз ресурсларини ташқи бозордан қайтариб олишга қаратилган стратегик қадами сифатида баҳоланмоқда.

Google нега бундай қарорга келди?

Компания оммавий API тизимини ёпишни Тенор имкониятларини фақат ўзининг хусусий маҳсулотларига йўналтириш истаги билан изоҳлади. Google раҳбариятининг фикрича, учинчи томон дастурчиларини қўллаб-қувватлаш бизнес нуқтаи назаридан эндиликда мантиққа эга эмас. Эндиликда барча эътибор Тенор хизматини Google экотизими билан янада чуқурроқ интеграция қилишга қаратилади.

Чекловлар кучга кирганидан сўнг, Тенор ГИФ-тасвирлар кутубхонасига кириш фақатгина қуйидаги Google маҳсулотларида сақланиб қолади:

  • Гбоард виртуал клавиатураси;
  • Tenor.com расмий веб-сайти;
  • ГИФ Кейбоард мобил иловалари;
  • Google Чат ва Google Мессагес хизматлари.
Ушбу вазиятда Telegram ва Discord каби платформалар ўз фойдаланувчиларига муқобил ечимлар таклиф қилишлари кутилмоқда. Эҳтимол, улар Гипҳй каби бошқа йирик ГИФ-сервислар билан ҳамкорликни кучайтиради ёки ўзларининг мустақил анимация базаларини ривожлантиришга мажбур бўлади. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, 2026-йилнинг ёзига келиб мессенжерлардаги мулоқот маданияти сезиларли ўзгаришларга юз тутиши аниқ.

GoogleТенорTelegramDiscordТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этдиУбтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этдиБугун, 16:56Темир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқдаТемир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқдаБугун, 15:57Европа Ойни ўзга давлатлар хариталари ёрдамида забт этмоқчиЕвропа Ойни ўзга давлатлар хариталари ёрдамида забт этмоқчиБугун, 15:24Yandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиYandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиБугун, 14:56Электромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширдиЭлектромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширдиБугун, 14:21Xiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатдиXiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатдиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди