Автоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этди

·0·Техно
Автоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этди

Дунё технология бозорида автоном транспорт воситаларига бўлган қизиқиш 2016-йилдаги шов-шувли даврларни ёдга солмоқда. Соҳанинг тажрибали мутахассислари ва йирик инвесторлар яна диққат марказида бўлиб, бу сафар асосий эътибор юк ташиш логистикасини тўлиқ автоматлаштиришга қаратилмоқда. Хусусан, Ҳумбле Роботикс стартапи юк ташиш саноатида инқилоб қилишни мақсад қилган ўзининг янги лойиҳасини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания асосчиси ва бош директори Эял Коҳен TechCrunch нашрига берган интервюсида, автоном технологиялар соҳасида янги юксалиш бошланганини таъкидлади. Ҳумбле Роботикс апрель ойида ўзининг махфий режимдаги фаолиятини якунлаб, жамоатчиликка 24 миллион доллар миқдоридаги инвестиция жалб қилганини ва тўлиқ автоном, ҳайдовчи кабинасиз электр юк ташувчи транспорт воситасини ишлаб чиқаётганини маълум қилди.

Эял Коҳен ушбу соҳада улкан тажрибага эга шахс ҳисобланади. У ўз вақтида Uber томонидан сотиб олинган Отто лойиҳасида ишлаган, кейинчалик эса Антонй Левандовски билан бирга Пронто компаниясида фаолият юритган. Унинг таъкидлашича, ҳозирги кунда капитал оқими ва истеъдодли муҳандислар учун кураш худди бир неча йил олдинги каби қизғин тус олмоқда, бироқ эндиликда технологиялар анча пишиб етилган.

Кабинасиз юк машиналари ва логистика келажаги

Ҳумбле Роботикс лойиҳасининг ўзига хослиги шундаки, уларнинг электр юк машиналари анъанавий ҳайдовчи ўриндиғи ёки бошқарув кабинасига эга эмас. Бу ёндашув транспорт воситасининг оғирлигини камайтириш, аэродинамикани яхшилаш ва юк ҳажмини ошириш имконини беради. Ўзбекистон каби транзит салоҳияти юқори бўлган мамлакатлар учун бундай технологиялар келажакда йўл хавфсизлигини ошириш ва транспорт харажатларини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилиши мумкин.

Мутахассисларнинг фикрича, автоном юк машиналари узоқ масофаларга юк ташишда инсон омили билан боғлиқ чарчоқ ва хатоларни бартараф этади. Эял Коҳеннинг сўзларига кўра, сўнгги 15 йил ичида электрлаштириш, қуёш энергияси ва робототехника соҳаларида тўпланган тажриба энди ягона экотизимга бирлашмоқда. Бу эса автоном транспорт воситаларини шунчаки лаборатория лойиҳасидан реал бизнес ечимига айлантирмоқда.

Ҳозирда Ҳумбле Роботикс каби компаниялар нафақат дастурий таъминот, балки аппарат қисмини ҳам нолдан лойиҳалаштирмоқда. Бу эса Tesla ёки Ваймо каби гигантлар билан рақобатда ўзига хос устунлик бериши кутилмоқда. Инвесторларнинг ушбу соҳага яна катта маблағ тикаётгани, автоном юк ташиш бозори яқин йилларда энг тез ривожланадиган сегментлардан бири бўлишидан далолат беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, автоном транспорт воситалари атрофидаги янги тўлқин аввалгиларидан кўра кўпроқ амалий натижаларга йўналтирилган. Ҳумбле Роботикс мисолида биз технология ва иқтисодий самарадорликнинг уйғунлашувини кўришимиз мумкин, бу эса глобал логистика занжирини тубдан ўзгартириб юбориш қудратига эга.

Ҳумбле РоботиксАвтоном ТранспортРобототехникаЛогистикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлдиДунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлдиБугун, 21:56Микромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилиндиМикромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилиндиБугун, 21:30Ўзга сайёраликлар билан алоқа: Олимлар биринчи контакт учун янги йўриқномани тасдиқладиЎзга сайёраликлар билан алоқа: Олимлар биринчи контакт учун янги йўриқномани тасдиқладиБугун, 21:21Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланадиSony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланадиБугун, 20:53АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 20:20OpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиOpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди