Темир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқда
Энергетика соҳасида янги давр бошланмоқда: эндиликда оддий темир йўл рельслари улкан электр станцияларига айланиши мумкин. Швейцариянинг Сун-Вайс стартапи темир йўл излари орасидаги бўшлиқдан самарали фойдаланиш мақсадида махсус қуёш панелларини ўрнатиш технологиясини муваффақиятли синовдан ўтказди. Бу инновация қўшимча ер майдонларини эгалламасдан, тоза энергия ишлаб чиқариш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизимнинг ўзига хослиги шундаки, фотоэлектрик панеллар стандарт темир йўл рельслари орасига ўрнатилади ва поездларнинг ҳаракатланишига мутлақо халақит бермайди. Ишлаб чиқарилган электр энергияси умумий тармоққа, яқин атрофдаги станцияларга, терминалларга ёки ҳатто ҳаракатланаётган поезднинг ўзига узатилиши мумкин. Бу эса транспорт тизимининг автономлигини оширишга хизмат қилади.
Тезкор ўрнатиш ва юқори хавфсизликСун-Вайс асосчиси Жозеф Скудери таъкидлашича, лойиҳа ҳам хавфсизлик, ҳам самарадорлик жиҳатидан кутилган натижаларни берган. ixbt.com маълумотига кўра, синов давомида 11 000 дан ортиқ поезд ушбу панеллар устидан ўтган бўлса-да, қурилмаларнинг барқарорлиги ва поездлар ҳаракати хавфсизлигига путур етмаган. Панеллар махсус "қулфлаш" тизими орқали рельсларга маҳкамланади.
Ўрнатиш жараёни ҳам юқори технологик ечимга эга. Счеучзер АГ компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган махсус машина соатига 300 метргача қуёш панелларини ётқизиш имкониятига эга. Бир кунлик иш давомида 500 тадан ортиқ панелни рельслар орасига жойлаштириш мумкин. Бу анъанавий қуёш фермаларини қуриш билан солиштирганда анча тез ва тежамкор усул ҳисобланади.
Энергетик самарадорлик ва афзалликларТехник кўрсаткичларга тўхталадиган бўлсак, ҳар бир панелнинг узунлиги тахминан 2 метрни ташкил этади ва 380 В қувват беради. Бир кунлик иш ҳажми натижасида ўрнатилган панеллар жами 190 кВ қувват ишлаб чиқариш қувватига эга бўлади. Қуйида ушбу технологиянинг асосий афзалликлари келтирилган:
- Янги ер майдонларини сотиб олиш ёки ўзлаштиришга эҳтиёж йўқлиги;
- Мавжуд инфратузилмадан (темир йўллардан) икки томонлама фойдаланиш;
- Бинолар томини лойиҳалаш ёки мустаҳкамлаш харажатларининг йўқлиги;
- Атроф-муҳитга таъсирнинг минимал даражадалиги.
Ҳозирда Сун-Вайс ушбу лойиҳани кенгайтириш ва халқаро бозорга олиб чиқиш устида ишламоқда. Агар ушбу технология глобал миқёсда оммалашса, дунё бўйлаб минглаб километр темир йўллар яшил энергия манбаига айланади.
…