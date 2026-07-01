Google оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкин
Дунёнинг энг йирик ГИФ-анимациялар платформаси ҳисобланган Тенор хизмати ўзининг оммавий API тизимини ёпишини эълон қилди. Google компаниясига тегишли бўлган ушбу сервис 2026-йилнинг 30-июнидан бошлаб ташқи иловалар ва ботлар учун маълумотлар алмашинувини тўлиқ тўхтатади. Бу қарор миллионлаб фойдаланувчилар учун мессенжер ва ижтимоий тармоқларда одатий ГИФ-тасвирларни қидириш ва юбориш имкониятини чеклаб қўяди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги API калитларини рўйхатдан ўтказиш ва Тенор билан интеграция қилиш жараёни аллақачон, яни 2026-йил 13-январдан тўхтатилган. Белгиланган муддатдан сўнг Тенор API тизимига юборилган ҳар қандай сўров хатолик билан якунланади. Бу эса мазкур платформадан фойдаланадиган барча ташқи сервислар ишига жиддий таъсир кўрсатади.
Йирик платформалар учун кутилмаган зарбаУшбу ўзгаришлар натижасида Discord, Telegram ва Х (собиқ Twitter) каби глобал платформалар Тенор кутубхонасидан фойдаланиш имкониятидан маҳрум бўлади. Хусусан, Telegram фойдаланувчилари орасида жуда машҳур бўлган ва Тенор API асосида ишлайдиган @гиф расмий боти ҳам ўз фаолиятини тўхтатади. Бу эса ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам мессенжер ичида тезкор анимациялар қидиришда ноқулайликлар келтириб чиқариши мумкин.
API тизимининг ўчирилиши билан бир қаторда, Тенор орқали реклама кўрсатиш бўйича барча амалдаги келишувлар ҳам бекор қилинади. Ташқи сервислар нафақат бой анимациялар базасидан, балки ўз интеграциялари орқали келадиган реклама даромадларидан ҳам айрилади. Бу Google компаниясининг ўз ресурсларини ташқи бозордан қайтариб олишга қаратилган стратегик қадами сифатида баҳоланмоқда.
Google нега бундай қарорга келди?Компания оммавий API тизимини ёпишни Тенор имкониятларини фақат ўзининг хусусий маҳсулотларига йўналтириш истаги билан изоҳлади. Google раҳбариятининг фикрича, учинчи томон дастурчиларини қўллаб-қувватлаш бизнес нуқтаи назаридан эндиликда мантиққа эга эмас. Эндиликда барча эътибор Тенор хизматини Google экотизими билан янада чуқурроқ интеграция қилишга қаратилади.
Чекловлар кучга кирганидан сўнг, Тенор ГИФ-тасвирлар кутубхонасига кириш фақатгина қуйидаги Google маҳсулотларида сақланиб қолади:
- Гбоард виртуал клавиатураси;
- Tenor.com расмий веб-сайти;
- ГИФ Кейбоард мобил иловалари;
- Google Чат ва Google Мессагес хизматлари.
…