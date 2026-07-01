OpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирди

·27·Техно
OpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирди

Сунъий интеллект технологиялари етакчиси OpenAI муҳандислари янги ускуналар сотиб олмасдан, тизимнинг ишлаш харажатларини кескин камайтириш йўлини топдилар. Те Информатион нашри берган маълумотларга кўра, компания ChatGPT фойдаланувчилари сўровларини қайта ишлаш учун зарур бўлган ҳисоблаш қувватларини икки баробардан кўпроққа қисқартиришга муваффақ бўлган. Бу ютуқ нафақат молиявий тежамкорлик, балки глобал миқёсдаги ҳисоблаш ресурслари танқислиги шароитида стратегик устунликни англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гап ўргатилган моделнинг бевосита фойдаланувчи сўровларига жавоб бериш жараёни, яни инференс (инференсе) оптимизацияси ҳақида бормоқда. Бугунги кунда генератив сунъий интеллектни ривожлантираётган компаниялар учун айнан инференс энг катта харажат моддаси ҳисобланади. Агар моделни ўргатиш маълум вақт оралиғида амалга оширилса, фойдаланувчилар билан мулоқот қилиш ҳар бир сўров учун алоҳида ресурс талаб қилади.

Ресурслардан оқилона фойдаланиш стратегияси

Манбаларнинг таъкидлашича, OpenAI жорий этган янги оптимизация тизими ChatGPT хизматидан рўйхатдан ўтмасдан ёки бепул фойдаланадиган қатламга йўналтирилган. Натижада, маълум вақт оралиғида ушбу фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш учун зарур бўлган NVIDIA график процессорлари (GPU) сони бир неча юзтагача камайган. Бундай глобал миқёсдаги сервис учун бу кўрсаткич кутилмаган даражада паст ҳисобланади.

Ҳозирча OpenAI ушбу натижага қандай технологик усуллар билан эришганини расман очиқламади. Мутахассислар бу самарадорликка қўшимча ускуналар ўрнатиш орқали эмас, балки мавжуд сервер инфратузилмасидан оқилона фойдаланиш, хотирани бошқаришни яхшилаш ёки маълумотларни пакетли қайта ишлаш алгоритмларини такомиллаштириш орқали эришилганини тахмин қилмоқдалар.

Ушбу янгилик сунъий интеллект бозоридаги иқтисодий мувозанатни ўзгартириши мумкин. NVIDIA чиплари учун навбатлар юзага келган ва маълумотларни қайта ишлаш марказларини қуришга миллиардлаб доллар сарфланаётган бир пайтда, дастурий таъминот орқали харажатларни камайтириш энг самарали йўлдир. Бу OpenAI компаниясига ўз хизматларини янада кенгроқ аудиторияга тақдим этиш имконини беради.

Келажакдаги стратегик имкониятлар

Агар ушбу технология кенг миқёсда қўлланилса, OpenAI қуйидаги имкониятларга эга бўлади:

  • Бепул хизматлар кўламини кенгайтириш;
  • Корпоратив мижозлар учун тарифларни пасайтириш;
  • Сунъий интеллект агентларининг ҳисоблаш қувватини қўшимча харажатларсиз ошириш;
  • Мавжуд инфратузилма билан кўпроқ фойдаланувчига хизмат кўрсатиш.
Ҳозирча ушбу оптимизация пуллик обуначилар ёки компаниянинг энг мураккаб мантиқий моделлари (реасонинг моделс) учун амал қилиши номаълум. Бироқ, дастурий оптимизация соҳасидаги бундай ютуқлар сунъий интеллект пойгасида фақатгина чиплар сони эмас, балки улардан фойдаланиш самарадорлиги ҳам ҳал қилувчи рол ўйнашини исботламоқда.

Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бу каби янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. Чунки ҳисоблаш харажатларининг камайиши келажакда ChatGPT ва шунга ўхшаш технологияларнинг янада арзонлашишига ва оммалашишига хизмат қилади.

OpenAIChatGPTNVIDIAСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиСунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиБугун, 23:28Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиХитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиБугун, 23:27Лиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказдиЛиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказдиБугун, 23:26Cloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқдаCloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқдаБугун, 22:58Россияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинадиРоссияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинадиБугун, 22:27Honda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлариHonda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлариБугун, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди