Тоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёр
Лондоннинг Тоттенхем клуби Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Сандро Тонали трансфери бўйича музокараларда катта қадам ташлади. Италиялик футболчи билан шахсий шартнома шартлари келишиб олингани ва трансфер суммаси бўйича келишувга яқинлашилаётгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Бу трансфер нафақат Тоттенхем, балки бутун Англия Премер-лигаси учун ёзги мавсумнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport нашрининг маълумотига кўра, Тоттенхем раҳбарияти Нюкасл томонидан қўйилган қатъий талабларни бажаришга қарор қилган. Дастлабки 80 миллион фунт стерлинглик таклиф рад этилганидан сўнг, Лондон клуби нархни 100 миллион фунтга яқинлаштиришга тайёрлигини билдирган. Агар келишув амалга ошса, Нюкасл 2023-йилда Милан клубидан 60 миллион фунтга сотиб олган футболчиси ортидан улкан фойда кўради.
Шахсий шартнома тафсилотлари ва Де Зерби омилиСандро Тонали Тоттенхем билан олти йиллик шартнома борасида келишувга эришган. Унга кўра, италиялик ярим ҳимоячи ҳафтасига 275 000 фунт стерлинг маош олади. Бу кўрсаткич уни клубнинг энг кўп маош олувчи футболчиларидан бирига айлантиради. Шунингдек, битим доирасида футболчининг агентлик компанияси ГР Sportс трансфер суммасининг 10 фоизи миқдорида комиссия олиши кўзда тутилган.
Ушбу трансфернинг асосий ташаббускори Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ҳисобланади. Италиялик мутахассис ўз ҳамюртини жамоанинг янги мавсумдаги "двигатели" сифатида кўрмоқда. Де Зерби ва Тоналининг агенти Жузеппе Рисо ўртасидаги яқин муносабатлар музокараларнинг муваффақиятли кечишида муҳим рол ўйнади.
Манчестер Сити билан рақобатБироқ Тоттенхем учун бу йўл осон бўлмайди. Чроникле Ливе хабарига кўра, пойгага Манчестер Сити клуби ҳам қўшилган. Жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Мареска Тоналини Реал Мадридга ўтиб кетган Бернардо Силва ўрнига муносиб номзод деб ҳисобламоқда. Шунингдек, италиялик футболчи Родри учун ишончли ўринбосар ёки марказдаги шерик бўлиши мумкин.
Манчестер Сити молиявий жиҳатдан жуда қудратли бўлиб, улар Тоттенхемнинг ҳар қандай таклифини такрорлаш имкониятига эга. Шу ёзнинг ўзида Эллиот Андерсон учун 116 миллион фунт сарфлаган "шаҳарликлар" Сандро Тонали учун ҳам катта маблағдан воз кечишга тайёр. Футболчининг ўзи учун эса Чемпионлар лигасининг доимий иштирокчиси сафида тўп суриш истиқболи Лондон клуби таклифидан устунроқ келиши мумкин.
Ҳозирда ҳар икки клуб ҳам Нюкасл билан якуний музокараларни давом эттирмоқда. Сандро Тонали ўтган мавсумдаги дисквалификациядан сўнг майдонга қайтишга ва ўзининг энг яхши спорт формасини намойиш этишга чанқоқ. Унинг Англиянинг топ-клубларидан бирига ўтиши унинг карьерасида янги саҳифа очиши шубҳасиз.
…