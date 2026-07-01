Златан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтди
Швеция футболи афсонаси Златан Ибраҳимович Мексика миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги иштирокини юқори баҳолади.
Собиқ ҳужумчининг фикрича, мексикаликлар ҳозиргача турнирдаги барча иштирокчилар орасида энг мазмунли ва кучли футболни намойиш этди.
«Мексика энг яхши ўйинни кўрсатди»
Ибраҳимович Мексиканинг ҳужум ва ҳимоядаги ҳаракатларини алоҳида эътироф этди.
«Улар ҳам ҳужумда, ҳам ҳимояда юқори интенсивликда ўйнашмоқда. Мексика турнирда ҳозиргача энг яхши ўйинни кўрсатди», — деди у.
Златаннинг таъкидлашича, мексикалик футболчилар учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни ўз қўлига олган.
Ғалаба биринчи бўлимдаёқ таъминланди
Мексика футболчилари рақиб дарвозасига икки марта йўл топиб, ўйин назоратини тўлиқ қўлга киритди.
Ибраҳимовичнинг фикрича, жамоа иккинчи бўлимда суръатни бироз пасайтириб, ўзига керакли натижани сақлаб қолишни уддалаган.
«Биринчи дақиқалардан бошлаб ўйинда ким асосий эканини кўрсатишди, иккита гол уришди. Иккинчи бўлимда эса уларга бироз суръатни пасайтириш керак эди ва улар ғалаба қозонишди», — дея унинг сўзларини келтирди Fox Sports.
Мексика Эквадорни мусобақадан чиқарди
Мексика 1/16 финалда Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритди.
Жамоанинг турнирдаги кейинги рақиби Англия ва Конго ДР ўртасидаги учрашув ғолиби бўлади.
Маълумот
Тафсилот
Жамоа
Мексика
1/16 финалдаги рақиб
Эквадор
Натижа
Мексика ғалабаси
Кейинги рақиб
Англия ёки Конго ДР
Мексика чемпионликка даъвогарми?
Мексиканинг юқори интенсивликдаги ўйини ва турнир мезбони сифатидаги қўллаб-қувватлови жамоани хавфли рақибга айлантирмоқда.
Ибраҳимовичнинг юқори баҳоси эса мексикаликларнинг ЖЧ-2026да катта натижа қайд этиши мумкинлиги ҳақидаги фикрларни янада кучайтирди.
Сизнингча, Мексика жаҳон чемпионатида қайси босқичгача етиб боради? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…