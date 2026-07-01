Темир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқда

·25·Техно
Темир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқда

Энергетика соҳасида янги давр бошланмоқда: эндиликда оддий темир йўл рельслари улкан электр станцияларига айланиши мумкин. Швейцариянинг Сун-Вайс стартапи темир йўл излари орасидаги бўшлиқдан самарали фойдаланиш мақсадида махсус қуёш панелларини ўрнатиш технологиясини муваффақиятли синовдан ўтказди. Бу инновация қўшимча ер майдонларини эгалламасдан, тоза энергия ишлаб чиқариш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизимнинг ўзига хослиги шундаки, фотоэлектрик панеллар стандарт темир йўл рельслари орасига ўрнатилади ва поездларнинг ҳаракатланишига мутлақо халақит бермайди. Ишлаб чиқарилган электр энергияси умумий тармоққа, яқин атрофдаги станцияларга, терминалларга ёки ҳатто ҳаракатланаётган поезднинг ўзига узатилиши мумкин. Бу эса транспорт тизимининг автономлигини оширишга хизмат қилади.

Тезкор ўрнатиш ва юқори хавфсизлик

Сун-Вайс асосчиси Жозеф Скудери таъкидлашича, лойиҳа ҳам хавфсизлик, ҳам самарадорлик жиҳатидан кутилган натижаларни берган. ixbt.com маълумотига кўра, синов давомида 11 000 дан ортиқ поезд ушбу панеллар устидан ўтган бўлса-да, қурилмаларнинг барқарорлиги ва поездлар ҳаракати хавфсизлигига путур етмаган. Панеллар махсус "қулфлаш" тизими орқали рельсларга маҳкамланади.

Ўрнатиш жараёни ҳам юқори технологик ечимга эга. Счеучзер АГ компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган махсус машина соатига 300 метргача қуёш панелларини ётқизиш имкониятига эга. Бир кунлик иш давомида 500 тадан ортиқ панелни рельслар орасига жойлаштириш мумкин. Бу анъанавий қуёш фермаларини қуриш билан солиштирганда анча тез ва тежамкор усул ҳисобланади.

Энергетик самарадорлик ва афзалликлар

Техник кўрсаткичларга тўхталадиган бўлсак, ҳар бир панелнинг узунлиги тахминан 2 метрни ташкил этади ва 380 В қувват беради. Бир кунлик иш ҳажми натижасида ўрнатилган панеллар жами 190 кВ қувват ишлаб чиқариш қувватига эга бўлади. Қуйида ушбу технологиянинг асосий афзалликлари келтирилган:

  • Янги ер майдонларини сотиб олиш ёки ўзлаштиришга эҳтиёж йўқлиги;
  • Мавжуд инфратузилмадан (темир йўллардан) икки томонлама фойдаланиш;
  • Бинолар томини лойиҳалаш ёки мустаҳкамлаш харажатларининг йўқлиги;
  • Атроф-муҳитга таъсирнинг минимал даражадалиги.
Ўзбекистон каби қуёшли кунлар кўп бўлган ва кенг темир йўл тармоғига эга мамлакатлар учун бу технология келажакда жуда истиқболли бўлиши мумкин. Мамлакатимизда қайта тикланувчи энергия манбаларига эътибор кучаяётган бир пайтда, темир йўл линияларидан энергетик мақсадларда фойдаланиш иқтисодий самарадорликни сезиларли даражада ошириши шубҳасиз.

Ҳозирда Сун-Вайс ушбу лойиҳани кенгайтириш ва халқаро бозорга олиб чиқиш устида ишламоқда. Агар ушбу технология глобал миқёсда оммалашса, дунё бўйлаб минглаб километр темир йўллар яшил энергия манбаига айланади.

Қуёш ПанеллариСун-ВайсТемир ЙўлТехнологияЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкинGoogle оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкинБугун, 16:24Европа Ойни ўзга давлатлар хариталари ёрдамида забт этмоқчиЕвропа Ойни ўзга давлатлар хариталари ёрдамида забт этмоқчиБугун, 15:24Yandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиYandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиБугун, 14:56Электромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширдиЭлектромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширдиБугун, 14:21Xiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатдиXiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатдиБугун, 13:50GMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этдиGMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди