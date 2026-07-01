Англия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлди

·0·Спорт
Англия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлди

ЖЧ-2026 1/16 финалидан ўрин олган Англия ва Конго ДР ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс бошланиш арафасида.

Тошкент вақти билан соат 21:00да старт оладиган учрашув учун ҳар икки жамоанинг асосий таркиблари эълон қилинди.

Англия етакчилари майдонда

Англия терма жамоаси бошланғич таркибида Ҳарри Кейн, Жуд Беллингем, Деклан Райс ва Маркус Рэшфорд каби машҳур футболчилар ўрин олган.

Жамоа ҳужумда Рэшфорд, Мадуэке ва Кейн учлигига таянади.

Англиянинг асосий таркиби

Дарвозабон: Пикфорд.

Ҳимоячилар: Спенс, Геҳи, Конса, О'Райли.

Ярим ҳимоячилар: Райс, Андерсон, Беллингем.

Ҳужумчилар: Рэшфорд, Мадуэке, Кейн.

Конго ДР ҳам кучли таркибни танлади

Конго ДР таркибида Англия футболи мухлисларига яхши таниш бўлган Аарон Ван-Биссака ва Аксел Туанзебе ҳам майдонга тушади.

Ҳужумда эса асосий умидлар Йоан Виссага боғланган.

Конго ДРнинг асосий таркиби

Дарвозабон: Мпаси-Нзо.

Ҳимоячилар: Ван-Биссака, Туанзебе, Мбемба, Масуаку.

Ярим ҳимоячилар: Мукау, Мбуку, Мутуссами, Садики.

Ҳужумчилар: Сипенга, Висса.

Учрашув тафсилотлари

Маълумот

Тафсилот

Мусобақа

ЖЧ-2026

Босқич

1/16 финал

Учрашув

Англия — Конго ДР

Бошланиш вақти

21:00

Вақт минтақаси

Тошкент вақти

Англия учрашув фаворити сифатида баҳоланмоқда, аммо Конго ДРнинг жисмоний кураши ва тезкор қарши ҳужумлари рақибга жиддий муаммо туғдириши мумкин.

Сизнингча, қайси жамоа кейинги босқичга чиқади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоан Лапорта тасдиқлади: Барселона Хулиан Альварес учун расмий таклиф юбордиЖоан Лапорта тасдиқлади: Барселона Хулиан Альварес учун расмий таклиф юбордиБугун, 19:54Арсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёрАрсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёрБугун, 18:57Челси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширдиЧелси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширдиБугун, 18:52Жорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиЖорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиБугун, 18:32Эрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиЭрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиБугун, 17:14Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Бугун, 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди