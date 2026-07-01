Англия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўради
Англия миллий терма жамоасининг Конго ДРга қарши кечган баҳси катта ҳакамлик можароси билан ёдда қоладиган бўлди. Учрашувнинг биринчи бўлими якунланиши арафасида юзага келган баҳсли вазият нафақат майдондаги футболчилар, балки футбол жамоатчилиги ва таниқли экспертлар ўртасида ҳам қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Жамоа сардори Гарри Кейн рақиб жарима майдончаси ичида йиқилган бўлса-да, учрашув ҳаками буни симуляция деб баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воқеалар ривожи Англия учун нохуш тарзда бошланган эди. Ёане Висса дарвоза устунини пойлаганидан сўнг, инглизлар қарши ҳужумга ўтишди. Гарри Кейн рақиб посбони Лионель Мпаси билан тўқнашувдан сўнг майдонга йиқилди. Англия терма жамоаси аъзолари ва мухлислар дарҳол пеналти талаб қилишди, бироқ бош ҳакам ўйинни тўхтатмади. VAR тизими вазиятни кўриб чиққан бўлса-да, майдондаги қарорни ўз кучида қолдирди ва 11 метрлик жарима зарбаси белгиланмади.
Экспертлар фикри: Пеналтими ёки симуляция?Мазкур вазият Англия футболи афсоналари ўртасида ҳам ихтилоф келтириб чиқарди. Алан Шеарер BBC Оне эфирида ҳакамнинг қарорини кескин танқид қилиб, бу яққол пеналти эканини таъкидлади. "Тўқнашув борлигига шубҳа йўқ. Мен учун бу — пеналти. Кейн вазиятдан унумли фойдаланишга ҳаракат қилган бўлиши мумкин, лекин дарвозабон қўллари билан унга тегди. Агар посбон шундай тажовузкор чиқиб келса, ҳужумчида йиқилишга тўла асос бўлади", — деди Шеарер.
Собиқ дарвозабон Паул Робинсон ҳам ушбу фикрга қўшилди. Унинг сўзларига кўра, ҳакамлар жиддий хатога йўл қўйган ва бу ерда ватанпарварлик ҳисси эмас, балки аниқ қоидабузарлик мавжуд эди. Бироқ, Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед афсонаси Уэйн Руни бутунлай бошқача позицияни эгаллади.
Рунининг фикрича, Гарри Кейн бу вазиятда бироз сунъийликка йўл қўйган. "Мен ҳар доим ҳужумчилар тарафидаман, лекин бу вазиятда Кейн ўзини дарвозабон томон ташлагандек кўринди. У ўз-ўзидан қоқилиб кетди ва контактни қидирди. Менимча, бу пеналти эмас эди", — дея таъкидлади Руни.
Ушбу ҳолат Англия терма жамоаси учун руҳан оғир зарба бўлди, чунки жамоа танаффусга 1-0 ҳисобида мағлуб бўлиб йўл олди. Ўйиндан сўнг ижтимоий тармоқларда ҳакамнинг қарори ва VAR тизимининг самарадорлиги бўйича баҳслар давом этди. Ҳозирча UEFA ёки тегишли ташкилотлар ҳакамлик бўйича расмий баёнот бергани йўқ.
…