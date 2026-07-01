Жонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирди

·0·Спорт
Жонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирди

Футбол оламида шарҳловчиларнинг кутилмаган чиқишлари ва қизиқарли ҳикоялари мухлислар эътиборини тортиши одатий ҳолга айланган. Бироқ, Англия терма жамоаси ва Ливерпул клубининг собиқ юлдузи Даннй Мурпҳй BBC телеканалидаги жонли эфир вақтида ўзининг шахсий ҳаётига оид ғалати хотираси билан нафақат томошабинларни, балки ҳамкасбларини ҳам лол қолдирди. У жаҳон миқёсидаги учрашув давомида ўзининг йўқолган мушуги ҳақида сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воқеа Кот-дъИвуар ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашувнинг иккинчи бўлимида юз берди. Ўйиннинг 72-дақиқасида норвегиялик иқтидорли футболчи Оскар Бобб захирадан майдонга тушди. Асосий шарҳловчи Стеве Бовер футболчининг исмини айтиб, унинг ўйинга қўшилганини таъкидлаган лаҳзада, Мурпҳй кутилмаганда ўзининг "Боб" исмли мушугини эсга олди.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Мурпҳй ўйиннинг қизғин палласи бўлишига қарамай, 10 сониялик сукунатдан сўнг: "Менинг ҳам Боб исмли мушугим бўларди", деб қолди. Бу гапдан ҳайратга тушган Стеве Бовер ўйин зерикарли ўтмаётганини пичинг билан эслатиб ўтган бўлса-да, собиқ футболчи ўз ҳикоясини давом эттиришга қарор қилди.

Мушукнинг сирли ғойиб бўлиши

Мурпҳй ўз уй ҳайвонининг тақдири қандай якун топгани ҳақида тўхталиб, "У почта машинасининг орқа қисмига сакраб чиққан эди ва биз уни йўқотиб қўйдик. Жуда ғамгин воқеа", дея қўшимча қилди. Бу кутилмаган иқрор ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўплаб мухлислар Мурпҳйнинг ушбу чиқишини машҳур комик қаҳрамон Алан Партридге услубига ўхшатишди.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида бу ҳолатни "турнирнинг энг яхши шарҳи" деб атаганлар ҳам, шарҳловчининг ўйинга эътибор бермаётганидан норози бўлганлар ҳам топилди. Футбол Ramбле нашри бу лаҳзани "ҳақиқий иконик шарҳ" деб баҳолаган бўлса, баъзи мухлислар Мурпҳйнинг таҳлилчи сифатидаги маҳоратини шубҳа остига олишди.

Майдондаги воқеаларга қайтадиган бўлсак, ушбу ғалати суҳбатдан кўп ўтмай Кот-дъИвуар аъзоси Амад Диалло ҳисобни тенглаштирди. Бироқ, ўйин якунланишига тўрт дақиқа қолганида Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасига ғалаба келтирувчи голни киритди. Мурпҳйнинг "мушук саргузаштлари" эса ўйин натижасидан кўра кўпроқ муҳокама қилинадиган мавзуга айланди.

Ушбу ҳолат спорт журналистикасида шарҳловчиларнинг шахсий ҳиссиётлари ва кутилмаган хотиралари баъзан асосий воқеликдан ўзиб кетиши мумкинлигини яна бир бор исботлади. Даннй Мурпҳй эса ўзининг самимий, аммо ўринсиз туюлган ҳикояси билан футбол тарихидаги энг ғалати шарҳлар рўйхатидан жой олди.

Даннй МурпҳйФутболBBCНорвегияЭрлинг Холанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиЛамине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиБугун, 21:38Марсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо бердиМарсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо бердиБугун, 21:30Гави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчисиГави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 20:54Тоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёрТоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёрБугун, 20:51Златан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтдиЗлатан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтдиБугун, 20:48Англия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлдиАнглия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлдиБугун, 20:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди