Жонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирди
Футбол оламида шарҳловчиларнинг кутилмаган чиқишлари ва қизиқарли ҳикоялари мухлислар эътиборини тортиши одатий ҳолга айланган. Бироқ, Англия терма жамоаси ва Ливерпул клубининг собиқ юлдузи Даннй Мурпҳй BBC телеканалидаги жонли эфир вақтида ўзининг шахсий ҳаётига оид ғалати хотираси билан нафақат томошабинларни, балки ҳамкасбларини ҳам лол қолдирди. У жаҳон миқёсидаги учрашув давомида ўзининг йўқолган мушуги ҳақида сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воқеа Кот-дъИвуар ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашувнинг иккинчи бўлимида юз берди. Ўйиннинг 72-дақиқасида норвегиялик иқтидорли футболчи Оскар Бобб захирадан майдонга тушди. Асосий шарҳловчи Стеве Бовер футболчининг исмини айтиб, унинг ўйинга қўшилганини таъкидлаган лаҳзада, Мурпҳй кутилмаганда ўзининг "Боб" исмли мушугини эсга олди.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Мурпҳй ўйиннинг қизғин палласи бўлишига қарамай, 10 сониялик сукунатдан сўнг: "Менинг ҳам Боб исмли мушугим бўларди", деб қолди. Бу гапдан ҳайратга тушган Стеве Бовер ўйин зерикарли ўтмаётганини пичинг билан эслатиб ўтган бўлса-да, собиқ футболчи ўз ҳикоясини давом эттиришга қарор қилди.
Мушукнинг сирли ғойиб бўлишиМурпҳй ўз уй ҳайвонининг тақдири қандай якун топгани ҳақида тўхталиб, "У почта машинасининг орқа қисмига сакраб чиққан эди ва биз уни йўқотиб қўйдик. Жуда ғамгин воқеа", дея қўшимча қилди. Бу кутилмаган иқрор ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўплаб мухлислар Мурпҳйнинг ушбу чиқишини машҳур комик қаҳрамон Алан Партридге услубига ўхшатишди.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида бу ҳолатни "турнирнинг энг яхши шарҳи" деб атаганлар ҳам, шарҳловчининг ўйинга эътибор бермаётганидан норози бўлганлар ҳам топилди. Футбол Ramбле нашри бу лаҳзани "ҳақиқий иконик шарҳ" деб баҳолаган бўлса, баъзи мухлислар Мурпҳйнинг таҳлилчи сифатидаги маҳоратини шубҳа остига олишди.
Майдондаги воқеаларга қайтадиган бўлсак, ушбу ғалати суҳбатдан кўп ўтмай Кот-дъИвуар аъзоси Амад Диалло ҳисобни тенглаштирди. Бироқ, ўйин якунланишига тўрт дақиқа қолганида Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасига ғалаба келтирувчи голни киритди. Мурпҳйнинг "мушук саргузаштлари" эса ўйин натижасидан кўра кўпроқ муҳокама қилинадиган мавзуга айланди.
Ушбу ҳолат спорт журналистикасида шарҳловчиларнинг шахсий ҳиссиётлари ва кутилмаган хотиралари баъзан асосий воқеликдан ўзиб кетиши мумкинлигини яна бир бор исботлади. Даннй Мурпҳй эса ўзининг самимий, аммо ўринсиз туюлган ҳикояси билан футбол тарихидаги энг ғалати шарҳлар рўйхатидан жой олди.
…