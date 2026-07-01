«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этди

·0·Спорт
«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этди

Қаршида «Насаф» ва «Бухоро» жамоалари ўртасида назорат учрашуви бўлиб ўтди. Қизиқарли кечган баҳсда «аждарлар» ҳисобда ортда бораётганига қарамай, 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Қаршиликлар сафида Зафармурод Абдираҳматов ва Юсуф Отубанжо гол урган бўлса, «Бухоро»нинг ягона тўпи Асадбек Жўрабоев ҳисобига ёзилди.

«Бухоро» ҳисобни очди

Учрашувнинг 16-дақиқасида Асадбек Жўрабоев гол уриб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди.

Бироқ «Насаф» футболчилари тез орада жавоб қайтаришга муваффақ бўлди. 30-дақиқада Зафармурод Абдираҳматов ҳисобни тенглаштирди.

Отубанжо ғалаба голини урди

Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоа таркибда бир қатор ўзгаришларни амалга оширди.

Баҳснинг 85-дақиқасида захирадан майдонга тушган Юсуф Отубанжо ҳал қилувчи голни киритиб, «Насаф»га ғалаба келтирди.

Учрашув натижаси

Назорат ўйини

«Насаф» — «Бухоро» — 2:1

Голлар: Абдираҳматов, 30; Отубанжо, 85 — Жўрабоев, 16.

«Насаф»нинг асосий таркиби

Самандар Муратбаев, Дилшод Муртазаев, Ғолиб Ғайбуллаев, Қувончбек Хушвақтов, Зафармурод Абдираҳматов, Шароф Муҳитдинов, Ойбек Рустамов, Муродбек Раҳматов, Диёрбек Абдуназаров, Яшнарбек Бердираҳмонов ва Бобир Абдихолиқов.

Захирадан майдонга тушганлар

  • Бекжон Раҳматов;

  • Юсуф Отубанжо;

  • Акрамжон Комилов;

  • Зафар Саъдуллаев;

  • Баҳодир Халилов.

Шу тариқа, «Насаф» янги мавсумга тайёргарлик жараёнидаги назорат баҳсида иродали ғалабани қўлга киритди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайдиОливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайдиБугун, 22:19Англия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўрадиАнглия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўрадиБугун, 22:10Ламине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиЛамине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиБугун, 21:38Жонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиЖонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиБугун, 21:35Марсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо бердиМарсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо бердиБугун, 21:30Гави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчисиГави: Ламине Ямал айни дамда Лионель Месси дан кейин дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди