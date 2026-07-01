Ламине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юборди

·0·Спорт
Ламине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юборди

Испания футболининг ёш юлдузи Ламине Ямал Мадриднинг Реал Мадрид клубига трансфер қилинган терма жамоадоши Марк Кукурелла билан бўладиган бўлажак тўқнашувлар ҳақида кескин, аммо ҳазиломуз фикрларини билдирди. Барселона вингери ва янги мадридлик ҳимоячи ўртасидаги рақобат 2026-йилги Жаҳон чемпионати арафасида янги босқичга кўтарилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Марк Кукурелла яқинда Лондоннинг Челси клубидан 47,5 миллион фунт стерлинг эвазига Реал Мадрид сафига ўтди. Ушбу трансфердан сўнг, Испания терма жамоасида бир қанотда ҳаракат қиладиган икки футболчи эндиликда Испания чемпионатининг энг муросасиз баҳси — Эль Класикода ўзаро рақибга айланишади.

Жаҳон чемпионати доирасидаги Австрияга қарши нимчорак финал учрашувига тайёргарлик кўраётган Ламине Ямал Копе нашрига берган интервюсида Кукурелла билан ҳазиллашганини айтди. "Мен унга биринчи ўйинда асосий таркибда тушишини, лекин иккинчи баҳсда захирага михланишини айтдим. Чунки мен уни майдонда "еб қўяман"!", — дея таъкидлади 18 ёшли ҳужумчи.

Мадрид ва Барселона ўртасидаги эски адоватлар

Ламине Ямал учун Реал Мадрид вакиллари билан зиддиятга киришиш янгилик эмас. Ўтган мавсумда у тажрибали ҳимоячи Дани Карвахаль билан ҳам майдонда тўқнаш келган эди. Ўшанда Ямал ҳакамлик қарорлари борасида Мадрид клубини танқид қилган, Карвахаль эса унга жавобан кўп гапирмасликни маслаҳат берган эди.

Ёш иқтидор эгаси ўзининг очиқчасига айтган фикрларидан пушаймон эмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, бу футболнинг бир қисми ва у ҳозирда Реал Мадрид футболчиларидан ҳеч бири билан алоқа қилмаяпти. Ямалнинг бу каби баёнотлари бўлажак Эль Класико учрашувларига бўлган қизиқишни янада ошириши шубҳасиз.

Барселона таркибидаги ўзгаришлар

Роберт Левандовски жамоани тарк этганидан сўнг, Ламине Ямал клуб раҳбариятидан ҳужум чизиғини кучайтиришни кутмоқда. У ўзининг терма жамоадоши, Реал Соседад сафида порлаётган Микел Оярзабални Барселона таркибида кўришни исташини яширмади. Оярзабал ўтган мавсумда 18 та гол уриб, ўз жамоасига Испания кубогини ютишда ёрдам берган эди.

Шунингдек, Ямал Хулиан Альвареснинг ўйин услубига ҳам қизиқишини билдирди. Бироқ у трансфер масалалари клуб спорт директори Деконинг ваколатида эканини яхши тушунади. "Бу Деконинг иши ва у буни жуда яхши уддаламоқда. Биз жамоага ким келса ҳам уни қўллаб-қувватлаймиз", — дея қўшимча қилди футболчи.

Ҳозирда ҳар икки футболчи — Ямал ва Кукурелла бор эътиборини Испания терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятига қаратган. Аммо янги мавсум бошланиши билан улар майдоннинг бир қанотида муросасиз кураш олиб боришлари тайин.

Ламине ЯмалРеал МадридБарселонаМарк КукуреллаЭль Класико
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиЖонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиБугун, 21:35Марсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо бердиМарсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо бердиБугун, 21:30Гави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчисиГави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 20:54Тоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёрТоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёрБугун, 20:51Златан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтдиЗлатан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтдиБугун, 20:48Англия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлдиАнглия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлдиБугун, 20:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди