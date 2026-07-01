Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланади

·0·Техно
Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланади

Sony Интерактиве Энтертаинмент компанияси видеоўйинлар саноатида катта бурилиш ясайдиган стратегик қарорини эълон қилди. Компания расмий баёнотига кўра, PlayStation консоллари учун мўлжалланган янги ўйинларни жисмоний дискларда чиқариш бутунлай тўхтатилади. Бу қадам глобал ўйин бозорининг рақамли форматга тўлиқ ўтишини англатади ва соҳа мутахассислари буни жисмоний ташувчилар даврининг якуни сифатида баҳоламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Режага мувофиқ, 2028-йилнинг январ ойидан бошлаб PlayStation платформасига чиқадиган барча янги ўйинлар фақат рақамли форматда тарқатилади. Sony ушбу қарорни истеъмолчиларнинг хоҳиш-истаклари ва бозор конъюнктурасининг кескин ўзгаргани билан изоҳлади. Ҳозирги кунда ўйинчиларнинг аксарияти ўйинларни дўкондан сотиб олишдан кўра, уларни тўғридан-тўғри интернет орқали юклаб олишни афзал кўрмоқда.

Рақамли келажак сари қадам

Sony вакилларининг таъкидлашича, рақамли контентга бўлган талаб жисмоний дискларга бўлган қизиқишдан бир неча баробар ошиб кетган. Бу тенденция нафақат ривожланган давлатларда, балки Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Маҳаллий геймерлар орасида ҳам PlayStation Сторе орқали харидларни амалга ошириш ва обуна хизматларидан фойдаланиш оммалашиб бормоқда.

Белгиланган муддатдан кейин барча янги лойиҳалар фақат PlayStation Сторе рақамли дўкони ёки расмий ритейлерлар орқали тақдим этиладиган кодлар ёрдамида сотилади. Бу ўзгариш ўйинларни ишлаб чиқариш ва етказиб бериш харажатларини камайтириш билан бирга, фойдаланувчиларга янги контентни чиқиши биланоқ юклаб олиш имконини беради.

Муҳим жиҳати шундаки, ушбу янгилик 2027-йил якунига қадар чиқарилган ёки чиқарилиши режалаштирилган ўйинларга тааллуқли эмас. Эски ўйинларнинг дискдаги нусхалари дўконларда сотилиши давом этади ва уларни қўллаб-қувватлаш тўхтатилмайди. Sony фойдаланувчиларга ўйинларни қаердан сотиб олиш бўйича танлов имкониятини сақлаб қолишга вада бермоқда.

Инновациялар ва янги имкониятлар

Компания ресурсларни жисмоний нусхаларни ишлаб чиқариш ва логистикасидан кўра, контентга киришнинг инновацион усулларини ривожлантиришга йўналтирмоқчи. Бу эса булутли технологиялар ва юклаб олиш тезлигини ошириш каби йўналишларда янги қулайликлар яратилишига хизмат қилади. Sony мақсади — геймерлар учун "жаҳон даражасидаги ўйин тажрибасини" таъминлашдир.

Экспертларнинг фикрича, Sony компаниясининг бу қарори бошқа гигантлар, жумладан Microsoft ва Нинтендо учун ҳам ўрнак бўлиши мумкин. Келажакда консоллар диск юритувчи қурилмаларсиз (Дигитал Эдитион) ишлаб чиқарилиши стандарт ҳолатга айланади. Бу эса ўз навбатида қурилмаларнинг дизайни ва нархига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

SonyPlayStationВидеоўйинларТехнологияКонсол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 20:20OpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиOpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиБугун, 19:56Google янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этдиGoogle янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этдиБугун, 19:54Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайдиSony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайдиБугун, 19:30Венисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиВенисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиБугун, 19:27Elon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирдиElon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирдиБугун, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди