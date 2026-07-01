Англия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлди
ЖЧ-2026 1/16 финалидан ўрин олган Англия ва Конго ДР ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс бошланиш арафасида.
Тошкент вақти билан соат 21:00да старт оладиган учрашув учун ҳар икки жамоанинг асосий таркиблари эълон қилинди.
Англия етакчилари майдонда
Англия терма жамоаси бошланғич таркибида Ҳарри Кейн, Жуд Беллингем, Деклан Райс ва Маркус Рэшфорд каби машҳур футболчилар ўрин олган.
Жамоа ҳужумда Рэшфорд, Мадуэке ва Кейн учлигига таянади.
Англиянинг асосий таркиби
Дарвозабон: Пикфорд.
Ҳимоячилар: Спенс, Геҳи, Конса, О'Райли.
Ярим ҳимоячилар: Райс, Андерсон, Беллингем.
Ҳужумчилар: Рэшфорд, Мадуэке, Кейн.
Конго ДР ҳам кучли таркибни танлади
Конго ДР таркибида Англия футболи мухлисларига яхши таниш бўлган Аарон Ван-Биссака ва Аксел Туанзебе ҳам майдонга тушади.
Ҳужумда эса асосий умидлар Йоан Виссага боғланган.
Конго ДРнинг асосий таркиби
Дарвозабон: Мпаси-Нзо.
Ҳимоячилар: Ван-Биссака, Туанзебе, Мбемба, Масуаку.
Ярим ҳимоячилар: Мукау, Мбуку, Мутуссами, Садики.
Ҳужумчилар: Сипенга, Висса.
Учрашув тафсилотлари
Маълумот
Тафсилот
Мусобақа
ЖЧ-2026
Босқич
1/16 финал
Учрашув
Англия — Конго ДР
Бошланиш вақти
21:00
Вақт минтақаси
Тошкент вақти
Англия учрашув фаворити сифатида баҳоланмоқда, аммо Конго ДРнинг жисмоний кураши ва тезкор қарши ҳужумлари рақибга жиддий муаммо туғдириши мумкин.
Сизнингча, қайси жамоа кейинги босқичга чиқади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…