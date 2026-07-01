Гави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчиси

·0·Спорт
Гави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчиси

Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ярим ҳимоячиси Гави ўзининг жамоадоши Ламине Ямал ҳақида юқори фикр билдириб, 18 ёшли иқтидор эгасини замонамизнинг энг кучли ўйинчиларидан бири деб атади. Гавининг таъкидлашича, афсонавий Лионель Месси омилини ҳисобга олмаганда, айнан Ямал ҳозирда жаҳон футболининг етакчиси ҳисобланади. Ушбу эътироф ёш юлдузнинг нафақат клуб миқёсида, балки халқаро майдондаги нуфузи тобора ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионати ғолиблиги учун курашаётган Ламине Ямал турнир олдидан олган жароҳатидан сўнг ўз спорт формасини тиклаш билан банд. Ла Vanguardиа нашрига берган интервюсида Гави жамоадошининг ҳатто тўлиқ тайёр бўлмаган ҳолатда ҳам майдонда катта фарқ ярата олишини алоҳида қайд этди. Унинг сўзларига кўра, Ямалнинг 70 фоиз имконияти ҳам кўплаб бошқа футболчиларнинг энг юқори даражасидан устундир.

Жароҳатдан кейинги тикланиш ва барқарорлик

Ламине Ямалнинг жисмоний ҳолати мутахассислар эътиборида бўлиб турибди. Goal.com маълумотига кўра, футболчи жароҳатдан сўнг майдондаги дақиқаларини босқичма-босқич ошириб бормоқда. У Кабо-Вердега қарши 19 дақиқа, Саудия Арабистони билан баҳсда 45 дақиқа (гол муаллифи бўлди) ва Уругвайга қарши ўйинда 76 дақиқа ҳаракат қилди. Гави турнир давом этгани сари Ямал ўзининг энг яхши ўйинини кўрсатишига ишонч билдирмоқда.

18 ёш бўлишига қарамай, Ямалнинг эришган ютуқлари ҳайратланарли. У аллақачон Испания билан Евро-2024 ғолибига айланган, Барселона сафида уч бор Ла Лига чемпионлигини қўлга киритган ва нуфузли Голден Бой мукофоти эгасига айланган. Шунингдек, 2025-йилги Олтин тўп сўровномасида Усман Дембеле дан кейин иккинчи ўринни эгаллагани унинг нақадар юқори чўққига чиққанини исботлайди.

Руҳий барқарорлик ва юлдузлик босими

Гави нафақат Ямалнинг техник маҳорати, балки унинг руҳий чидамлилигига ҳам қойил қолишини яширмади. Катта турнирлардаги босим кўплаб ёш ўйинчиларни саросимага солиб қўйиши мумкин бўлса-да, Ламине ўзини жуда хотиржам тутиши билан ажралиб туради. "Баъзида унга бу ишларни қандай уддалаётганини тушунмаслигимни айтаман. Одамларнинг эътибори ва машҳурлик уни асабийлаштирмайди," — дейди Гави.

Испания футболи мухлислари ва мутахассислар ушбу тандемнинг терма жамоа муваффақиятларидаги ролини юқори баҳоламоқда. Гави ўз дўстини ҳар қандай вазиятда қўллаб-қувватлашини ва у билан бирга майдонда ҳаракат қилиш катта шараф эканини таъкидлади. Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи паллаларида айнан Ямалнинг креативлиги Испания учун асосий қурол бўлиши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Барселона академияси тарбияланувчилари бўлган бу икки ёш юлдуз нафақат клуб, балки бутун Европа футболининг келажагини белгилаб бермоқда. Лионель Месси давридан кейин "кўк-анорранглилар" сафидан айнан Ямал каби етакчининг етишиб чиқиши каталонияликлар учун янги давр бошланганидан далолатдир.

БарселонаЛамине ЯмалГавиЛионель МессиИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёрТоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёрБугун, 20:51Златан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтдиЗлатан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтдиБугун, 20:48Англия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлдиАнглия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлдиБугун, 20:36Жоан Лапорта тасдиқлади: Барселона Хулиан Альварес учун расмий таклиф юбордиЖоан Лапорта тасдиқлади: Барселона Хулиан Альварес учун расмий таклиф юбордиБугун, 19:54Арсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёрАрсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёрБугун, 18:57Челси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширдиЧелси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширдиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди