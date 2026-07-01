Златан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтди

·0·Спорт
Златан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтди

Швеция футболи афсонаси Златан Ибраҳимович Мексика миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги иштирокини юқори баҳолади.

Собиқ ҳужумчининг фикрича, мексикаликлар ҳозиргача турнирдаги барча иштирокчилар орасида энг мазмунли ва кучли футболни намойиш этди.

«Мексика энг яхши ўйинни кўрсатди»

Ибраҳимович Мексиканинг ҳужум ва ҳимоядаги ҳаракатларини алоҳида эътироф этди.

«Улар ҳам ҳужумда, ҳам ҳимояда юқори интенсивликда ўйнашмоқда. Мексика турнирда ҳозиргача энг яхши ўйинни кўрсатди», — деди у.

Златаннинг таъкидлашича, мексикалик футболчилар учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни ўз қўлига олган.

Ғалаба биринчи бўлимдаёқ таъминланди

Мексика футболчилари рақиб дарвозасига икки марта йўл топиб, ўйин назоратини тўлиқ қўлга киритди.

Ибраҳимовичнинг фикрича, жамоа иккинчи бўлимда суръатни бироз пасайтириб, ўзига керакли натижани сақлаб қолишни уддалаган.

«Биринчи дақиқалардан бошлаб ўйинда ким асосий эканини кўрсатишди, иккита гол уришди. Иккинчи бўлимда эса уларга бироз суръатни пасайтириш керак эди ва улар ғалаба қозонишди», — дея унинг сўзларини келтирди Fox Sports.

Мексика Эквадорни мусобақадан чиқарди

Мексика 1/16 финалда Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритди.

Жамоанинг турнирдаги кейинги рақиби Англия ва Конго ДР ўртасидаги учрашув ғолиби бўлади.

Маълумот

Тафсилот

Жамоа

Мексика

1/16 финалдаги рақиб

Эквадор

Натижа

Мексика ғалабаси

Кейинги рақиб

Англия ёки Конго ДР

Мексика чемпионликка даъвогарми?

Мексиканинг юқори интенсивликдаги ўйини ва турнир мезбони сифатидаги қўллаб-қувватлови жамоани хавфли рақибга айлантирмоқда.

Ибраҳимовичнинг юқори баҳоси эса мексикаликларнинг ЖЧ-2026да катта натижа қайд этиши мумкинлиги ҳақидаги фикрларни янада кучайтирди.

Сизнингча, Мексика жаҳон чемпионатида қайси босқичгача етиб боради? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлдиАнглия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлдиБугун, 20:36Жоан Лапорта тасдиқлади: Барселона Хулиан Альварес учун расмий таклиф юбордиЖоан Лапорта тасдиқлади: Барселона Хулиан Альварес учун расмий таклиф юбордиБугун, 19:54Арсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёрАрсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёрБугун, 18:57Челси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширдиЧелси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширдиБугун, 18:52Жорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиЖорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиБугун, 18:32Эрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиЭрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиБугун, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди