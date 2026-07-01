Гарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришди

·0·Спорт
Гарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришди

Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал йўлланмасини нақд қилди. Конго ДР терма жамоасига қарши кечган қийин баҳсда Томас Тухел шогирдлари 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, гуруҳ босқичидаги муҳим вазифани бажаришди. Гарчи ўйин инглизлар учун кутилмаган қийинчиликлар билан бошланган бўлса-да, жамоа сардори Гарри Кейн ва захирадан тушган Антонй Гордон баҳс тақдирини ҳал қилишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг бор-йўғи 7-дақиқасида Бриан Сипенга жарима майдончаси ичида бўш қолдирилди ва у Жордан Пиккфорд дарвозасининг яқин бурчагини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди. Goal.com нашрининг ёзишича, дарвозабон бу вазиятда ўзини кўрсата олмади. Ушбу голдан сўнг инглизлар узоқ вақт давомида ўзларига кела олишмади ва майдонда тартибли ўйин намойиш этишга қийналишди.

Биринчи бўлимда Жуд Беллингем ва Маркус Рэшфордда ҳисобни тенглаштириш учун имкониятлар бўлди, бироқ Конго ДР посбони Лионель Мпаси ўз маҳоратини намойиш этди. Шу билан бирга, рақиб жамоа вакили Ёане Висса ҳисобни йириклаштириши ҳам мумкин эди, бироқ унинг зарбаси устунга тегиб қайтди. Англияликлар танаффусга мағлуб ҳолатда йўл олишди.

Гарри Кейн ва Антонй Гордон ҳамкорлиги

Иккинчи бўлимда Томас Тухел таркибда ўзгаришлар қилди. Майдонга тушган Антонй Гордон ўйин суръатини кескин ўзгартириб юборди. Айнан унинг узатмасидан сўнг Гарри Кейн бош билан рақиб дарвозасини ишғол қилиб, мувозанатни тиклади. Бу гол “Уч шерлар”га қўшимча ишонч бағишлади ва улар босимни янада оширишди.

Ўйин якунланишига тўрт дақиқа қолганида яна ўша жуфтлик саҳнага чиқди. Жуд Беллингемнинг зарбасини дарвозабон қайтаргач, Антонй Гордон тўпни эгаллаб олди ва уни Гарри Кейнга етказиб берди. Тажрибали ҳужумчи жарима майдончаси чизиғи устидан тўхтатмасдан кучли зарба йўллаб, жамоасига ғалаба келтирувчи голни киритди.

Ушбу ғалаба Англия терма жамоасига плей-офф босқичида мезбон Мексика билан тўқнаш келиш имконини берди. Гарчи натижа ижобий бўлса-да, инглиз матбуоти жамоанинг ҳимоядаги ўйини ва Жордан Пиккфорднинг ҳаракатларини танқид остига олмоқда. Навбатдаги босқичда хатоларни тузатиш Томас Тухел учун асосий вазифа бўлиб қолади.

АнглияГарри КейнЖаҳон ЧемпионатиФутболТомас Тухел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиБугун, 23:16Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Бугун, 23:09Бавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилдиБавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилдиБугун, 22:56«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...Бугун, 22:40Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?Бугун, 22:30«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этди«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этдиБугун, 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди