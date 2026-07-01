Марсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо берди

·22·Спорт
Марсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо берди

Уругвай миллий жамоаси бош мураббийи Марсело Биелса ўз лавозимини тарк этди. Тажрибали мутахассис жамоанинг мусобақадаги муваффақиятсиз иштироки учун масъулиятни ўз зиммасига олди. У ихтиёридаги кучли футболчилар салоҳиятидан етарли даражада фойдалана олмаганини тан олди.

Биелса натижани оқлай олмаслигини айтди

Марсело Биелса Уругвайнинг турнирни гуруҳ босқичидаёқ тарк этишига изоҳ бериб, якуний натижа учун жавобгар эканини таъкидлади.

«Менинг масъулиятим жуда аниқ. Якуний натижамизни оқлай олмайман», — деди мутахассис.

Биелсанинг таъкидлашича, жамоада юқори савияли футболчилар бўлган, аммо у мавжуд имкониятларни керакли даражада бошқара олмаган.

«Қўлимиздан келганини қилдик»

Мураббий футболчилар ҳаракат қилганини, бироқ бу натижага эришиш учун етарли бўлмаганини қайд этди.

«Қўлимиздан келганини қилдик, аммо бу етарли эмасди», — дея унинг сўзларини келтирди RMC Sport.

Биелса бошқача қарорлар қабул қилган тақдирда ҳам жамоа натижаси ўзгаришига ишонмаслигини билдирди.

«Бошқа қарорлар қабул қилганимда ҳам, бу бошқа натижаларга олиб келмасди», — деди у.

Уругвай гуруҳдан чиқа олмади

Уругвай миллий жамоаси гуруҳ босқичида кутилган натижани қайд эта олмади.

Жамоа учрашувлар якунига кўра:

  • 2 очко тўплади;

  • гуруҳда учинчи ўринни эгаллади;

  • мусобақани эрта тарк этди.

Бу натижа Уругвайдек катта футбол анъаналарига эга жамоа учун жиддий муваффақиятсизлик сифатида баҳоланди.

Терма жамоада янги давр бошланади

Марсело Биелсанинг истеъфосидан сўнг Уругвай футбол федерацияси янги бош мураббий излаши кутилмоқда.

Энди жамоа раҳбарияти олдида таркиб имкониятларидан самарали фойдалана оладиган ва Уругвайни яна юқори натижалар сари етаклайдиган мутахассисни танлаш вазифаси турибди.

Сизнингча, Марсело Биелсанинг истеъфога чиқиши тўғри қарор бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Марсело БьелсаУругвайRMC SportУругвайский футбол-ассоциация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиЛамине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиБугун, 21:38Жонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиЖонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиБугун, 21:35Гави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчисиГави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 20:54Тоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёрТоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёрБугун, 20:51Златан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтдиЗлатан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтдиБугун, 20:48Англия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлдиАнглия — Конго ДР: асосий таркиблар маълум бўлдиБугун, 20:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди