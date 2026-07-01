Эронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашади
Эронда марҳум олий раҳбар Али Хоминаий билан видолашиш муносабати билан олти кунлик мотам маросимлари ўтказилади.
Тадбирларда Ўзбекистон Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов бошчилигидаги делегация ҳам иштирок этиши маълум қилинди.
Маросимлар 4 июлда бошланади
Мотам тадбирларининг дастлабки қисми 4 июль куни Теҳрондаги «Мусалло» мажмуасида бўлиб ўтади.
5 июлда жаноза намози ўқилиши ва Эрон пойтахтида оммавий мотам юриши ташкил этилиши режалаштирилган.
Бир нечта шаҳарда тадбирлар ўтказилади
Видолашув маросимлари фақат Теҳрон билан чекланмайди. Улар Эроннинг бошқа йирик шаҳарларида ҳам давом этади.
Жумладан:
Теҳрон;
Қум;
Машҳад
шаҳарларида мотам тадбирлари ўтказилиши кўзда тутилган.
Шунингдек, шиалар учун муқаддас саналадиган Ироқнинг Нажаф ва Карбало шаҳарларида ҳам алоҳида маросимлар ташкил этилади.
Якуний дафн маросими Машҳадда
Али Хоминаий жасадини дафн этиш билан боғлиқ якуний маросим 9 июль куни Машҳад шаҳрида бўлиб ўтади.
Шу тариқа, видолашув ва мотам тадбирлари олти кун давом этади.
Дастлабки маросим нега қолдирилган эди?
Матнда келтирилишича, Эроннинг собиқ олий раҳбари Али Хоминаий 28 февраль куни АҚШ ва Исроил томонидан Эрон ҳудудига берилган дастлабки зарбалар пайтида ҳалок бўлган.
Дастлаб видолашув маросими 4 март куни бошланиши ва уч кун давом этиши режалаштирилган эди.
Бироқ маросим ўтказилиши керак бўлган куни Эрон расмийлари тадбир қолдирилганини эълон қилди. Бу қарор хайрлашиш истагида бўлганлар сони жуда кўплиги билан изоҳланган.
Ўзбекистон делегацияси ҳам иштирок этади
Олти кунлик мотам тадбирларида турли давлатлардан расмий делегациялар қатнашиши кутилмоқда.
Ўзбекистон номидан Олий Мажлис Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов бошчилигидаги делегация маросимларда иштирок этади.
…