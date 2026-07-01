Гави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчиси
Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ярим ҳимоячиси Гави ўзининг жамоадоши Ламине Ямал ҳақида юқори фикр билдириб, 18 ёшли иқтидор эгасини замонамизнинг энг кучли ўйинчиларидан бири деб атади. Гавининг таъкидлашича, афсонавий Лионель Месси омилини ҳисобга олмаганда, айнан Ямал ҳозирда жаҳон футболининг етакчиси ҳисобланади. Ушбу эътироф ёш юлдузнинг нафақат клуб миқёсида, балки халқаро майдондаги нуфузи тобора ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионати ғолиблиги учун курашаётган Ламине Ямал турнир олдидан олган жароҳатидан сўнг ўз спорт формасини тиклаш билан банд. Ла Vanguardиа нашрига берган интервюсида Гави жамоадошининг ҳатто тўлиқ тайёр бўлмаган ҳолатда ҳам майдонда катта фарқ ярата олишини алоҳида қайд этди. Унинг сўзларига кўра, Ямалнинг 70 фоиз имконияти ҳам кўплаб бошқа футболчиларнинг энг юқори даражасидан устундир.
Жароҳатдан кейинги тикланиш ва барқарорликЛамине Ямалнинг жисмоний ҳолати мутахассислар эътиборида бўлиб турибди. Goal.com маълумотига кўра, футболчи жароҳатдан сўнг майдондаги дақиқаларини босқичма-босқич ошириб бормоқда. У Кабо-Вердега қарши 19 дақиқа, Саудия Арабистони билан баҳсда 45 дақиқа (гол муаллифи бўлди) ва Уругвайга қарши ўйинда 76 дақиқа ҳаракат қилди. Гави турнир давом этгани сари Ямал ўзининг энг яхши ўйинини кўрсатишига ишонч билдирмоқда.
18 ёш бўлишига қарамай, Ямалнинг эришган ютуқлари ҳайратланарли. У аллақачон Испания билан Евро-2024 ғолибига айланган, Барселона сафида уч бор Ла Лига чемпионлигини қўлга киритган ва нуфузли Голден Бой мукофоти эгасига айланган. Шунингдек, 2025-йилги Олтин тўп сўровномасида Усман Дембеле дан кейин иккинчи ўринни эгаллагани унинг нақадар юқори чўққига чиққанини исботлайди.
Руҳий барқарорлик ва юлдузлик босимиГави нафақат Ямалнинг техник маҳорати, балки унинг руҳий чидамлилигига ҳам қойил қолишини яширмади. Катта турнирлардаги босим кўплаб ёш ўйинчиларни саросимага солиб қўйиши мумкин бўлса-да, Ламине ўзини жуда хотиржам тутиши билан ажралиб туради. "Баъзида унга бу ишларни қандай уддалаётганини тушунмаслигимни айтаман. Одамларнинг эътибори ва машҳурлик уни асабийлаштирмайди," — дейди Гави.
Испания футболи мухлислари ва мутахассислар ушбу тандемнинг терма жамоа муваффақиятларидаги ролини юқори баҳоламоқда. Гави ўз дўстини ҳар қандай вазиятда қўллаб-қувватлашини ва у билан бирга майдонда ҳаракат қилиш катта шараф эканини таъкидлади. Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи паллаларида айнан Ямалнинг креативлиги Испания учун асосий қурол бўлиши кутилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Барселона академияси тарбияланувчилари бўлган бу икки ёш юлдуз нафақат клуб, балки бутун Европа футболининг келажагини белгилаб бермоқда. Лионель Месси давридан кейин "кўк-анорранглилар" сафидан айнан Ямал каби етакчининг етишиб чиқиши каталонияликлар учун янги давр бошланганидан далолатдир.
…