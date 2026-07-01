Микромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилинди

·18·Техно
Микромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилинди

Электр скутерлар ва велосипедлар ижараси бўйича дунёдаги етакчи компаниялардан бири бўлган Лиме узоқ кутилган IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнини якунлади. Тўққиз йиллик фаолиятидан сўнг, компания Nasdaq биржасида ўз акцияларини сотувга чиқариб, инвесторлардан 167 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу қадам нафақат компания, балки бутун микромобиллик бозори учун муҳим бурилиш нуқтаси ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, Uber томонидан қўллаб-қувватланадиган Лиме компанияси ҳар бири 25 доллардан бўлган 6,68 миллион дона акциясини сотди. Бу нарх аввалдан белгиланган 24-26 долларлик диапазоннинг ўртача кўрсаткичи бўлиб, инвесторларнинг компанияга бўлган ишончи барқарор эканини кўрсатади. Чоршанба кунидан бошлаб акциялар "ЛИМE" тикери остида савдога чиқарилиши кутилмоқда.

Лиме бир неча йиллардан бери очиқ бозорга чиқишни режалаштириб келаётган эди. 2021-йилда 523 миллион долларлик инвестиция жалб қилинганидан сўнг, компания бош директори Уэйн Тинг 2022-йилда IPO ўтказиш нияти борлигини маълум қилган. Бироқ, бозор конъюнктураси ва иқтисодий ўзгаришлар сабабли бу жараён бир неча бор ортга сурилди. Ҳозирги IPO натижасида компаниянинг умумий қиймати қарийб 1,66 миллиард долларга баҳоланмоқда.

Молиявий мажбуриятлар ва бозор босими

Мазкур сармоялар Лиме учун айни муддао бўлди, чунки компания жиддий молиявий босим остида қолган. Май ойида тақдим этилган ҳисоботларда компания ўз фаолиятини давом эттира олиши борасида шубҳалар борлигини тан олган эди. Ҳозирда Лиме қарийб 1 миллиард долларлик қарздорликка эга бўлиб, унинг ярмидан кўпроғи айнан жорий йил якунига қадар тўланиши лозим. IPOдан тушган маблағлар айнан шу мажбуриятларни ёпишга йўналтирилади.

Микромобиллик соҳаси сўнгги йилларда жуда шафқатсиз рақобат ва молиявий қийинчиликларга бой бўлди. Масалан, Лименинг асосий рақобатчиларидан бири бўлган Бирд компанияси биржага чиққанидан сўнг банкротлик ҳақида ариза беришга мажбур бўлди. Бошқа компаниялар эса ё бирлашишга (Тиер ва Дотт каби), ё бозорни бутунлай тарк этишга мажбур бўлишди. Бундай шароитда Лименинг тириб қолиши ва ўсишда давом этиши соҳа экспертлари томонидан юқори баҳоланмоқда.

Компаниянинг молиявий кўрсаткичлари сўнгги йилларда ижобий томонга ўзгарганини кўриш мумкин. Лиме 2023-йилда 521 миллион доллар, 2024-йилда 686,6 миллион доллар, ўтган йили эса 886,7 миллион доллар даромад кўрган. Зарарлар миқдори ҳам сезиларли даражада камайган: 2023-йилдаги 122,3 миллион долларлик зарар 2024-йилда 33,9 миллион долларгача қисқарган, гарчи 2025-йилда бу кўрсаткич яна 59,3 миллион долларга бироз кўтарилган бўлса-да.

Глобал кенгайиш ва Uber билан ҳамкорлик

Лиме муваффақиятининг асосий омилларидан бири унинг глобал миқёсда кенгайишидир. Бугунги кунда компания дунёнинг 29 мамлакатидаги 230 та шаҳарда ўз хизматларини таклиф этмоқда. Бу Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам қизиқарли тажриба бўлиши мумкин, чунки пойтахт Тошкентда ҳам сўнгги йилларда скутерлар ижараси оммалашиб бормоқда.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Лиме фаолияти кўп жиҳатдан Uber платформасига боғлиқ. Uber компанияси Лиме акцияларининг 24 фоизига эгалик қилади ва ўтган йили Лиме даромадларининг 14 фоизидан ортиғи айнан Uber иловаси орқали амалга оширилган буюртмалар ҳисобига шаклланган. Бу ҳамкорлик Лиме учун янги фойдаланувчиларни жалб қилишда энг муҳим канал бўлиб қолмоқда.

ЛимеIPOМикромобилликСкутерИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлдиДунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлдиБугун, 21:56Автоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этдиАвтоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этдиБугун, 21:50Ўзга сайёраликлар билан алоқа: Олимлар биринчи контакт учун янги йўриқномани тасдиқладиЎзга сайёраликлар билан алоқа: Олимлар биринчи контакт учун янги йўриқномани тасдиқладиБугун, 21:21Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланадиSony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланадиБугун, 20:53АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 20:20OpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиOpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди