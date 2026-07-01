Ўзга сайёраликлар билан алоқа: Олимлар биринчи контакт учун янги йўриқномани тасдиқлади

·24·Техно
Ўзга сайёраликлар билан алоқа: Олимлар биринчи контакт учун янги йўриқномани тасдиқлади

Инсоният коинотда ёлғиз эмаслигини исботловчи илк далиллар топилса, дунё ҳамжамияти қандай йўл тутиши керак? Халқаро астронавтика академияси (ИАА) айнан шу саволга жавоб берувчи янгиланган тавсиялар тўпламини расман тасдиқлади. Ушбу ҳужжат ўзга сайёралик цивилизациялар мавжудлигига оид техносигнатуралар — технологик фаолият излари аниқланган тақдирда амал қилиниши лозим бўлган қатъий халқаро протоколни белгилаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ИАА қошидаги СEТИ (Ердан ташқаридаги ақлли ҳаётни қидириш) қўмитаси томонидан 2022-2025 йиллар давомида тайёрланган ушбу йўриқнома кутилмаган кашфиётлар пайтида юзага келиши мумкин бўлган тартибсизликларнинг олдини олишга қаратилган. Ҳужжатда ноодатий радиосигналлар, лазер импульслари ёки коинотдаги улкан сунъий иншоотлар каби техносигнатуралар аниқланганда, олимлар аввало маълумотни бир неча марта мустақил текширувдан ўтказишлари шартлиги белгиланган.

Шошилинч хулоса чиқариш тақиқланади

Янги қоидаларга кўра, ҳар қандай кашфиёт бир нечта илмий ташкилотлар томонидан турли усуллар ёрдамида тасдиқланиши лозим. Текширув якунланмагунча, олимларга тасдиқланмаган маълумотларни тарқатмаслик ва натижаларни шарҳлашда ўта эҳтиёткор бўлиш тавсия этилади. Бу ёлғон шов-шувлар ва жамиятда асоссиз ваҳима тарқалишининг олдини олиш учун муҳим ҳисобланади.

Агар сигнал ҳақиқатан ҳам сунъий экани тасдиқланса, бу ҳақда зудлик билан БМТ Бош котиби, Халқаро астрономия иттифоқи (ИАУ) ва Космик тадқиқотлар қўмитаси (КОСПАР) каби нуфузли ташкилотларга хабар берилиши керак. Шунингдек, барча хом маълумотлар, дастурий таъминот ва таҳлил усуллари очиқ манбаларга жойлаштирилиши шарт. Бу дунё бўйлаб бошқа мутахассисларга натижаларни мустақил равишда қайта текшириш имконини беради.

Жавоб қайтариш масаласи ва халқаро назорат

Ҳужжатнинг энг муҳим қисмларидан бири ўзга сайёраликларга жавоб қайтариш масаласига бағишланган. ИАА тавсиясига кўра, инсоният номидан ҳеч қандай хабар кенг кўламли халқаро муҳокамаларсиз коинотга йўлланмаслиги керак. Бундай қарорни қабул қилишда БМТ ва бошқа давлатлараро тузилмалар иштирок этиши шарт деб ҳисобланмоқда. Консультациялар якунланмагунча, алоқа ўрнатишга бўлган ҳар қандай уриниш исталмаган ва хавфли деб баҳоланади.

Келажакда юзага келиши мумкин бўлган вазиятларни бошқариш учун академияда доимий ишчи гуруҳ тузилиши режалаштирилган. Унинг таркибига қуйидаги мутахассислар киради:

  • Астрономлар ва астрофизиклар;
  • Халқаро ҳуқуқ бўйича юристлар;
  • Этика ва ижтимоий фанлар бўйича мутахассислар;
  • Илмий коммуникациялар бўйича экспертлар.
Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги йўриқнома бирон-бир аниқ кашфиёт билан боғлиқ эмас. Олимлар бу шунчаки эҳтимолий "биринчи контакт" учун олдиндан тайёрланган ҳаракатлар режаси эканини таъкидламоқда. Ўзбекистонлик ҳаваскор ва профессионал астрономлар учун ҳам ушбу халқаро стандартлар коинотни кузатишда муҳим илмий асос бўлиб хизмат қилади.

КоинотАстронавтикаСEТИБМТИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлдиДунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлдиБугун, 21:56Автоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этдиАвтоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этдиБугун, 21:50Микромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилиндиМикромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилиндиБугун, 21:30Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланадиSony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланадиБугун, 20:53АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 20:20OpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиOpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди