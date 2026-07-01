Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланади
Sony Интерактиве Энтертаинмент компанияси видеоўйинлар саноатида катта бурилиш ясайдиган стратегик қарорини эълон қилди. Компания расмий баёнотига кўра, PlayStation консоллари учун мўлжалланган янги ўйинларни жисмоний дискларда чиқариш бутунлай тўхтатилади. Бу қадам глобал ўйин бозорининг рақамли форматга тўлиқ ўтишини англатади ва соҳа мутахассислари буни жисмоний ташувчилар даврининг якуни сифатида баҳоламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Режага мувофиқ, 2028-йилнинг январ ойидан бошлаб PlayStation платформасига чиқадиган барча янги ўйинлар фақат рақамли форматда тарқатилади. Sony ушбу қарорни истеъмолчиларнинг хоҳиш-истаклари ва бозор конъюнктурасининг кескин ўзгаргани билан изоҳлади. Ҳозирги кунда ўйинчиларнинг аксарияти ўйинларни дўкондан сотиб олишдан кўра, уларни тўғридан-тўғри интернет орқали юклаб олишни афзал кўрмоқда.
Рақамли келажак сари қадамSony вакилларининг таъкидлашича, рақамли контентга бўлган талаб жисмоний дискларга бўлган қизиқишдан бир неча баробар ошиб кетган. Бу тенденция нафақат ривожланган давлатларда, балки Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Маҳаллий геймерлар орасида ҳам PlayStation Сторе орқали харидларни амалга ошириш ва обуна хизматларидан фойдаланиш оммалашиб бормоқда.
Белгиланган муддатдан кейин барча янги лойиҳалар фақат PlayStation Сторе рақамли дўкони ёки расмий ритейлерлар орқали тақдим этиладиган кодлар ёрдамида сотилади. Бу ўзгариш ўйинларни ишлаб чиқариш ва етказиб бериш харажатларини камайтириш билан бирга, фойдаланувчиларга янги контентни чиқиши биланоқ юклаб олиш имконини беради.
Муҳим жиҳати шундаки, ушбу янгилик 2027-йил якунига қадар чиқарилган ёки чиқарилиши режалаштирилган ўйинларга тааллуқли эмас. Эски ўйинларнинг дискдаги нусхалари дўконларда сотилиши давом этади ва уларни қўллаб-қувватлаш тўхтатилмайди. Sony фойдаланувчиларга ўйинларни қаердан сотиб олиш бўйича танлов имкониятини сақлаб қолишга вада бермоқда.
Инновациялар ва янги имкониятларКомпания ресурсларни жисмоний нусхаларни ишлаб чиқариш ва логистикасидан кўра, контентга киришнинг инновацион усулларини ривожлантиришга йўналтирмоқчи. Бу эса булутли технологиялар ва юклаб олиш тезлигини ошириш каби йўналишларда янги қулайликлар яратилишига хизмат қилади. Sony мақсади — геймерлар учун "жаҳон даражасидаги ўйин тажрибасини" таъминлашдир.
Экспертларнинг фикрича, Sony компаниясининг бу қарори бошқа гигантлар, жумладан Microsoft ва Нинтендо учун ҳам ўрнак бўлиши мумкин. Келажакда консоллар диск юритувчи қурилмаларсиз (Дигитал Эдитион) ишлаб чиқарилиши стандарт ҳолатга айланади. Бу эса ўз навбатида қурилмаларнинг дизайни ва нархига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…