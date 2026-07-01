Ламине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юборди
Испания футболининг ёш юлдузи Ламине Ямал Мадриднинг Реал Мадрид клубига трансфер қилинган терма жамоадоши Марк Кукурелла билан бўладиган бўлажак тўқнашувлар ҳақида кескин, аммо ҳазиломуз фикрларини билдирди. Барселона вингери ва янги мадридлик ҳимоячи ўртасидаги рақобат 2026-йилги Жаҳон чемпионати арафасида янги босқичга кўтарилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Марк Кукурелла яқинда Лондоннинг Челси клубидан 47,5 миллион фунт стерлинг эвазига Реал Мадрид сафига ўтди. Ушбу трансфердан сўнг, Испания терма жамоасида бир қанотда ҳаракат қиладиган икки футболчи эндиликда Испания чемпионатининг энг муросасиз баҳси — Эль Класикода ўзаро рақибга айланишади.
Жаҳон чемпионати доирасидаги Австрияга қарши нимчорак финал учрашувига тайёргарлик кўраётган Ламине Ямал Копе нашрига берган интервюсида Кукурелла билан ҳазиллашганини айтди. "Мен унга биринчи ўйинда асосий таркибда тушишини, лекин иккинчи баҳсда захирага михланишини айтдим. Чунки мен уни майдонда "еб қўяман"!", — дея таъкидлади 18 ёшли ҳужумчи.
Мадрид ва Барселона ўртасидаги эски адоватларЛамине Ямал учун Реал Мадрид вакиллари билан зиддиятга киришиш янгилик эмас. Ўтган мавсумда у тажрибали ҳимоячи Дани Карвахаль билан ҳам майдонда тўқнаш келган эди. Ўшанда Ямал ҳакамлик қарорлари борасида Мадрид клубини танқид қилган, Карвахаль эса унга жавобан кўп гапирмасликни маслаҳат берган эди.
Ёш иқтидор эгаси ўзининг очиқчасига айтган фикрларидан пушаймон эмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, бу футболнинг бир қисми ва у ҳозирда Реал Мадрид футболчиларидан ҳеч бири билан алоқа қилмаяпти. Ямалнинг бу каби баёнотлари бўлажак Эль Класико учрашувларига бўлган қизиқишни янада ошириши шубҳасиз.
Барселона таркибидаги ўзгаришларРоберт Левандовски жамоани тарк этганидан сўнг, Ламине Ямал клуб раҳбариятидан ҳужум чизиғини кучайтиришни кутмоқда. У ўзининг терма жамоадоши, Реал Соседад сафида порлаётган Микел Оярзабални Барселона таркибида кўришни исташини яширмади. Оярзабал ўтган мавсумда 18 та гол уриб, ўз жамоасига Испания кубогини ютишда ёрдам берган эди.
Шунингдек, Ямал Хулиан Альвареснинг ўйин услубига ҳам қизиқишини билдирди. Бироқ у трансфер масалалари клуб спорт директори Деконинг ваколатида эканини яхши тушунади. "Бу Деконинг иши ва у буни жуда яхши уддаламоқда. Биз жамоага ким келса ҳам уни қўллаб-қувватлаймиз", — дея қўшимча қилди футболчи.
Ҳозирда ҳар икки футболчи — Ямал ва Кукурелла бор эътиборини Испания терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятига қаратган. Аммо янги мавсум бошланиши билан улар майдоннинг бир қанотида муросасиз кураш олиб боришлари тайин.
…