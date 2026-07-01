Оливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайди
Футбол оламининг афсонавий вакилларидан бири, Германия терма жамоаси ва Бавария собиқ дарвозабони Оливер Каҳн Лионель Месси ҳамда Криштиано Роналдо ўртасидаги кўп йиллик рақобат ҳақида ўз мулоҳазаларини билдирди. Унинг фикрича, ушбу икки юлдуз ўрнатган барқарорлик ва юқори савиядаги ўйин стандартлари жаҳон футболида бошқа ҳеч қачон кузатилмаслиги мумкин. Бу ҳақда Зее5 нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Қарийб йигирма йилдан бери давом этиб келаётган Месси ва Роналдо баҳси футбол оламидаги асосий мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Каҳннинг таъкидлашича, уларнинг буюклиги оммавий баёнотлар ёки сўз ўйинларига эмас, балки майдондаги тиниmsиз меҳнат ва натижаларга асосланган. Немис афсонаси бу рақобатни футбол тарихидаги энг ноёб ҳодиса деб атади.
Сўзларсиз исботланган буюклик"Криштиано Роналдо ва Лионель Месси қарийб йигирма йил давомида бир-бирларини янги марралар сари ундаб келишди. Уларнинг рақобати сўзлар устига қурилмаган, у ҳар бир ўйиндаги кўрсаткичлар билан исботланган. Ҳар мавсумда улар янада яхшироқ бўлиш учун ўзаро рақобатлашдилар. Футбол олами бундай барқарорлик ва маҳоратга эга бошқа рақобатни кўрмаса керак", — дейди Оливер Каҳн.
Статистик маълумотлар ҳам ушбу фикрларни тасдиқлайди. Месси ва Роналдо тўққиз йил давомида Испания чемпионатида бевосита рақиб сифатида тўп суришди. Бу даврда аргентиналик юлдуз Барселона сафида, португалиялик ҳужумчи эса Реал Мадрид таркибида мислсиз ютуқларга эришди. Роналдо Мадрид клуби билан тўрт бор Чемпионлар лигаси ғолибига айланган бўлса, Месси Каталония клуби билан жами ўнта Ла Лига ва тўртта Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритган.
Рекордлар ва жаҳон чемпионати орзусиШахсий совринлар борасида ҳам бу икки футболчи етакчиликни ҳеч кимга бермай келмоқда. Лионель Месси саккиз бор "Олтин тўп" соҳиби бўлган бўлса, Криштиано Роналдо беш марта ушбу нуфузли мукофотга лойиқ кўрилган. Ҳозирда Роналдо ўз фаолиятидаги голлар сонини 1000 тага етказишни мақсад қилган, айни дамда унинг ҳисобида 975 та гол мавжуд.
Айни кунларда давом этаётган йирик турнирда ҳам ҳар икки юлдуз ўз терма жамоалари шарафини ҳимоя қилмоқда. Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар сифатида 19 та гол билан рекорд ўрнатган. Турнирнинг жорий босқичида Аргентина терма жамоаси Кабо-Верде билан, Португалия эса Хорватияга қарши майдонга тушади.
Лионель Месси 2022-йилда эришилган чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга уринаётган бўлса, Криштиано Роналдо учун ушбу турнир ўзининг бой коллекциясидаги ягона етишмаётган совринни қўлга киритиш учун сўнгги имконият бўлиши мумкин. Ҳозирча голлар пойгасида Месси 6 та гол билан пешқадамлик қилмоқда, Роналдо эса ўз ҳисобига 2 та гол ёздириб қўйган.
…