Англия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўради

·0·Спорт
Англия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўради

Англия миллий терма жамоасининг Конго ДРга қарши кечган баҳси катта ҳакамлик можароси билан ёдда қоладиган бўлди. Учрашувнинг биринчи бўлими якунланиши арафасида юзага келган баҳсли вазият нафақат майдондаги футболчилар, балки футбол жамоатчилиги ва таниқли экспертлар ўртасида ҳам қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Жамоа сардори Гарри Кейн рақиб жарима майдончаси ичида йиқилган бўлса-да, учрашув ҳаками буни симуляция деб баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воқеалар ривожи Англия учун нохуш тарзда бошланган эди. Ёане Висса дарвоза устунини пойлаганидан сўнг, инглизлар қарши ҳужумга ўтишди. Гарри Кейн рақиб посбони Лионель Мпаси билан тўқнашувдан сўнг майдонга йиқилди. Англия терма жамоаси аъзолари ва мухлислар дарҳол пеналти талаб қилишди, бироқ бош ҳакам ўйинни тўхтатмади. VAR тизими вазиятни кўриб чиққан бўлса-да, майдондаги қарорни ўз кучида қолдирди ва 11 метрлик жарима зарбаси белгиланмади.

Экспертлар фикри: Пеналтими ёки симуляция?

Мазкур вазият Англия футболи афсоналари ўртасида ҳам ихтилоф келтириб чиқарди. Алан Шеарер BBC Оне эфирида ҳакамнинг қарорини кескин танқид қилиб, бу яққол пеналти эканини таъкидлади. "Тўқнашув борлигига шубҳа йўқ. Мен учун бу — пеналти. Кейн вазиятдан унумли фойдаланишга ҳаракат қилган бўлиши мумкин, лекин дарвозабон қўллари билан унга тегди. Агар посбон шундай тажовузкор чиқиб келса, ҳужумчида йиқилишга тўла асос бўлади", — деди Шеарер.

Собиқ дарвозабон Паул Робинсон ҳам ушбу фикрга қўшилди. Унинг сўзларига кўра, ҳакамлар жиддий хатога йўл қўйган ва бу ерда ватанпарварлик ҳисси эмас, балки аниқ қоидабузарлик мавжуд эди. Бироқ, Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед афсонаси Уэйн Руни бутунлай бошқача позицияни эгаллади.

Рунининг фикрича, Гарри Кейн бу вазиятда бироз сунъийликка йўл қўйган. "Мен ҳар доим ҳужумчилар тарафидаман, лекин бу вазиятда Кейн ўзини дарвозабон томон ташлагандек кўринди. У ўз-ўзидан қоқилиб кетди ва контактни қидирди. Менимча, бу пеналти эмас эди", — дея таъкидлади Руни.

Ушбу ҳолат Англия терма жамоаси учун руҳан оғир зарба бўлди, чунки жамоа танаффусга 1-0 ҳисобида мағлуб бўлиб йўл олди. Ўйиндан сўнг ижтимоий тармоқларда ҳакамнинг қарори ва VAR тизимининг самарадорлиги бўйича баҳслар давом этди. Ҳозирча UEFA ёки тегишли ташкилотлар ҳакамлик бўйича расмий баёнот бергани йўқ.

АнглияГарри КейнПеналтиУэйн РуниАлан Шеарер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайдиОливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайдиБугун, 22:19Ламине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиЛамине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиБугун, 21:38Жонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиЖонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиБугун, 21:35Марсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо бердиМарсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо бердиБугун, 21:30Гави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчисиГави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 20:54Тоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёрТоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёрБугун, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди