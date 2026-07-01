Дунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлди
Ер сайёраси иқлим тизимидаги ўзгаришлар хавотирли тус олишда давом этмоқда. Коперникус Марине хизмати томонидан эълон қилинган сўнгги ҳисоботга кўра, 2026-йилнинг июн ойида Жаҳон океани юзасининг ўртача ҳарорати 21,0°К даражани ташкил этди. Бу кўрсаткич инструментал кузатувлар тарихидаги энг юқори натижа бўлиб, июн ойини океан ҳарорати бўйича мутлақ рекордчига айлантирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 2026-йилнинг дастлабки олти ойи ҳам инсоният тарихидаги энг иссиқ ярим йилликлар қаторидан жой олди. Сайёрамиз океан тизимининг катта қисмини аномал иссиқ шароитлар қамраб олган. Ушбу хулосалар сунъий йўлдош кузатувлари, рақамли моделлаштириш ва океан реанализини бирлаштирган ГЛО12 глобал мониторинг тизими маълумотларига асосланган.
Глобал иссиқлик тўлқинлари ва уларнинг кўламиЖорий йилнинг январ-июн ойларида океан юзасининг ўртача ҳарорати 20,94°К ни ташкил этди. Бу кўрсаткич 2024-йилдаги рекорддан (21,04°К) бироз пастроқ бўлса-да, 2026-йилни тарихдаги иккинчи энг иссиқ ярим йиллик сифатида қайд этди. Мутахассисларни айниқса аномал иссиқликнинг давомийлиги ва кўлами ташвишга солмоқда: июн ойи охирига келиб, Жаҳон океани ҳудудининг қарийб 82 фоизи турли интенсивликдаги иссиқлик тўлқинлари остида қолди.
Океан иссиқлик тўлқинлари — бу сув ҳароратининг узоқ вақт давомида иқлимий меъёрдан юқори бўлиши ҳодисасидир. Бундай ҳолатлар ҳафталаб ёки ойлаб давом этиб, денгиз экотизимларига, сув айланишига ва глобал об-ҳаво режимига жиддий таъсир кўрсатади. Коперникус маълумотларига кўра, энг барқарор "қайноқ зоналар" Тинч океанининг тропик ва субтропик қисмларида, Шимолий Атлантика марказида, шунингдек, Чили, Калифорния ва Европа қирғоқларида кузатилган.
Минтақавий рекордлар ва Эл-Нино таъсириЎрта ер денгизи энг кўп қизиган ҳудудлардан бирига айланди. Бу ерда январ-июн ойларида ўртача ҳарорат 18,07°К га етди ва акваториянинг 98 фоизи иссиқлик тўлқинлари таъсирида бўлди. Шимолий Атлантикада ҳам вазият мураккаб бўлиб, айрим ҳудудларда кетма-кет тўрт ой давомида ҳарорат рекордлари янгиланди. Бу каби ўзгаришлар денгиз флораси ва фаунаси учун ҳалокатли бўлиши мумкин.
Тинч океанининг тропик қисмида июн ойи ҳарорати 27,26°К га етиб, минтақа тарихидаги энг юқори кўрсаткични қайд этди. Олимлар ушбу динамикани Эл-Нино иқлимий ҳодисаси билан боғлашмоқда. Эл-Нино Тинч океанида иссиқликнинг қайта тақсимланишига ва бутун дунё бўйлаб об-ҳаво шароитларининг ўзгаришига сабаб бўлади, бу эса ўз навбатида экстремал табиий ҳодисалар эҳтимолини оширади.
Океанлар иқлим тизимидаги ортиқча иссиқликнинг асосий қисмини ўзига ютади, шунинг учун уларнинг ҳолати сайёрамиз келажаги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Коперникус Марине ҳисоботи шуни кўрсатадики, океанларнинг узоқ муддатли иссиқлик зўриқишида қолиши нафақат денгиз ҳаётига, балки қуруқликдаги об-ҳаво кескинлигига ҳам тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Бу эса глобал иқлим мониторинги ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш чораларини кучайтиришни талаб этади.
…