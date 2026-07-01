ЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқарди

·0·Спорт
ЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқарди

ЖЧ-2026 плей-офф босқичида яна бир кескин баҳс якунланди. Англия миллий жамоаси ҳисобда ортда бораётганига қарамай, Конго ДРни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди.

Инглизларга ғалабани жамоа сардори Ҳарри Кейннинг иккинчи бўлимда урган иккита голи келтирди.

Конго ДР 7-дақиқадаёқ ҳисобни очди

Атланта шаҳрида ўтказилган учрашув Конго ДР учун жуда яхши бошланди.

Баҳснинг 7-дақиқасида Сипенга Англия дарвозасини ишғол қилиб, африкаликларни олдинга олиб чиқди.

Шундан сўнг Англия катта куч билан ҳужумга ўтди, аммо биринчи бўлим давомида ҳисобни тенглаштира олмади.

Кейн камбэкни бошлаб берди

Инглизлар иккинчи бўлимда босимни янада кучайтирди. 74-дақиқада Ҳарри Кейн гол уриб, ҳисобни тенглаштирди.

Орадан 12 дақиқа ўтиб, Англия сардори яна бир бор Конго ДР дарвозасига йўл топди ва жамоасига ғалаба келтирди.

Шу тариқа, Кейннинг дубли Англияни турнирдан чиқиб кетиш хавфидан қутқарди.

Англиянинг кейинги рақиби — Мексика

2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Англия ЖЧ-2026 нимчорак финалига чиқди.

Энди инглизлар турнир мезбонларидан бири бўлган Мексика миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Мексика аввалги босқичда Эквадорни мағлуб этиб, кейинги давра йўлланмасини қўлга киритган эди.

Учрашув тафсилотлари

ЖЧ-2026. 1/16 финал

Англия — Конго ДР — 2:1

1 июль, Атланта.

Голлар: Кейн, 74, 86 — Сипенга, 7.

Огоҳлантиришлар: Беллингҳэм, 19 — Садики, 28.

Жамоалар таркиби

Англия: Пикфорд, Спенс, Конса, Геҳи, О'Райли, Райс (Стоунз, 90+1), Андерсон, Беллингҳэм, Рэшфорд, Мадуэке, Кейн.

Конго ДР: Мпаси, Ван-Биссака, Мбемба, Туанзебе, Масуаку (Каямбе, 89), Мукау (Кайембе, 76), Мутуссами (Майеле, 89), Садики, Сипенга (Бонгонда, 76), Мбуку (Элиа, 64), Висса.

Ҳал қилувчи сўзни сардор айтди

Англия учрашув давомида жиддий қийинчиликка дуч келди, аммо Кейннинг маҳоратли ҳаракатлари баҳс тақдирини ўзгартирди.

Энди футбол мухлисларини Англия ва Мексика ўртасидаги яна бир муросасиз тўқнашув кутиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Бугун, 23:09Бавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилдиБавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилдиБугун, 22:56«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...Бугун, 22:40Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?Бугун, 22:30«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этди«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этдиБугун, 22:22Оливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайдиОливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайдиБугун, 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди