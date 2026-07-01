Оливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайди

·0·Спорт
Оливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайди

Футбол оламининг афсонавий вакилларидан бири, Германия терма жамоаси ва Бавария собиқ дарвозабони Оливер Каҳн Лионель Месси ҳамда Криштиано Роналдо ўртасидаги кўп йиллик рақобат ҳақида ўз мулоҳазаларини билдирди. Унинг фикрича, ушбу икки юлдуз ўрнатган барқарорлик ва юқори савиядаги ўйин стандартлари жаҳон футболида бошқа ҳеч қачон кузатилмаслиги мумкин. Бу ҳақда Зее5 нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Қарийб йигирма йилдан бери давом этиб келаётган Месси ва Роналдо баҳси футбол оламидаги асосий мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Каҳннинг таъкидлашича, уларнинг буюклиги оммавий баёнотлар ёки сўз ўйинларига эмас, балки майдондаги тиниmsиз меҳнат ва натижаларга асосланган. Немис афсонаси бу рақобатни футбол тарихидаги энг ноёб ҳодиса деб атади.

Сўзларсиз исботланган буюклик

"Криштиано Роналдо ва Лионель Месси қарийб йигирма йил давомида бир-бирларини янги марралар сари ундаб келишди. Уларнинг рақобати сўзлар устига қурилмаган, у ҳар бир ўйиндаги кўрсаткичлар билан исботланган. Ҳар мавсумда улар янада яхшироқ бўлиш учун ўзаро рақобатлашдилар. Футбол олами бундай барқарорлик ва маҳоратга эга бошқа рақобатни кўрмаса керак", — дейди Оливер Каҳн.

Статистик маълумотлар ҳам ушбу фикрларни тасдиқлайди. Месси ва Роналдо тўққиз йил давомида Испания чемпионатида бевосита рақиб сифатида тўп суришди. Бу даврда аргентиналик юлдуз Барселона сафида, португалиялик ҳужумчи эса Реал Мадрид таркибида мислсиз ютуқларга эришди. Роналдо Мадрид клуби билан тўрт бор Чемпионлар лигаси ғолибига айланган бўлса, Месси Каталония клуби билан жами ўнта Ла Лига ва тўртта Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритган.

Рекордлар ва жаҳон чемпионати орзуси

Шахсий совринлар борасида ҳам бу икки футболчи етакчиликни ҳеч кимга бермай келмоқда. Лионель Месси саккиз бор "Олтин тўп" соҳиби бўлган бўлса, Криштиано Роналдо беш марта ушбу нуфузли мукофотга лойиқ кўрилган. Ҳозирда Роналдо ўз фаолиятидаги голлар сонини 1000 тага етказишни мақсад қилган, айни дамда унинг ҳисобида 975 та гол мавжуд.

Айни кунларда давом этаётган йирик турнирда ҳам ҳар икки юлдуз ўз терма жамоалари шарафини ҳимоя қилмоқда. Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар сифатида 19 та гол билан рекорд ўрнатган. Турнирнинг жорий босқичида Аргентина терма жамоаси Кабо-Верде билан, Португалия эса Хорватияга қарши майдонга тушади.

Лионель Месси 2022-йилда эришилган чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга уринаётган бўлса, Криштиано Роналдо учун ушбу турнир ўзининг бой коллекциясидаги ягона етишмаётган совринни қўлга киритиш учун сўнгги имконият бўлиши мумкин. Ҳозирча голлар пойгасида Месси 6 та гол билан пешқадамлик қилмоқда, Роналдо эса ўз ҳисобига 2 та гол ёздириб қўйган.

Лионель МессиКриштиано РоналдоОливер КаҳнРеал МадридБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўрадиАнглия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўрадиБугун, 22:10Ламине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиЛамине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиБугун, 21:38Жонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиЖонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиБугун, 21:35Марсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо бердиМарсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо бердиБугун, 21:30Гави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчисиГави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 20:54Тоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёрТоттенхем Сандро Тонали трансфери учун рекорд маблағ сарфлашга тайёрБугун, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди