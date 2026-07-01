Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?
Испания Ла Лигасининг 2026/27 йилги мавсуми 14 август куни расман старт олади. Янги мавсумнинг илк туридаёқ «Барселона», «Реал» ва «Атлетико»ни қизиқарли учрашувлар кутиб турибди. Шунингдек, мухлислар интиқлик билан кутаётган Эл Класико ва Мадрид дербисининг тахминий саналари ҳам маълум бўлди.
Грандларни илк турда қандай рақиблар кутмоқда?
14–16 август кунлари ўтказиладиган биринчи турда «Барселона» «Атлетик»ка қарши майдонга тушади.
«Реал» эса «Реал Сосиедад» билан баҳс олиб боради. «Атлетико» ўз майдонида «Малага»ни қабул қилади.
Биринчи турнинг барча учрашувлари
«Барселона» — «Атлетик»;
«Реал» — «Реал Сосиедад»;
«Атлетико» — «Малага»;
«Алавес» — «Хетафе»;
«Селта» — «Осасуна»;
«Депортиво» — «Элче»;
«Эспанёл» — «Леванте»;
«Расинг» — «Вилярреал»;
«Севиля» — «Райо Валекано»;
«Валенсия» — «Бетис».
Эл Класико саналари маълум
«Барселона» ва «Реал» ўртасидаги принципиал учрашувлар 10 ва 35-турларга белгиланган.
Дастлабки Эл Класико тахминан 25 октябрь куни, иккинчи баҳс эса 9 май атрофида ўтказилиши кутилмоқда.
Бироқ Ла Лига тур учрашувларининг аниқ санасини олдиндан белгиламайди. Масалан, 25 октябрга қўйилган Эл Класико амалда 23–25 октябрь оралиғидаги исталган кунда бўлиб ўтиши мумкин.
«Барселона» — «Атлетико» баҳслари
Каталонияликларнинг «Атлетико»га қарши учрашувлари тахминан қуйидаги кунларга тўғри келади:
биринчи ўйин — 8 ноябрь;
жавоб баҳси — 7 февраль.
Ушбу баҳслар ҳам мавсум тақдирига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Мадрид дербиси қачон бўлади?
«Реал» ва «Атлетико» ўртасидаги Мадрид дербилари тахминан 20 сентябрь ва 4 апрель кунларига режалаштирилган.
Принципиал учрашув
Биринчи баҳс
Иккинчи баҳс
«Барселона» — «Реал»
25 октябрь атрофида
9 май атрофида
«Барселона» — «Атлетико»
8 ноябрь атрофида
7 февраль атрофида
«Реал» — «Атлетико»
20 сентябрь атрофида
4 апрель атрофида
Шу тариқа, Ла Лиганинг янги мавсуми илк турларданоқ қизғин ва муросасиз курашлар билан бошланиши кутилмоқда.
…