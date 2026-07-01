ЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқарди
ЖЧ-2026 плей-офф босқичида яна бир кескин баҳс якунланди. Англия миллий жамоаси ҳисобда ортда бораётганига қарамай, Конго ДРни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди.
Инглизларга ғалабани жамоа сардори Ҳарри Кейннинг иккинчи бўлимда урган иккита голи келтирди.
Конго ДР 7-дақиқадаёқ ҳисобни очди
Атланта шаҳрида ўтказилган учрашув Конго ДР учун жуда яхши бошланди.
Баҳснинг 7-дақиқасида Сипенга Англия дарвозасини ишғол қилиб, африкаликларни олдинга олиб чиқди.
Шундан сўнг Англия катта куч билан ҳужумга ўтди, аммо биринчи бўлим давомида ҳисобни тенглаштира олмади.
Кейн камбэкни бошлаб берди
Инглизлар иккинчи бўлимда босимни янада кучайтирди. 74-дақиқада Ҳарри Кейн гол уриб, ҳисобни тенглаштирди.
Орадан 12 дақиқа ўтиб, Англия сардори яна бир бор Конго ДР дарвозасига йўл топди ва жамоасига ғалаба келтирди.
Шу тариқа, Кейннинг дубли Англияни турнирдан чиқиб кетиш хавфидан қутқарди.
Англиянинг кейинги рақиби — Мексика
2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Англия ЖЧ-2026 нимчорак финалига чиқди.
Энди инглизлар турнир мезбонларидан бири бўлган Мексика миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Мексика аввалги босқичда Эквадорни мағлуб этиб, кейинги давра йўлланмасини қўлга киритган эди.
Учрашув тафсилотлари
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Англия — Конго ДР — 2:1
1 июль, Атланта.
Голлар: Кейн, 74, 86 — Сипенга, 7.
Огоҳлантиришлар: Беллингҳэм, 19 — Садики, 28.
Жамоалар таркиби
Англия: Пикфорд, Спенс, Конса, Геҳи, О'Райли, Райс (Стоунз, 90+1), Андерсон, Беллингҳэм, Рэшфорд, Мадуэке, Кейн.
Конго ДР: Мпаси, Ван-Биссака, Мбемба, Туанзебе, Масуаку (Каямбе, 89), Мукау (Кайембе, 76), Мутуссами (Майеле, 89), Садики, Сипенга (Бонгонда, 76), Мбуку (Элиа, 64), Висса.
Ҳал қилувчи сўзни сардор айтди
Англия учрашув давомида жиддий қийинчиликка дуч келди, аммо Кейннинг маҳоратли ҳаракатлари баҳс тақдирини ўзгартирди.
Энди футбол мухлисларини Англия ва Мексика ўртасидаги яна бир муросасиз тўқнашув кутиб турибди.
…