Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

·0·Спорт
Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

1 июль куни Тошкент халқаро аэропортида ЖЧ-2026даги иштирокини якунлаб, юртга қайтган Ўзбекистон миллий жамоаси футболчиларини тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

Тадбирда футболчиларни танқид қилиш эмас, уларни қўллаб-қувватлаш ва келажакдаги катта ғалабаларга руҳлантириш зарурлиги алоҳида таъкидланди.

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

Футболчиларни расмийлар ва мухлислар кутиб олди

Маросимда бош вазир Абдулла Арипов, ДХХ раиси ва Ўзбекистон футбол ассоциацияси президенти Баҳодир Қурбонов, ЎФА биринчи вице-президенти Равшан Эрматов ҳамда бошқа расмийлар иштирок этди.

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

Шунингдек, аэропортга:

  • футболчиларнинг яқинлари;

  • ёшлар;

  • футбол фахрийлари;

  • мухлислар;

  • санъаткорлар

ҳам ташриф буюрди.

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

Президентнинг мурожаати намойиш этилди

Тадбир давомида Президент Шавкат Мирзиёевнинг миллий жамоа иштироки ҳақидаги фикрлари ва футболчиларни қўллаб-қувватлашга қаратилган чақириғи акс этган видео намойиш қилинди.

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

Давлат раҳбари футболчилар жаҳон чемпионатида муҳим тажриба орттирганини таъкидлаган эди.

«Айбдорларни қидириш ва ортиқча ҳис-туйғулар билан эътироз билдириш халқимизга хос иш эмас. Катта ғалабалар ҳали олдинда», — деган эди Президент.

Маросим иштирокчилари бу фикрларни қўллаб-қувватлаб, Ўзбекистоннинг илк мундиалдаги иштироки тарихий аҳамиятга эга бўлганини қайд этди.

Арипов «диван экспертлари» ҳақида гапирди

Бош вазир Абдулла Арипов миллий жамоа футболчилари номдор рақибларга қарши жасорат билан курашганини айтди.

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

У ижтимоий тармоқларда жамоани кескин танқид қилганларни назарда тутиб, футболчиларни «диван экспертлари»ни кечиришга чақирди.

«Улар сизларнинг машҳурлигингиз эвазига лайклар тўпламоқчи», — деди бош вазир.

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

Арипов миллий жамоа ФИФА рейтингида юқори ўринларда турган ва кучли футболчилари бор рақибларга қарши мардонавор ўйнаганини таъкидлади.

«Ҳар бир ҳужум, ҳар бир ҳимоя, ҳар бир зарба ва ҳар бир кураш лаҳзаси халқимизга ҳаяжон, умид ва фахр бағишлади», — деди у.

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

Футболчилар келажак учун ваъда берди

Маросимда миллий жамоа футболчилари ҳам сўзга чиқди. Улар ЖЧ-2026 катта тажриба мактаби бўлганини айтиб, келгусида янада яхшироқ натижаларга эришиш учун бор кучини сарфлашини таъкидлади.

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

Каннаваро маросимда қатнашмади

Миллий жамоа бош мураббийи Фабио Каннаваро Тошкентдаги кутиб олиш тадбирида иштирок этмади. У жамоанинг жаҳон чемпионатидаги иштироки якунлангач, дам олиш учун ватани Италияга қайтишини маълум қилган эди.

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

Ўзбекистоннинг мундиалдаги натижалари

Ўзбекистон миллий жамоаси гуруҳ босқичида учта учрашув ўтказди:

  • Колумбия — 1:3;

  • Португалия — 0:5;

  • Конго ДР — 1:3.

Терма жамоамизнинг жаҳон чемпионатидаги илк голларига Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов муаллифлик қилди.

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

Ўзбекистон гуруҳда сўнгги ўринни эгаллади ва турнир якунида 48 та жамоа орасида 46-ўриндан жой олди.

Илк мундиал — катта йўлнинг бошланиши

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?

Натижалар кутилганидек бўлмаган бўлса-да, Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги илк иштироки миллий футбол тарихида муҳим саҳифа бўлиб қолди.

Футболчилар энди бу тажрибадан тўғри хулоса чиқариб, келгуси мусобақаларда мухлисларни катта ғалабалар билан қувонтиришни мақсад қилган.

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилдиБавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилдиБугун, 22:56«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...Бугун, 22:40Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?Бугун, 22:30«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этди«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этдиБугун, 22:22Оливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайдиОливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайдиБугун, 22:19Англия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўрадиАнглия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўрадиБугун, 22:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди