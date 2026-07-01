OpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирди
Сунъий интеллект технологиялари етакчиси OpenAI муҳандислари янги ускуналар сотиб олмасдан, тизимнинг ишлаш харажатларини кескин камайтириш йўлини топдилар. Те Информатион нашри берган маълумотларга кўра, компания ChatGPT фойдаланувчилари сўровларини қайта ишлаш учун зарур бўлган ҳисоблаш қувватларини икки баробардан кўпроққа қисқартиришга муваффақ бўлган. Бу ютуқ нафақат молиявий тежамкорлик, балки глобал миқёсдаги ҳисоблаш ресурслари танқислиги шароитида стратегик устунликни англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гап ўргатилган моделнинг бевосита фойдаланувчи сўровларига жавоб бериш жараёни, яни инференс (инференсе) оптимизацияси ҳақида бормоқда. Бугунги кунда генератив сунъий интеллектни ривожлантираётган компаниялар учун айнан инференс энг катта харажат моддаси ҳисобланади. Агар моделни ўргатиш маълум вақт оралиғида амалга оширилса, фойдаланувчилар билан мулоқот қилиш ҳар бир сўров учун алоҳида ресурс талаб қилади.
Ресурслардан оқилона фойдаланиш стратегиясиМанбаларнинг таъкидлашича, OpenAI жорий этган янги оптимизация тизими ChatGPT хизматидан рўйхатдан ўтмасдан ёки бепул фойдаланадиган қатламга йўналтирилган. Натижада, маълум вақт оралиғида ушбу фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш учун зарур бўлган NVIDIA график процессорлари (GPU) сони бир неча юзтагача камайган. Бундай глобал миқёсдаги сервис учун бу кўрсаткич кутилмаган даражада паст ҳисобланади.
Ҳозирча OpenAI ушбу натижага қандай технологик усуллар билан эришганини расман очиқламади. Мутахассислар бу самарадорликка қўшимча ускуналар ўрнатиш орқали эмас, балки мавжуд сервер инфратузилмасидан оқилона фойдаланиш, хотирани бошқаришни яхшилаш ёки маълумотларни пакетли қайта ишлаш алгоритмларини такомиллаштириш орқали эришилганини тахмин қилмоқдалар.
Ушбу янгилик сунъий интеллект бозоридаги иқтисодий мувозанатни ўзгартириши мумкин. NVIDIA чиплари учун навбатлар юзага келган ва маълумотларни қайта ишлаш марказларини қуришга миллиардлаб доллар сарфланаётган бир пайтда, дастурий таъминот орқали харажатларни камайтириш энг самарали йўлдир. Бу OpenAI компаниясига ўз хизматларини янада кенгроқ аудиторияга тақдим этиш имконини беради.
Келажакдаги стратегик имкониятларАгар ушбу технология кенг миқёсда қўлланилса, OpenAI қуйидаги имкониятларга эга бўлади:
- Бепул хизматлар кўламини кенгайтириш;
- Корпоратив мижозлар учун тарифларни пасайтириш;
- Сунъий интеллект агентларининг ҳисоблаш қувватини қўшимча харажатларсиз ошириш;
- Мавжуд инфратузилма билан кўпроқ фойдаланувчига хизмат кўрсатиш.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бу каби янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. Чунки ҳисоблаш харажатларининг камайиши келажакда ChatGPT ва шунга ўхшаш технологияларнинг янада арзонлашишига ва оммалашишига хизмат қилади.
…