Тармоқларда футболчига деб тахмин қилинган Volkswagen автомобили аслида кимга эканлиги очиқланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
"Президент совғаси" белгиси туширилган Volkswagen автомобили акс этган суратлар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, уни Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчилари билан боғлашган эди.
Маълум бўлишича, ушбу автомобиль футболчиларга эмас, ёш ихтирочи Айзада Асановага совға қилинган. У машинани Олимпия шаҳарчасида давлат раҳбарининг ёшлар билан учрашуви пайтида қабул қилиб олган.
Айзада Асанова "Келажак муҳандислари" халқаро фестивалида ғолиб чиққан. Бундан ташқари, у Бельгияда бўлиб ўтадиган халқаро фестивалда қатнашиш учун йўлланма олган.
Демак, тарқалган Volkswagenни миллий терма жамоа футболчиларига берилган совға сифатида талқин қилиш асоссиз. Автомобиль Айзада Асанованинг ютуғи учун тақдим этилган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…