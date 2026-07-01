Тоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёр

·0·Спорт
Тоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёр

Лондоннинг Тоттенхем клуби Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Сандро Тонали трансфери бўйича музокараларда катта қадам ташлади. Италиялик футболчи билан шахсий шартнома шартлари келишиб олингани ва трансфер суммаси бўйича келишувга яқинлашилаётгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Бу трансфер нафақат Тоттенхем, балки бутун Англия Премер-лигаси учун ёзги мавсумнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport нашрининг маълумотига кўра, Тоттенхем раҳбарияти Нюкасл томонидан қўйилган қатъий талабларни бажаришга қарор қилган. Дастлабки 80 миллион фунт стерлинглик таклиф рад этилганидан сўнг, Лондон клуби нархни 100 миллион фунтга яқинлаштиришга тайёрлигини билдирган. Агар келишув амалга ошса, Нюкасл 2023-йилда Милан клубидан 60 миллион фунтга сотиб олган футболчиси ортидан улкан фойда кўради.

Шахсий шартнома тафсилотлари ва Де Зерби омили

Сандро Тонали Тоттенхем билан олти йиллик шартнома борасида келишувга эришган. Унга кўра, италиялик ярим ҳимоячи ҳафтасига 275 000 фунт стерлинг маош олади. Бу кўрсаткич уни клубнинг энг кўп маош олувчи футболчиларидан бирига айлантиради. Шунингдек, битим доирасида футболчининг агентлик компанияси ГР Sportс трансфер суммасининг 10 фоизи миқдорида комиссия олиши кўзда тутилган.

Ушбу трансфернинг асосий ташаббускори Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ҳисобланади. Италиялик мутахассис ўз ҳамюртини жамоанинг янги мавсумдаги "двигатели" сифатида кўрмоқда. Де Зерби ва Тоналининг агенти Жузеппе Рисо ўртасидаги яқин муносабатлар музокараларнинг муваффақиятли кечишида муҳим рол ўйнади.

Манчестер Сити билан рақобат

Бироқ Тоттенхем учун бу йўл осон бўлмайди. Чроникле Ливе хабарига кўра, пойгага Манчестер Сити клуби ҳам қўшилган. Жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Мареска Тоналини Реал Мадридга ўтиб кетган Бернардо Силва ўрнига муносиб номзод деб ҳисобламоқда. Шунингдек, италиялик футболчи Родри учун ишончли ўринбосар ёки марказдаги шерик бўлиши мумкин.

Манчестер Сити молиявий жиҳатдан жуда қудратли бўлиб, улар Тоттенхемнинг ҳар қандай таклифини такрорлаш имкониятига эга. Шу ёзнинг ўзида Эллиот Андерсон учун 116 миллион фунт сарфлаган "шаҳарликлар" Сандро Тонали учун ҳам катта маблағдан воз кечишга тайёр. Футболчининг ўзи учун эса Чемпионлар лигасининг доимий иштирокчиси сафида тўп суриш истиқболи Лондон клуби таклифидан устунроқ келиши мумкин.

Ҳозирда ҳар икки клуб ҳам Нюкасл билан якуний музокараларни давом эттирмоқда. Сандро Тонали ўтган мавсумдаги дисквалификациядан сўнг майдонга қайтишга ва ўзининг энг яхши спорт формасини намойиш этишга чанқоқ. Унинг Англиянинг топ-клубларидан бирига ўтиши унинг карьерасида янги саҳифа очиши шубҳасиз.

ТоттенхемСандро ТоналиНюкаслМанчестер СитиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтдиЗлатан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтдиБугун, 20:48Англия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлдиАнглия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлдиБугун, 20:36Жоан Лапорта тасдиқлади: Барселона Хулиан Альварес учун расмий таклиф юбордиЖоан Лапорта тасдиқлади: Барселона Хулиан Альварес учун расмий таклиф юбордиБугун, 19:54Арсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёрАрсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёрБугун, 18:57Челси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширдиЧелси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширдиБугун, 18:52Жорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиЖорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиБугун, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди