Автоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этди
Дунё технология бозорида автоном транспорт воситаларига бўлган қизиқиш 2016-йилдаги шов-шувли даврларни ёдга солмоқда. Соҳанинг тажрибали мутахассислари ва йирик инвесторлар яна диққат марказида бўлиб, бу сафар асосий эътибор юк ташиш логистикасини тўлиқ автоматлаштиришга қаратилмоқда. Хусусан, Ҳумбле Роботикс стартапи юк ташиш саноатида инқилоб қилишни мақсад қилган ўзининг янги лойиҳасини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания асосчиси ва бош директори Эял Коҳен TechCrunch нашрига берган интервюсида, автоном технологиялар соҳасида янги юксалиш бошланганини таъкидлади. Ҳумбле Роботикс апрель ойида ўзининг махфий режимдаги фаолиятини якунлаб, жамоатчиликка 24 миллион доллар миқдоридаги инвестиция жалб қилганини ва тўлиқ автоном, ҳайдовчи кабинасиз электр юк ташувчи транспорт воситасини ишлаб чиқаётганини маълум қилди.
Эял Коҳен ушбу соҳада улкан тажрибага эга шахс ҳисобланади. У ўз вақтида Uber томонидан сотиб олинган Отто лойиҳасида ишлаган, кейинчалик эса Антонй Левандовски билан бирга Пронто компаниясида фаолият юритган. Унинг таъкидлашича, ҳозирги кунда капитал оқими ва истеъдодли муҳандислар учун кураш худди бир неча йил олдинги каби қизғин тус олмоқда, бироқ эндиликда технологиялар анча пишиб етилган.
Кабинасиз юк машиналари ва логистика келажагиҲумбле Роботикс лойиҳасининг ўзига хослиги шундаки, уларнинг электр юк машиналари анъанавий ҳайдовчи ўриндиғи ёки бошқарув кабинасига эга эмас. Бу ёндашув транспорт воситасининг оғирлигини камайтириш, аэродинамикани яхшилаш ва юк ҳажмини ошириш имконини беради. Ўзбекистон каби транзит салоҳияти юқори бўлган мамлакатлар учун бундай технологиялар келажакда йўл хавфсизлигини ошириш ва транспорт харажатларини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилиши мумкин.
Мутахассисларнинг фикрича, автоном юк машиналари узоқ масофаларга юк ташишда инсон омили билан боғлиқ чарчоқ ва хатоларни бартараф этади. Эял Коҳеннинг сўзларига кўра, сўнгги 15 йил ичида электрлаштириш, қуёш энергияси ва робототехника соҳаларида тўпланган тажриба энди ягона экотизимга бирлашмоқда. Бу эса автоном транспорт воситаларини шунчаки лаборатория лойиҳасидан реал бизнес ечимига айлантирмоқда.
Ҳозирда Ҳумбле Роботикс каби компаниялар нафақат дастурий таъминот, балки аппарат қисмини ҳам нолдан лойиҳалаштирмоқда. Бу эса Tesla ёки Ваймо каби гигантлар билан рақобатда ўзига хос устунлик бериши кутилмоқда. Инвесторларнинг ушбу соҳага яна катта маблағ тикаётгани, автоном юк ташиш бозори яқин йилларда энг тез ривожланадиган сегментлардан бири бўлишидан далолат беради.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, автоном транспорт воситалари атрофидаги янги тўлқин аввалгиларидан кўра кўпроқ амалий натижаларга йўналтирилган. Ҳумбле Роботикс мисолида биз технология ва иқтисодий самарадорликнинг уйғунлашувини кўришимиз мумкин, бу эса глобал логистика занжирини тубдан ўзгартириб юбориш қудратига эга.
…