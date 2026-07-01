Марсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо берди
Уругвай миллий жамоаси бош мураббийи Марсело Биелса ўз лавозимини тарк этди. Тажрибали мутахассис жамоанинг мусобақадаги муваффақиятсиз иштироки учун масъулиятни ўз зиммасига олди. У ихтиёридаги кучли футболчилар салоҳиятидан етарли даражада фойдалана олмаганини тан олди.
Биелса натижани оқлай олмаслигини айтди
Марсело Биелса Уругвайнинг турнирни гуруҳ босқичидаёқ тарк этишига изоҳ бериб, якуний натижа учун жавобгар эканини таъкидлади.
«Менинг масъулиятим жуда аниқ. Якуний натижамизни оқлай олмайман», — деди мутахассис.
Биелсанинг таъкидлашича, жамоада юқори савияли футболчилар бўлган, аммо у мавжуд имкониятларни керакли даражада бошқара олмаган.
«Қўлимиздан келганини қилдик»
Мураббий футболчилар ҳаракат қилганини, бироқ бу натижага эришиш учун етарли бўлмаганини қайд этди.
«Қўлимиздан келганини қилдик, аммо бу етарли эмасди», — дея унинг сўзларини келтирди RMC Sport.
Биелса бошқача қарорлар қабул қилган тақдирда ҳам жамоа натижаси ўзгаришига ишонмаслигини билдирди.
«Бошқа қарорлар қабул қилганимда ҳам, бу бошқа натижаларга олиб келмасди», — деди у.
Уругвай гуруҳдан чиқа олмади
Уругвай миллий жамоаси гуруҳ босқичида кутилган натижани қайд эта олмади.
Жамоа учрашувлар якунига кўра:
2 очко тўплади;
гуруҳда учинчи ўринни эгаллади;
мусобақани эрта тарк этди.
Бу натижа Уругвайдек катта футбол анъаналарига эга жамоа учун жиддий муваффақиятсизлик сифатида баҳоланди.
Терма жамоада янги давр бошланади
Марсело Биелсанинг истеъфосидан сўнг Уругвай футбол федерацияси янги бош мураббий излаши кутилмоқда.
Энди жамоа раҳбарияти олдида таркиб имкониятларидан самарали фойдалана оладиган ва Уругвайни яна юқори натижалар сари етаклайдиган мутахассисни танлаш вазифаси турибди.
Сизнингча, Марсело Биелсанинг истеъфога чиқиши тўғри қарор бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…