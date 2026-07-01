Дунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлди

·0·Техно
Дунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлди

Ер сайёраси иқлим тизимидаги ўзгаришлар хавотирли тус олишда давом этмоқда. Коперникус Марине хизмати томонидан эълон қилинган сўнгги ҳисоботга кўра, 2026-йилнинг июн ойида Жаҳон океани юзасининг ўртача ҳарорати 21,0°К даражани ташкил этди. Бу кўрсаткич инструментал кузатувлар тарихидаги энг юқори натижа бўлиб, июн ойини океан ҳарорати бўйича мутлақ рекордчига айлантирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 2026-йилнинг дастлабки олти ойи ҳам инсоният тарихидаги энг иссиқ ярим йилликлар қаторидан жой олди. Сайёрамиз океан тизимининг катта қисмини аномал иссиқ шароитлар қамраб олган. Ушбу хулосалар сунъий йўлдош кузатувлари, рақамли моделлаштириш ва океан реанализини бирлаштирган ГЛО12 глобал мониторинг тизими маълумотларига асосланган.

Глобал иссиқлик тўлқинлари ва уларнинг кўлами

Жорий йилнинг январ-июн ойларида океан юзасининг ўртача ҳарорати 20,94°К ни ташкил этди. Бу кўрсаткич 2024-йилдаги рекорддан (21,04°К) бироз пастроқ бўлса-да, 2026-йилни тарихдаги иккинчи энг иссиқ ярим йиллик сифатида қайд этди. Мутахассисларни айниқса аномал иссиқликнинг давомийлиги ва кўлами ташвишга солмоқда: июн ойи охирига келиб, Жаҳон океани ҳудудининг қарийб 82 фоизи турли интенсивликдаги иссиқлик тўлқинлари остида қолди.

Океан иссиқлик тўлқинлари — бу сув ҳароратининг узоқ вақт давомида иқлимий меъёрдан юқори бўлиши ҳодисасидир. Бундай ҳолатлар ҳафталаб ёки ойлаб давом этиб, денгиз экотизимларига, сув айланишига ва глобал об-ҳаво режимига жиддий таъсир кўрсатади. Коперникус маълумотларига кўра, энг барқарор "қайноқ зоналар" Тинч океанининг тропик ва субтропик қисмларида, Шимолий Атлантика марказида, шунингдек, Чили, Калифорния ва Европа қирғоқларида кузатилган.

Минтақавий рекордлар ва Эл-Нино таъсири

Ўрта ер денгизи энг кўп қизиган ҳудудлардан бирига айланди. Бу ерда январ-июн ойларида ўртача ҳарорат 18,07°К га етди ва акваториянинг 98 фоизи иссиқлик тўлқинлари таъсирида бўлди. Шимолий Атлантикада ҳам вазият мураккаб бўлиб, айрим ҳудудларда кетма-кет тўрт ой давомида ҳарорат рекордлари янгиланди. Бу каби ўзгаришлар денгиз флораси ва фаунаси учун ҳалокатли бўлиши мумкин.

Тинч океанининг тропик қисмида июн ойи ҳарорати 27,26°К га етиб, минтақа тарихидаги энг юқори кўрсаткични қайд этди. Олимлар ушбу динамикани Эл-Нино иқлимий ҳодисаси билан боғлашмоқда. Эл-Нино Тинч океанида иссиқликнинг қайта тақсимланишига ва бутун дунё бўйлаб об-ҳаво шароитларининг ўзгаришига сабаб бўлади, бу эса ўз навбатида экстремал табиий ҳодисалар эҳтимолини оширади.

Океанлар иқлим тизимидаги ортиқча иссиқликнинг асосий қисмини ўзига ютади, шунинг учун уларнинг ҳолати сайёрамиз келажаги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Коперникус Марине ҳисоботи шуни кўрсатадики, океанларнинг узоқ муддатли иссиқлик зўриқишида қолиши нафақат денгиз ҳаётига, балки қуруқликдаги об-ҳаво кескинлигига ҳам тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Бу эса глобал иқлим мониторинги ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш чораларини кучайтиришни талаб этади.

ОкеанИқлим ЎзгаришиРекорд ҲароратЭкологияКоперникус
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этдиАвтоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этдиБугун, 21:50Микромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилиндиМикромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилиндиБугун, 21:30Ўзга сайёраликлар билан алоқа: Олимлар биринчи контакт учун янги йўриқномани тасдиқладиЎзга сайёраликлар билан алоқа: Олимлар биринчи контакт учун янги йўриқномани тасдиқладиБугун, 21:21Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланадиSony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланадиБугун, 20:53АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 20:20OpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиOpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди