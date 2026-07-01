Эронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашади

·25·Дунё
Эронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашади

Эронда марҳум олий раҳбар Али Хоминаий билан видолашиш муносабати билан олти кунлик мотам маросимлари ўтказилади.

Тадбирларда Ўзбекистон Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов бошчилигидаги делегация ҳам иштирок этиши маълум қилинди.

Маросимлар 4 июлда бошланади

Мотам тадбирларининг дастлабки қисми 4 июль куни Теҳрондаги «Мусалло» мажмуасида бўлиб ўтади.

5 июлда жаноза намози ўқилиши ва Эрон пойтахтида оммавий мотам юриши ташкил этилиши режалаштирилган.

Бир нечта шаҳарда тадбирлар ўтказилади

Видолашув маросимлари фақат Теҳрон билан чекланмайди. Улар Эроннинг бошқа йирик шаҳарларида ҳам давом этади.

Жумладан:

  • Теҳрон;

  • Қум;

  • Машҳад

шаҳарларида мотам тадбирлари ўтказилиши кўзда тутилган.

Шунингдек, шиалар учун муқаддас саналадиган Ироқнинг Нажаф ва Карбало шаҳарларида ҳам алоҳида маросимлар ташкил этилади.

Якуний дафн маросими Машҳадда

Али Хоминаий жасадини дафн этиш билан боғлиқ якуний маросим 9 июль куни Машҳад шаҳрида бўлиб ўтади.

Шу тариқа, видолашув ва мотам тадбирлари олти кун давом этади.

Дастлабки маросим нега қолдирилган эди?

Матнда келтирилишича, Эроннинг собиқ олий раҳбари Али Хоминаий 28 февраль куни АҚШ ва Исроил томонидан Эрон ҳудудига берилган дастлабки зарбалар пайтида ҳалок бўлган.

Дастлаб видолашув маросими 4 март куни бошланиши ва уч кун давом этиши режалаштирилган эди.

Бироқ маросим ўтказилиши керак бўлган куни Эрон расмийлари тадбир қолдирилганини эълон қилди. Бу қарор хайрлашиш истагида бўлганлар сони жуда кўплиги билан изоҳланган.

Ўзбекистон делегацияси ҳам иштирок этади

Олти кунлик мотам тадбирларида турли давлатлардан расмий делегациялар қатнашиши кутилмоқда.

Ўзбекистон номидан Олий Мажлис Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов бошчилигидаги делегация маросимларда иштирок этади.

ИронАли ХаманеиУзбекистанТегеран
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Балида маймун сайёҳнинг телефонини ўғирлаб, ўнлаб селфиларга тушди!Балида маймун сайёҳнинг телефонини ўғирлаб, ўнлаб селфиларга тушди!Бугун, 22:47Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!Бугун, 22:36Британияда нам салфеткаларни сотувга чиқариш тақиқландиБританияда нам салфеткаларни сотувга чиқариш тақиқландиБугун, 22:33Сирский Россиянинг эҳтимолий янги йўналишини айтди...Сирский Россиянинг эҳтимолий янги йўналишини айтди...Бугун, 21:12Тбилисида муҳим музокаралар: қайси соҳалар устувор?Тбилисида муҳим музокаралар: қайси соҳалар устувор?Бугун, 19:11Трампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилиндиБугун, 10:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди