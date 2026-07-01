Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?
1 июль куни Тошкент халқаро аэропортида ЖЧ-2026даги иштирокини якунлаб, юртга қайтган Ўзбекистон миллий жамоаси футболчиларини тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.
Тадбирда футболчиларни танқид қилиш эмас, уларни қўллаб-қувватлаш ва келажакдаги катта ғалабаларга руҳлантириш зарурлиги алоҳида таъкидланди.
Футболчиларни расмийлар ва мухлислар кутиб олди
Маросимда бош вазир Абдулла Арипов, ДХХ раиси ва Ўзбекистон футбол ассоциацияси президенти Баҳодир Қурбонов, ЎФА биринчи вице-президенти Равшан Эрматов ҳамда бошқа расмийлар иштирок этди.
Шунингдек, аэропортга:
футболчиларнинг яқинлари;
ёшлар;
футбол фахрийлари;
мухлислар;
санъаткорлар
ҳам ташриф буюрди.
Президентнинг мурожаати намойиш этилди
Тадбир давомида Президент Шавкат Мирзиёевнинг миллий жамоа иштироки ҳақидаги фикрлари ва футболчиларни қўллаб-қувватлашга қаратилган чақириғи акс этган видео намойиш қилинди.
Давлат раҳбари футболчилар жаҳон чемпионатида муҳим тажриба орттирганини таъкидлаган эди.
«Айбдорларни қидириш ва ортиқча ҳис-туйғулар билан эътироз билдириш халқимизга хос иш эмас. Катта ғалабалар ҳали олдинда», — деган эди Президент.
Маросим иштирокчилари бу фикрларни қўллаб-қувватлаб, Ўзбекистоннинг илк мундиалдаги иштироки тарихий аҳамиятга эга бўлганини қайд этди.
Арипов «диван экспертлари» ҳақида гапирди
Бош вазир Абдулла Арипов миллий жамоа футболчилари номдор рақибларга қарши жасорат билан курашганини айтди.
У ижтимоий тармоқларда жамоани кескин танқид қилганларни назарда тутиб, футболчиларни «диван экспертлари»ни кечиришга чақирди.
«Улар сизларнинг машҳурлигингиз эвазига лайклар тўпламоқчи», — деди бош вазир.
Арипов миллий жамоа ФИФА рейтингида юқори ўринларда турган ва кучли футболчилари бор рақибларга қарши мардонавор ўйнаганини таъкидлади.
«Ҳар бир ҳужум, ҳар бир ҳимоя, ҳар бир зарба ва ҳар бир кураш лаҳзаси халқимизга ҳаяжон, умид ва фахр бағишлади», — деди у.
Футболчилар келажак учун ваъда берди
Маросимда миллий жамоа футболчилари ҳам сўзга чиқди. Улар ЖЧ-2026 катта тажриба мактаби бўлганини айтиб, келгусида янада яхшироқ натижаларга эришиш учун бор кучини сарфлашини таъкидлади.
Каннаваро маросимда қатнашмади
Миллий жамоа бош мураббийи Фабио Каннаваро Тошкентдаги кутиб олиш тадбирида иштирок этмади. У жамоанинг жаҳон чемпионатидаги иштироки якунлангач, дам олиш учун ватани Италияга қайтишини маълум қилган эди.
Ўзбекистоннинг мундиалдаги натижалари
Ўзбекистон миллий жамоаси гуруҳ босқичида учта учрашув ўтказди:
Колумбия — 1:3;
Португалия — 0:5;
Конго ДР — 1:3.
Терма жамоамизнинг жаҳон чемпионатидаги илк голларига Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов муаллифлик қилди.
Ўзбекистон гуруҳда сўнгги ўринни эгаллади ва турнир якунида 48 та жамоа орасида 46-ўриндан жой олди.
Илк мундиал — катта йўлнинг бошланиши
Натижалар кутилганидек бўлмаган бўлса-да, Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги илк иштироки миллий футбол тарихида муҳим саҳифа бўлиб қолди.
Футболчилар энди бу тажрибадан тўғри хулоса чиқариб, келгуси мусобақаларда мухлисларни катта ғалабалар билан қувонтиришни мақсад қилган.
…