Гарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришди
Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал йўлланмасини нақд қилди. Конго ДР терма жамоасига қарши кечган қийин баҳсда Томас Тухел шогирдлари 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, гуруҳ босқичидаги муҳим вазифани бажаришди. Гарчи ўйин инглизлар учун кутилмаган қийинчиликлар билан бошланган бўлса-да, жамоа сардори Гарри Кейн ва захирадан тушган Антонй Гордон баҳс тақдирини ҳал қилишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг бор-йўғи 7-дақиқасида Бриан Сипенга жарима майдончаси ичида бўш қолдирилди ва у Жордан Пиккфорд дарвозасининг яқин бурчагини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди. Goal.com нашрининг ёзишича, дарвозабон бу вазиятда ўзини кўрсата олмади. Ушбу голдан сўнг инглизлар узоқ вақт давомида ўзларига кела олишмади ва майдонда тартибли ўйин намойиш этишга қийналишди.
Биринчи бўлимда Жуд Беллингем ва Маркус Рэшфордда ҳисобни тенглаштириш учун имкониятлар бўлди, бироқ Конго ДР посбони Лионель Мпаси ўз маҳоратини намойиш этди. Шу билан бирга, рақиб жамоа вакили Ёане Висса ҳисобни йириклаштириши ҳам мумкин эди, бироқ унинг зарбаси устунга тегиб қайтди. Англияликлар танаффусга мағлуб ҳолатда йўл олишди.
Гарри Кейн ва Антонй Гордон ҳамкорлигиИккинчи бўлимда Томас Тухел таркибда ўзгаришлар қилди. Майдонга тушган Антонй Гордон ўйин суръатини кескин ўзгартириб юборди. Айнан унинг узатмасидан сўнг Гарри Кейн бош билан рақиб дарвозасини ишғол қилиб, мувозанатни тиклади. Бу гол “Уч шерлар”га қўшимча ишонч бағишлади ва улар босимни янада оширишди.
Ўйин якунланишига тўрт дақиқа қолганида яна ўша жуфтлик саҳнага чиқди. Жуд Беллингемнинг зарбасини дарвозабон қайтаргач, Антонй Гордон тўпни эгаллаб олди ва уни Гарри Кейнга етказиб берди. Тажрибали ҳужумчи жарима майдончаси чизиғи устидан тўхтатмасдан кучли зарба йўллаб, жамоасига ғалаба келтирувчи голни киритди.
Ушбу ғалаба Англия терма жамоасига плей-офф босқичида мезбон Мексика билан тўқнаш келиш имконини берди. Гарчи натижа ижобий бўлса-да, инглиз матбуоти жамоанинг ҳимоядаги ўйини ва Жордан Пиккфорднинг ҳаракатларини танқид остига олмоқда. Навбатдаги босқичда хатоларни тузатиш Томас Тухел учун асосий вазифа бўлиб қолади.
…