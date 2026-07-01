Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?

·0·Спорт
Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?

Испания Ла Лигасининг 2026/27 йилги мавсуми 14 август куни расман старт олади. Янги мавсумнинг илк туридаёқ «Барселона», «Реал» ва «Атлетико»ни қизиқарли учрашувлар кутиб турибди. Шунингдек, мухлислар интиқлик билан кутаётган Эл Класико ва Мадрид дербисининг тахминий саналари ҳам маълум бўлди.

Грандларни илк турда қандай рақиблар кутмоқда?

14–16 август кунлари ўтказиладиган биринчи турда «Барселона» «Атлетик»ка қарши майдонга тушади.

«Реал» эса «Реал Сосиедад» билан баҳс олиб боради. «Атлетико» ўз майдонида «Малага»ни қабул қилади.

Биринчи турнинг барча учрашувлари

  • «Барселона» — «Атлетик»;

  • «Реал» — «Реал Сосиедад»;

  • «Атлетико» — «Малага»;

  • «Алавес» — «Хетафе»;

  • «Селта» — «Осасуна»;

  • «Депортиво» — «Элче»;

  • «Эспанёл» — «Леванте»;

  • «Расинг» — «Вилярреал»;

  • «Севиля» — «Райо Валекано»;

  • «Валенсия» — «Бетис».

Эл Класико саналари маълум

«Барселона» ва «Реал» ўртасидаги принципиал учрашувлар 10 ва 35-турларга белгиланган.

Дастлабки Эл Класико тахминан 25 октябрь куни, иккинчи баҳс эса 9 май атрофида ўтказилиши кутилмоқда.

Бироқ Ла Лига тур учрашувларининг аниқ санасини олдиндан белгиламайди. Масалан, 25 октябрга қўйилган Эл Класико амалда 23–25 октябрь оралиғидаги исталган кунда бўлиб ўтиши мумкин.

«Барселона» — «Атлетико» баҳслари

Каталонияликларнинг «Атлетико»га қарши учрашувлари тахминан қуйидаги кунларга тўғри келади:

  • биринчи ўйин — 8 ноябрь;

  • жавоб баҳси — 7 февраль.

Ушбу баҳслар ҳам мавсум тақдирига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Мадрид дербиси қачон бўлади?

«Реал» ва «Атлетико» ўртасидаги Мадрид дербилари тахминан 20 сентябрь ва 4 апрель кунларига режалаштирилган.

Принципиал учрашув

Биринчи баҳс

Иккинчи баҳс

«Барселона» — «Реал»

25 октябрь атрофида

9 май атрофида

«Барселона» — «Атлетико»

8 ноябрь атрофида

7 февраль атрофида

«Реал» — «Атлетико»

20 сентябрь атрофида

4 апрель атрофида

Шу тариқа, Ла Лиганинг янги мавсуми илк турларданоқ қизғин ва муросасиз курашлар билан бошланиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этди«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этдиБугун, 22:22Оливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайдиОливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайдиБугун, 22:19Англия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўрадиАнглия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўрадиБугун, 22:10Ламине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиЛамине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиБугун, 21:38Жонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиЖонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиБугун, 21:35Марсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо бердиМарсело Биелса Уругвайдаги омадсизликдан сўнг истеъфо бердиБугун, 21:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди