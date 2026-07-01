Cloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқда

·22·Техно
Cloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқда

Интернет хавфсизлиги ва инфратузилмаси соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Cloudflare сунъий интеллект (AI) саноатига нисбатан янги ва қатъий сиёсатни эълон қилди. Компания веб-сайт эгаларининг интеллектуал мулкини ҳимоя қилиш мақсадида қидирув тизимлари ва AI ботлари ўртасидаги чегарани аниқ белгилаб олиш талабини қўйди. Бу қадам глобал тармоқдаги маълумотлар алмашинуви экотизимини тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Cloudflare берган маълумотга кўра, 2026-йил 15-сентябрдан бошлаб компаниянинг стандарт созламалари қидирув ва AI ўқитиш мақсадларини бирлаштирган "аралаш турдаги" ботларни (михед-усе кравлерс) реклама жойлаштирилган саҳифаларга киришини автоматик равишда блоклайди. Бу шуни англатадики, Google каби гигантлар ўз ботларини икки хил вазифага ажратишлари керак: бири анъанавий қидирув учун, иккинчиси эса AI моделларини ўқитиш учун.

Муаллифлик ҳуқуқи ва адолатли рақобат

Ҳозирги вақтда кўплаб нашриётлар ва сайт эгалари ўз контентининг қидирув тизимларида кўринишини хоҳлашади, аммо ушбу маълумотларнинг AI моделларини бепул ўқитиш учун ишлатилишига қарши. Cloudflare компанияси асосчиси ва бош директори Маттев Принсе таъкидлашича, бугунги кунда интернет трафигининг ярмидан кўпини инсонлар эмас, балки ботлар ташкил қилмоқда. Бу эса барқарор рақамли экотизим яратиш учун тезкор чоралар кўришни талаб этади.

Cloudflare очиқчасига дунёдаги энг йирик қидирув тизимини (Google назарда тутилмоқда) танқид қилиб, у бошқа AI компанияларига қараганда икки баравар кўп маълумотга эга эканини билдирди. Сабаби, сайт эгалари қидирув натижаларидан тушиб қолмаслик учун ўз маълумотларини AI ўқитиш учун беришга мажбур бўлмоқда. Гарчи Google ўзининг Google Эхтендед боти орқали рад этиш имкониятини тақдим этса-да, Cloudflare буни етарли эмас деб ҳисоблайди.

Янги иқтисодий модел: Пай Пер Усе

Компания нафақат чекловлар, балки нашриётлар учун даромад манбаларини ҳам таклиф қилмоқда. Аввалроқ эълон қилинган Пай Пер Кравл (ҳар бир сканерлаш учун ҳақ тўлаш) тизими эндиликда Пай Пер Усе (ҳар бир фойдаланиш учун ҳақ тўлаш) моделига айланмоқда. Бу тизим орқали нашриётлар ўз контенти AI томонидан қиймат яратган ҳар бир ҳолатда ҳақ олишлари мумкин бўлади.

Ушбу янги қоидалар Cloudflare платформасининг барча янги мижозлари, янги очилган сайтлар ва барча бепул тарифдаги фойдаланувчилар учун амал қилади. Бу ўзгаришлар OpenAI, Google ва Microsoft каби технологик гигантларни ўз стратегияларини қайта кўриб чиқишга ва сифатли контент учун нашриётлар билан тўғридан-тўғри шартномалар тузишга ундаши мумкин.

Ўзбекистонлик контент яратувчилар ва ОАВ вакиллари учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий сайтлар Cloudflare хизматларидан кенг фойдаланишини ҳисобга олсак, келажакда ўзбек тилидаги маълумотларнинг AI томонидан ўзлаштирилиши устидан назорат кучайиши ва бу орқали қўшимча монетизация имкониятлари пайдо бўлиши эҳтимоли юқори.

CloudflareСунъий IntelлектGoogleТехнологияИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиСунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиБугун, 23:28Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиХитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиБугун, 23:27Лиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказдиЛиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказдиБугун, 23:26OpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирдиOpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирдиБугун, 22:56Россияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинадиРоссияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинадиБугун, 22:27Honda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлариHonda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлариБугун, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди