Сирский Россиянинг эҳтимолий янги йўналишини айтди...
Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Олександр Сирский Россиянинг урушдаги кейинги эҳтимолий қадами ҳақида ўз баҳосини билдирди.
Унинг фикрича, Киевга Беларус орқали ҳужум қилишдан кўра, Россиянинг Брянск области томонидан Украина шимолига — Черниҳив йўналишига ҳаракат бошлаши реалроқ вариант ҳисобланади.
Беларус чегарасида қўшин тўпланиши кузатилмаяпти
Сирский «1+1» телеканалига берган интервьюсида Беларуснинг Украина билан чегарасида ҳарбий инфратузилма ривожлантирилаётгани ҳақидаги саволга жавоб берди.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирча ушбу йўналишда Россия қўшинларининг катта миқдорда тўпланиши кузатилмаяпти.
Бироқ Украина томонидаги маълумотларга кўра, Москва турли ҳужум сценарийларини, жумладан, Беларус ҳудудидан фойдаланиш имкониятини ҳам ўрганмоқда.
«Биз биламизки, Путин Россия бош штабига ҳужум операциясининг турли вариантларини, жумладан, Беларус ҳудудидан Киевга ҳужум қилиш имкониятларини кўриб чиқиш вазифасини қўйган», — деди Сирский.
Беларус орқали Киевга ҳужум реалми?
Украина қўмондони бу сценарийни ҳозирча реал деб ҳисобламаслигини айтди.
«Беларус раҳбарияти ўз ҳудудини агрессорга ҳужум амалиёти учун плацдарм сифатида тақдим этишга рози бўлади, деб ўйламайман», — деди у.
Сирский «сўнгги воқеалар» деганда нимани назарда тутганига аниқлик киритмаган. Матнда қайд этилишича, бу Украина томонидан босиб олинган ҳудудлар ва Россия ичкарисига йўналтирилган интенсив дрон зарбалари билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Энг эҳтимолий йўналиш — Черниҳив
Сирский Россиянинг Брянск области томонидан Украина шимолига ҳужум қилиш вариантини жиддийроқ деб баҳолади.
«Нисбатан эҳтимолий вариант — мамлакат шимолига Россиянинг Брянск области ҳудудидан ҳужум қилиниши. Бу реал вариант ва биз бунга тайёргарлик кўряпмиз», — деди у.
Журналист Киевга ҳужум бўлиши мумкинлигини сўраганида, Сирский:
«Йўқ, Киевга эмас, Черниҳив областига», — деб жавоб берди.
Ҳужумнинг мақсади нима бўлиши мумкин?
Украина бош қўмондонининг фикрича, эҳтимолий операциядан кўзланган асосий мақсадлар қуйидагилар бўлиши мумкин:
Украина чегарасидаги айрим ҳудудларни эгаллаш;
шимолда янги фронт чизиғини очиш;
Украина қўмондонлигини кучларнинг бир қисмини Донбассдан олиб чиқишга мажбурлаш;
Украина мудофаа ресурсларини бир нечта йўналишга бўлиб юбориш.
Шу билан бирга, Сирский Черниҳив йўналишида кенг кўламли ҳужум ўтказиш осон эмаслигини таъкидлади.
Ҳудуд оғир техника учун мураккаб
Украина шимолида ботқоқликлар ва ўрмонзорлар кўп. Йўллар тармоғи эса чекланган.
Сирскийнинг айтишича, бу ҳудудда:
оғир зирҳли техника ҳаракати қийин;
катта юкни кўтара оладиган кўприклар кам;
кенг кўламли ҳужум суръатини сақлаш мушкул;
ўрмонзорлар кичик гуруҳларнинг рейдлари учун қулай.
Шу сабаб катта қўшин билан тезкор олдинга силжиш қийин бўлиши мумкин, аммо кичик диверсия ва разведка гуруҳлари фаоллашиши эҳтимоли бор.
Минскка босим ўтказилаётгани айтилган
The Wall Street Journal аввалроқ Москва янги ҳужум имкониятларини кенгайтириш мақсадида Беларус раҳбариятига босим ўтказаётгани ҳақида ёзган эди.
Шунингдек, май ойида Франция президенти Эммануэл Макрон Александр Лукашенко билан телефон орқали мулоқот қилиб, Беларусни урушга қўшилмасликка чақиргани қайд этилган.
Лукашенко эса июнь ойи давомида Беларуснинг урушга тортилишига йўл қўймаслик кераклигини бир неча бор таъкидлаган.
Чегара ретрансляторлари масаласи
Матнда қайд этилишича, Лукашенко Володимир Зеленскийнинг Россия зарбаларини йўналтиришда фойдаланилган чегара ретрансляторларини ўчириш ҳақидаги талабини бажарган.
Сирский эса ушбу қурилмалар ҳали тўлиқ демонтаж қилинмаганини билдирди.
Унинг сўзларига кўра, ретрансляторлардан бири 29 июнь куни яна ишга туширилган.
«Ўйлайманки, улар энди уларни ёқмайди. Улар бундай қилиш керак эмаслигини тушунишади», — деди Сирский.
Россия фаоллиги камайган, аммо вазият оғир
Фронтдаги умумий вазиятни баҳолар экан, Сирский Россия қўшинларининг фаоллиги сўнгги пайтларда камайганини айтди.
«Икки баравар демайман, лекин учдан бир қисмга камайгани аниқ», — деди у.
Шунингдек, Россия фаол ҳужум қилишга уринаётган йўналишлар сони ҳам қисқарган.
Кўрсаткич
Илгари
Ҳозир
Фаол ҳужум йўналишлари
13 та
7 та
Россия фаоллиги
Юқори
Тахминан учдан бир қисмга камайган
Шунга қарамай, Украина бош қўмондони фронтдаги вазият ҳамон мураккаблигича қолаётганини таъкидлади.
Сирскийнинг баёнотига кўра, Украина қўмондонлиги шимолий йўналишдаги эҳтимолий хавфни жиддий қабул қилмоқда ва унга қарши тайёргарлик кўряпти.
…