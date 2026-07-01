Балида маймун сайёҳнинг телефонини ўғирлаб, ўнлаб селфиларга тушди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Балидаги маҳаллий ибодатхона яқинида сайр қилаётган британиялик сайёҳ кутилмаган ҳолатга дуч келди. Макака унинг смартфонини тортиб олиб, ўрмон томон қочиб кетган.
Сайёҳ телефон ичидаги кузатув дастури орқали қурилманинг жойлашувини аниқлаган. Қўриқлаш ходимлари билан бирга олиб борилган қидирувдан сўнг смартфон тахминан бир соат ичида топилган.
Телефон эгасига шикастланмаган ҳолда қайтарилган. Бироқ унинг галереясида маймун ўзига ўзи туширган ўнлаб селфилар сақланиб қолган.
Бу воқеа ва суратлар ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, фойдаланувчилар орасида кулгили изоҳларга сабаб бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…