Сирский Россиянинг эҳтимолий янги йўналишини айтди...

·33·Дунё
Сирский Россиянинг эҳтимолий янги йўналишини айтди...

Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Олександр Сирский Россиянинг урушдаги кейинги эҳтимолий қадами ҳақида ўз баҳосини билдирди.

Унинг фикрича, Киевга Беларус орқали ҳужум қилишдан кўра, Россиянинг Брянск области томонидан Украина шимолига — Черниҳив йўналишига ҳаракат бошлаши реалроқ вариант ҳисобланади.

Беларус чегарасида қўшин тўпланиши кузатилмаяпти

Сирский «1+1» телеканалига берган интервьюсида Беларуснинг Украина билан чегарасида ҳарбий инфратузилма ривожлантирилаётгани ҳақидаги саволга жавоб берди.

Унинг сўзларига кўра, ҳозирча ушбу йўналишда Россия қўшинларининг катта миқдорда тўпланиши кузатилмаяпти.

Бироқ Украина томонидаги маълумотларга кўра, Москва турли ҳужум сценарийларини, жумладан, Беларус ҳудудидан фойдаланиш имкониятини ҳам ўрганмоқда.

«Биз биламизки, Путин Россия бош штабига ҳужум операциясининг турли вариантларини, жумладан, Беларус ҳудудидан Киевга ҳужум қилиш имкониятларини кўриб чиқиш вазифасини қўйган», — деди Сирский.

Беларус орқали Киевга ҳужум реалми?

Украина қўмондони бу сценарийни ҳозирча реал деб ҳисобламаслигини айтди.

«Беларус раҳбарияти ўз ҳудудини агрессорга ҳужум амалиёти учун плацдарм сифатида тақдим этишга рози бўлади, деб ўйламайман», — деди у.

Сирский «сўнгги воқеалар» деганда нимани назарда тутганига аниқлик киритмаган. Матнда қайд этилишича, бу Украина томонидан босиб олинган ҳудудлар ва Россия ичкарисига йўналтирилган интенсив дрон зарбалари билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Энг эҳтимолий йўналиш — Черниҳив

Сирский Россиянинг Брянск области томонидан Украина шимолига ҳужум қилиш вариантини жиддийроқ деб баҳолади.

«Нисбатан эҳтимолий вариант — мамлакат шимолига Россиянинг Брянск области ҳудудидан ҳужум қилиниши. Бу реал вариант ва биз бунга тайёргарлик кўряпмиз», — деди у.

Журналист Киевга ҳужум бўлиши мумкинлигини сўраганида, Сирский:

«Йўқ, Киевга эмас, Черниҳив областига», — деб жавоб берди.

Ҳужумнинг мақсади нима бўлиши мумкин?

Украина бош қўмондонининг фикрича, эҳтимолий операциядан кўзланган асосий мақсадлар қуйидагилар бўлиши мумкин:

  • Украина чегарасидаги айрим ҳудудларни эгаллаш;

  • шимолда янги фронт чизиғини очиш;

  • Украина қўмондонлигини кучларнинг бир қисмини Донбассдан олиб чиқишга мажбурлаш;

  • Украина мудофаа ресурсларини бир нечта йўналишга бўлиб юбориш.

Шу билан бирга, Сирский Черниҳив йўналишида кенг кўламли ҳужум ўтказиш осон эмаслигини таъкидлади.

Ҳудуд оғир техника учун мураккаб

Украина шимолида ботқоқликлар ва ўрмонзорлар кўп. Йўллар тармоғи эса чекланган.

Сирскийнинг айтишича, бу ҳудудда:

  • оғир зирҳли техника ҳаракати қийин;

  • катта юкни кўтара оладиган кўприклар кам;

  • кенг кўламли ҳужум суръатини сақлаш мушкул;

  • ўрмонзорлар кичик гуруҳларнинг рейдлари учун қулай.

Шу сабаб катта қўшин билан тезкор олдинга силжиш қийин бўлиши мумкин, аммо кичик диверсия ва разведка гуруҳлари фаоллашиши эҳтимоли бор.

Минскка босим ўтказилаётгани айтилган

The Wall Street Journal аввалроқ Москва янги ҳужум имкониятларини кенгайтириш мақсадида Беларус раҳбариятига босим ўтказаётгани ҳақида ёзган эди.

Шунингдек, май ойида Франция президенти Эммануэл Макрон Александр Лукашенко билан телефон орқали мулоқот қилиб, Беларусни урушга қўшилмасликка чақиргани қайд этилган.

Лукашенко эса июнь ойи давомида Беларуснинг урушга тортилишига йўл қўймаслик кераклигини бир неча бор таъкидлаган.

Чегара ретрансляторлари масаласи

Матнда қайд этилишича, Лукашенко Володимир Зеленскийнинг Россия зарбаларини йўналтиришда фойдаланилган чегара ретрансляторларини ўчириш ҳақидаги талабини бажарган.

Сирский эса ушбу қурилмалар ҳали тўлиқ демонтаж қилинмаганини билдирди.

Унинг сўзларига кўра, ретрансляторлардан бири 29 июнь куни яна ишга туширилган.

«Ўйлайманки, улар энди уларни ёқмайди. Улар бундай қилиш керак эмаслигини тушунишади», — деди Сирский.

Россия фаоллиги камайган, аммо вазият оғир

Фронтдаги умумий вазиятни баҳолар экан, Сирский Россия қўшинларининг фаоллиги сўнгги пайтларда камайганини айтди.

«Икки баравар демайман, лекин учдан бир қисмга камайгани аниқ», — деди у.

Шунингдек, Россия фаол ҳужум қилишга уринаётган йўналишлар сони ҳам қисқарган.

Кўрсаткич

Илгари

Ҳозир

Фаол ҳужум йўналишлари

13 та

7 та

Россия фаоллиги

Юқори

Тахминан учдан бир қисмга камайган

Шунга қарамай, Украина бош қўмондони фронтдаги вазият ҳамон мураккаблигича қолаётганини таъкидлади.

Сирскийнинг баёнотига кўра, Украина қўмондонлиги шимолий йўналишдаги эҳтимолий хавфни жиддий қабул қилмоқда ва унга қарши тайёргарлик кўряпти.

Александр СирскийУкраинаРоссияКиевБеларусь
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тбилисида муҳим музокаралар: қайси соҳалар устувор?Тбилисида муҳим музокаралар: қайси соҳалар устувор?Бугун, 19:11Трампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилиндиБугун, 10:17Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин Бугун, 10:14Бугун осмонда ноёб “Қулупнай Ой” ҳодисаси кузатиладиБугун осмонда ноёб “Қулупнай Ой” ҳодисаси кузатиладиБугун, 03:38Қозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаҚозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаБугун, 00:42Украина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиУкраина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиКеча, 23:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди